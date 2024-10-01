Стильна обстановка: 7 основних тенденцій в інтер'єрі на наступний рік

Осінь – найкращий час для ремонту або оновлення обстановки в будинку та квартирі. Попереду у нас холодний сезон, коли на вулицю ми виходитимемо рідше і більше часу проводитимемо у своєму помешканні, тому важливо, щоб воно було затишним і тішило око.

Мабуть, ви іноді замислюєтеся про те, що варто поміняти або додати до вашого інтер'єру, щоб він мав модний і сучасний вигляд. Але як дізнатися, який колір стін і малюнок шпалер зараз у моді, чи варто міняти лампи на менш яскраві та які меблі час оновити?

Якщо у вас немає відповіді на це питання, вам варто ознайомитися з висновками, які зробила редакція Woman&Home зі звіту Pinterest Autumn Trends Report, який, як очікують експерти з дизайну інтер'єру, домінуватиме 2025 року. З усім – від оновлених тенденцій освітлення до свіжих поглядів на деякі тенденції кольору інтер'єру – ви обов'язково знайдете те, що захочете додати до свого помешкання.

Ось сім головних трендів.

Затишне освітлення

Затишне освітлення / Фото: Credits

Оскільки дні стають коротшими, а температура починає падати, ми бачимо, що все затишне стає затребуваним. Від веранд до куточків для читання – люди створюють у своїх будинках простори, щоб мати максимальний комфорт і усамітнення.

Не дивно, що експерти з інтер'єру стверджують, що освітлення – це фактор номер один під час створення затишної атмосфери в оселі.

Щоб зробити затишнішими свої ідеї освітлення, по-перше, пам'ятайте про поширені помилки в освітленні, яких варто уникати: невідповідність температур лампочок і погано підібрані світильники – це неприпустимо. Ключ до затишного освітлення – додати до простору якомога більше альтернативних джерел світла, щоб не вмикати верхнє освітлення.

Щоб досягти більш м'якого, розсіяного освітлення та затишної атмосфери, подумайте про те, щоб купити настільні та напольні лампи для підлоги теплих відтінків, щоб створити різні зони для читання і відпочинку, і використовуйте димер, щоб пом'якшити верхнє світло.

Ці інтимні, добре освітлені простори не тільки випромінюють комфорт, але й є ключем до створення маленьких куточків у вашій оселі, де ви можете по-справжньому розслабитися та покращити свій настрій.

Квіткові мотиви

Колір в інтер'єрі / Фото: Credits

Квіти більше не є територією весни та літа, і багато хто з нас починає використовувати цю тенденцію у своїх оселях цілий рік. Однаково вітаються квіткові мотиви на шпалерах і тканинах та квіти в горщиках і вазах.

Вам необов'язково перетворювати кімнату на оранжерею: вибір правильно підібраних та вдало розміщених аксесуарів з квітами може надати вашій кімнаті ідеального піднесення для втілення цієї ідеї.

Експерти очікують, що наступного року квіткові мотиви стануть особливо помітними у спальнях, оскільки люди продовжують використовувати елементи природи для створення заспокійливого прихистку, в якому можна відпочити наприкінці дня. Окрім найкращих кімнатних рослин для спальні, квіткові тканини, принти та шпалери – чудовий спосіб зробити це.

Квіткові візерунки та зелень можуть сприяти створенню мирної збалансованої обстановки.

Шавлієвий і синій

Кухня в кольорах шавлії / Фото: Credits

Коли йдеться про тенденції у сфері кольорової гами для інтер'єру, люди схиляються до м'яких, заспокійливих палітр, які необов'язково залишаються в межах кремового та бежевого.

Подумайте про вітальні у відтінках шавлії та синього, темно-зелені ванні кімнати та похмурі фіолетові спальні – всі кольори, які допомагають створити спокійну та розслаблювальну обстановку.

Експерти очікують, що це стане одним з найкращих колірних поєднань для віталень. Вибирайте чохли для подушок, покривала, абажури навіть фоторамки у приглушених зелених та синіх тонах, і ви зможете відтворити бажані спокійні відтінки у власній оселі.

М'який шавлієвий зелений – чудовий приклад кольору, який може працювати як альтернатива бежевим, сірим і навіть сіро-бежевим відтінкам, які є серед нейтральних кольорів. Шавлієвий зелений має ту ж нейтральну привабливість, що й ці кольори, але він більше у тренді, що робить його чудовим вибором.

Японський стиль

Японський стиль / Фото: Credits

Японський стиль може стати найвиразнішою тенденцією в інтер'єрі 2025 року. Як і у скандинавському стилі, декор у японському надає пріоритет чистим лініям та мінімалізму, а також елементам природи.

Люди можуть легко відтворити елементи японського стилю за допомогою меблів або мистецтва.

Щоб втілити японський стиль у власному помешканні, почніть з м'яких меблів та аксесуарів. Використовуйте візерунчасті подушки, натхненні лісовими елементами, як-от гриби чи листя дерев, і дотримуйтеся землистої, осінньої палітри кольорів, щоб уникнути яскравого літнього відчуття.

Зелений декор

Зелений декор / Фото: Credits

Універсальний і відомий своїм заспокійливим ефектом, зелений – очевидний фаворит, коли йдеться про дизайн інтер'єру.

Зелений домашній декор – це не зовсім нова тенденція, але, схоже, вона, як і раніше, актуальна. Зелений і всі його численні варіації мають здатність передавати спокій та умиротворення, що стане головним акцентом інтер'єру 2025 року.

Можливо, ви захочете наслідувати тренд лісової зелені або відчути себе більш співзвучними м'якішим відтінкам шавлії та м'яти. Краса зеленого домашнього декору полягає в тому, що в ньому багато місця для варіацій. Хочете ви змінити колір фарби в коридорі або просто замінити подушки на дивані – є багато способів приєднатися до цієї тенденції.

Ванна в стилі дзен

Ванна в стилі дзен / Фото: Credits

Відповідно до гармонійного японського стилю, ідеї для ванної в стилі дзен стануть ще одним ключовим акцентом наступного року. Подумайте про спа-спокій, натуральні текстури та заспокійливу зелень, якими можна насолоджуватися в комфорті власної ванної кімнати.

Ванні кімнати у стилі дзен органічно поєднують простоту, стійкість і природу, дозволяючи вам підкреслити безтурботну красу природних ландшафтів в інтер'єрі вашої ванної кімнати. Використовуйте натуральні матеріали, як-от бамбук, ротанг і дерево.

Мінімалізм і простота – важливі елементи дизайну дзен. Додавайте дерев'яний декор, щоб досягти сільського вигляду, який відображає різні природні ландшафти. Покращіть його за допомогою простих аксесуарів, наприклад, рослин, квітів і ротангових предметів.

Спальня у фіолетових тонах

Спальня у фіолетових тонах / Фото: Credits

У найближчому майбутньому спальні матимуть похмурий фіолетовий відтінок – відтінок, який здається розкішним і пропонує ескапізм: чи то підковдра, важкі штори або залиті кольором стіни.

Фіолетовий – це колір, який ми часто асоціюємо з мрійливим нічним небом, тому цілком логічно, що він стане одним з найкращих кольорів для спальні наступного року.

Створення похмурої фіолетової спальні – це прийняття насичених тонів, глибини й текстури, щоб викликати відчуття розкоші та спокою.

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