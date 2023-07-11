Страх вулиці у собак: ветеринарка розповіла, як навчити тварину гуляти на повідці

Інколи домашній улюбленець може відмовлятися гуляти на повідці через страх. Ці поради допоможуть розібратися, як допомогти тварині.

Прогулянка може викликати страх не лише у цуценят, які вперше виходять на вулицю, але й в дорослих собак з різних причин. На вулиці існує безліч нових звуків, запахів, об‘єктів, які можуть викликати не лише зацікавленість, шок та переляк, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Адаптація до вулиці має бути поступовою:

Амуніція є незвичною для тварини, тому важливо привчити улюбленця до неї заздалегідь.

Спочатку беріть цуценя на руки, щоб воно звикало до нових звуків, запахів, об’єктів навколо

Беріть з собою ласощі, періодично пропонуючи їх песику

Ці етапи допоможуть зробити першу повноцінну прогулянку менш стресовою. Що робити, якщо ви пропустили ці етапи. Керуйтеся цими правилами:

Змініть режим прогулянок. Гуляйте рано вранці або пізно ввечері, коли менше людей та автомобілів

Уникайте агресивних собак, поки улюбленець адаптується до вулиці

Беріть з собою їжу. На етап адаптації можна годувати тварину саме на вулиці

Якщо песик злякався, не хапайте його, не біжіть. Перечекайте, поки собака заспокоїться і вирушайте далі

Якщо собака тягне додому, намагайтеся подовжити маршрут, рухаючись за різними траєкторіями. Періодично робіть зупинки та заохочуйте ласощами

Тренуйтеся з улюбленцем, навчіть його трюкам, активно грайте з ним

Пам‘ятайте, що вулиця та прогулянки мають асоціюватися у собаки лише з позитивними заняттями: іграми, ласощами, спілкуванням з вами та іншими собаками.

Читайте також: