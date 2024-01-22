Стоятимуть кілька тижнів: навіщо додавати у воду для квітів віагру

Намагаєтесь зберегти живі квіти надовго? Можливо, віагра – це те, що вам потрібно.

Щоб квіти не зав'яли, у воду додають лимонад, рідину для полоскання рота або навіть трохи відбілювача. Експерт із садівництва Девід Домоні розповів читачам еxpress.co.uk як віагра може допомогти вам зберегти букети квітів свіжими.

Сині таблетки, кинуті у вазу з букетом зрізаних квітів, можуть обмежити пошкодження клітин стебел, пелюсток та листя, зменшуючи в'янення та зберігаючи їхні молодість та свіжість на кілька тижнів.

За словами Девіда Домоні, лише один міліграм віагри може дати їм ще тиждень життя. Усього 1 мг (в одній таблетці їх 50 мг), розчинений у воді з вашими рослинами, змусить їх пожвавитись на кілька тижнів.

То як діє цей препарат на рослини? Девід пояснив, що віагра містить оксид азоту, який уповільнює процес вмирання рослин. Ця ж хімічна речовина розслаблює м'язи чоловічого статевого члена, викликаючи приплив крові, і саме так віагра піднімає настрій чоловікам.

Ми дуже схожі на рослини – наша генетика багато в чому сумісна. Наразі вчені працюють над тим, щоб створити садівницьку версію віагри для рослин.

Девід несамотній у своїх твердженнях: данські вчені нещодавно виявили, що препарат від еректильної дисфункції може запобігти в'яненню не тільки в спальні, а й у разі зберігання свіжих квітів.

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The Mail Online нещодавно перевірила цю теорію на таких рослинах, як тюльпани, троянди та лілії.

Вони провели експеримент, використавши три більш відомі методи: традиційне квіткове добриво, подрібнену таблетку аспірину та монетку. У кожну вазу вони додавали один літр води і не менше трьох стебел, уважно стежачи за ними та оновлюючи розчин кожні чотири дні.

Букет, у якому була таблетка віагри, через три дні не зазнав жодних змін. Тюльпани, які мають тенденцію швидко в'янути, стояли вертикально, а їхнє листя не закручувалося.

Лише на восьмий день листя тюльпанів почало трохи опадати, а пелюстки злегка скручувалися. Однак вони, як і раніше, мали гарний вигляд.

Загалом переможцем змагання стала віагра, оскільки цей препарат викликав яскраве, тривале цвітіння, яке тривало понад два тижні.

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