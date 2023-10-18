Стерилізація домашнього улюбленця: коли робити процедуру та яких наслідків очікувати

Стерилізація домашнього улюбленця - це прояв відповідального ставлення власника до тварини. Проводячи стерилізацію, він турбується про її здоров’я та дбає про безпеку, адже після процедури мінімізуються ризики та тварина має більш стабільну поведінку.

Компанія Royal Canin спільно із Gradus Research Company провели дослідження за результатами якого з’ясувалося, що 60% українських власників котів мають хоча б одного кастрованого кота. Проте серед власників собак ситуація протилежна, - лише 32% мають стерилізованих тварин, натомість більшість (68%) цю процедуру не проводили. Дослідження свідчать, що стерилізація допомагає продовжити тривалість життя тварини. Університет Джорджії дійшов висновку, що в середньому не стерилізовані собаки живуть 7,9 року, коли стерилізовані — на 1,5 року довше.

Проте багатьох сумлінних господарів турбують наслідки стерилізації: чи залишиться тварина грайливою або стане більш спокійною, як вплине операція на щоденну поведінку і чи не викличе процедура спалахів агресії? Експертка з поведінки тварин, голова Асоціації порозуміння людей та тварин Оксана Галан, дають розгорнуту відповідь на ці питання.

Стерилізація і виникнення агресії

Чи не найпоширенішим хвилюванням господарів тварин щодо стерилізації домашніх улюбленців є виникнення агресії після процедури. Загальна відповідь на нього — ні, така операція загалом не викликає спалахи гніву у тварини, але є деякі нюанси.

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Причин агресивної поведінки у тварини може бути багато — наприклад, агресія страху, коли тварина охороняє свої ресурси, територіальна агресія тощо. Стерилізація не вплине на таку вже сформовану поведінку. Тому потрібно враховувати характер самої тварини, і, якщо вона виявляє агресію, — перед процедурою стерилізації проконсультуватися з експертом із поведінки тварин. Він допоможе визначити вид агресії та підкаже, чи взагалі матиме стерилізація якийсь вплив на агресію у цьому конкретному випадку.

Частіше причини агресії інші — недовіра до господаря і сім’ї, досвід тварини, іноді — генетична схильність. Якщо тварина за характером нервова, стерилізація може зробити її поведінку більш стабільною. Але зрештою все залежить від організму домашнього улюбленця, в якому гормони виробляють не тільки статеві органи.

"Дуже важливо розрізняти випадки прояву агресії та реактивності у тварин. Реактивна поведінка — це дуже яскрава емоційна реакція на подразники навколишнього середовища. Деякі тварини настільки чутливі, що можуть часто і непередбачувано проявляти реактивну поведінку. І мова йде як про позитивні, так і про негативні емоції, проте вони дещо гіперболізовані. Такі домашні улюбленці можуть стати більш активними після стерилізації, і до цього треба бути готовим", — наголошує Оксана Галан.

Про наслідки стерилізації

Передбачити наслідки стерилізації для характеру тварини майже неможливо. Адже стерилізація впливає на тварин не по видах (окремо на котів, собак тощо), а індивідуально. Єдиний інструмент, який дозволяє робити будь-які прогнози — наявність детального анамнезу, як фізіологічного, так і поведінкового, тож перед проведенням стерилізації ми рекомендуємо проконсультуватись із ветеринарним лікарем, а також з експертом із поведінки тварин.

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"Всебічну підготовку до проведення стерилізації слід обов’язково проводити для дуже тривожних, нервових собак, зокрема й тих, яких щойно забрали із притулку чи вулиці. Тестостерон, який виробляється статевими залозами, впливає на поведінку тварини, в тому числі й на агресивність та відчуття впевненості. Тому після процедури такі тварини можуть потребувати більшої уваги до корекції поведінки. З іншого боку, стерилізація вкрай необхідна таким тваринам, адже, якщо вони залишать по собі потомство, то воно може бути нікому не потрібним. Цуценята можуть успадкувати нестабільну психіку, що ускладнить їхнє подальше існування", — додає Оксана Галан.

Альтернативи стерилізації

Якщо ж говорити про досить популярні гормональні пігулки, то їх вплив на поведінку тварин також практично неможливо передбачити, — їхній ефект короткостроковий, вони не замінюють процедуру стерилізації, лише тимчасово позбавляють тварину симптомів охоти. Проте в довгостроковій перспективі такі пігулки можуть чинити шкоду здоров’ю домашнього улюбленця. Адже гормональні препарати збільшують ризик розвитку деяких новоутворень (наприклад, пухлин молочної залози чи яєчників у самок, а також хвороб передміхурової залози у самців). Запалення та біль, що можуть з’явитись внаслідок таких хвороб, можуть пригнічувати тварину, робити її більш вразливою і роздратованою. Тому під час прийому таких препаратів надзвичайно важливо регулярно водити тварину до ветеринара та відслідковувати стан її здоров’я.

Харчові звички та стерилізація

Харчові звички не змінюються після стерилізації — на те вони й звички. Проте потреби можуть дещо змінюватися. Тож слід уважно слідкувати за раціоном домашнього улюбленця, його вагою та активністю, оскільки після стерилізації апетит тварини може зростати, проте потреби в енергії зменшуються. Самостійне коригування розміру щоденних порцій може призвести до змін в поведінці тварини — наприклад, кіт чи кішка можуть почати більше нявкати, чи по-іншому привертати увагу, оскільки їхня вага значно менша за нашу і вони відчувають зміну розміру порції навіть у декілька грамів. Тож кращою альтернативою може бути перехід, наприклад, на менш калорійний корм зі збільшеним вмістом клітковини чи підбір раціону, розробленого спеціально для стерилізованих тварин.

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Загалом зміна харчової поведінки незалежно від стерилізації — серйозний привід для перевірки здоров’я тварини у ветеринарного лікаря. Наприклад, якщо пес перестав їсти певні продукти, які раніше споживав, — є ймовірність, що в нього можуть бути хвороби шлунково-кишкового тракту або інші захворювання, що впливають на часткову втрату апетиту. Те ж стосується і ситуації, якщо тварина навпаки збільшила споживання їжі.

Стерилізація та рекомендований вік

Ветеринарні лікарі проводять стерилізацію тварин у різний вік, проте найпоширенішою є стерилізація, коли тварина досягає статевої зрілості. Конкретний вік залежить від породи тварини, тож краще проконсультуватись із ветеринарним лікарем.

В середньому статева зрілість настає у такому віці:

для кішок це вік 6-7 місяців;

котів — 6-12 місяців;

собак малих порід — 6-8 місяців;

середніх — 6-12 місяців;

у собак великих порід статева зрілість настає дещо пізніше — у віці від 15 до 24 місяців.

Аргументом на користь стерилізації є профілактика ряду захворювань. Згідно зі статистикою, чим раніше була проведена операція, тим нижчий ризик виникнення раку молочної залози у собаки: якщо операція була проведена до першої тічки, то вірогідність появи захворювання – 0,5%, після другої – 8%, а після третьої – 26%.

Тварини віком 8-10 років також можуть бути стерилізовані. Проте вони повинні бути додатково обстежені — аналізуються показники крові та робота серця. Лікарі можуть не рекомендувати проводити стерилізацію у тих домашніх улюбленців, які страждають від певних захворювань нирок, серця, мали травми черепа або мають хвороби згортання крові. Проте важливо консультуватися із лікарем у кожному конкретному випадку, адже використання сучасних препаратів для анестезії та високий рівень ветеринарних фахівців дозволяє знайти рішення для кожного конкретного випадку.

Характер тварин, які зазнали пізньої стерилізації, також буде значно менше змінюватися. Наприклад, самці, які звикли проявляти агресію до суперників під час періоду охоти вже сформували звичку, і скоріш за все, вони будуть продовжувати проявляти агресію до інших самців. Це можна виправити за допомогою навчання та формування нових звичок, але вчасна стерилізація може дозволити полегшити роботу із цією поведінковою особливістю.

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Стерилізація — це безпечна і часто необхідна процедура для тварин. Стерилізовані тварини не втікають із дому в період охоти та не вступають у сутички з іншими тваринами за можливість паруватися, відповідно й рідше травмуються і гинуть насильницькою смертю, а також з меншою ймовірністю можуть заразитись хворобами, які передаються статевим шляхом. Самки собак, яким провели операцію до першої тічки, мають значно менші ризики виникнення раку молочної залози.

Нагадаємо, раніше ми розповідали правду і міфи про стерилізацію домашніх тварин.

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