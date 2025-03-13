Як зробити так, щоб тюльпани довше простояли у вазі

Проте, на відміну від інших квітів, тюльпани мають одну цікаву особливість — вони постійно прагнуть нахилитись до світла. Однак є кілька простих трюків, які допоможуть зберегти їх стрункими та красивими у вазі на довше про це розповіли на сторінці fieldgateflowers.

Загорніть їх і охолодіть

Щільно загорніть стебла тюльпанів у коричневий папір, газету чи будь-який інший папір, який є під рукою. Потім покладіть їх у прохолодне та темне місце на ніч. Це дозволяє квітам рівномірно вбирати воду та відновлювати свою форму, перш ніж їх поставити у вазу.

Проколіть стебло шпилькою

Акуратно проколіть стебло тюльпана трохи нижче головки квітки. Це допомагає вивільнити повітря та дозволяє воді ефективніше підійматися вгору по стеблу, це зберігає їх зволоженими та допомагає тримати квіти у вертикальному положенні.

Киньте мідну монету у вазу

Старий, але дієвий метод. Мідь у монеті допомагає зменшити вироблення газу етилену, який природно з часом виробляють тюльпани. Етилен стимулює квіти до швидкого в’янення, але мідь може уповільнити цей процес і подовжити життя вашим тюльпанам.

Спробуйте ці методи та подивіться, який з них найкраще працює для ваших квітів. Пам'ятайте, що правильний догляд допоможе тюльпанам довше тішити вас своєю красою.

Ми також писали про те, що зробити, щоб ваші півонії довше простояли у вазі.

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