Стрімкий пожирач кущів: що таке самшитова вогнівка і як з нею боротися

Гусениця самшиту, також відома як самшитова вогнівка, або самшитова плодожерка, останніми роками стала основним шкідником самшитових рослин у Європі – вона може знищувати листя рослин, псуючи самшитові кулі, топіарії та живоплоти.

Про те, як боротися з цією ненажерливою комахою розповідає Gardens Illustrated.

Родом гусениця з Азії, зараз вона зустрічається на більшій частині території Європи, і багато садівників досі не підозрюють про шкоду, яку вони можуть завдати. Ознаки самшитової гусениці можуть бути аналогічні до симптомів самшитової гнилі.

Хоча самшитові гусениці зазвичай не вбивають самшитову рослину одразу, вони можуть послабити її повторними атаками, оскільки рослина втрачає здатність до фотосинтезу. Коли все листя з'їдено, гусениці починає поїдати зелений шар камбрія кори, що вбиває цілу гілку. Якщо основне стебло з'їсти, рослина загине.

Жодні хижаки, схоже, не мають істотного впливу на чисельність самшитової вогнівки, тому на цей момент садівники покладаються на пильність та біологічний контроль.

Що таке самшитова вогнівка

Гусениця самшиту – це личинки самшитової плодожерки Cydalima perspectalis. Метелик відкладає яйця на нижній бік листя самшиту. З них вилуплюються гусениці, які створюють павутину навколо місця годівлі та прогризають листя. Приблизно через місяць гусениця формує лялечку, з якої з'являється самшитова міль, яка потім парується, внаслідок чого відкладається більше яєць. Зазвичай у році відбувається два чи три життєві цикли. Самка метелика може відлітати на відстань близько 10 км від місця свого народження, звідси його швидке поширення.

Гусениці самшиту можуть стати проблемою для самшитових рослин від березня до жовтня. Зимують гусениці серед листя самшиту, і холодна зима їх не губить: вони можуть пережити температуру до -30 ° C, але починають харчуватися тільки за температури 15°C і вище.

Самшитова вогнівка / Фото: Credits

Ознаки самшитової вогнівки

Ознаки гусениці вогнівки спочатку можна сплутати з фітофторозом самшиту. Спочатку ви швидше помітите ознаки гусениць, ніж самих метеликів чи гусениць. Ознаками гусениці самшиту є:

Листя склеєне перетинками

Відмирання – листя стало паперовим і блідим.

Чорний бруд або послід серед листя

Гусениці світло-зеленого та чорного кольору довжиною близько 4 см на рослині та всередині неї.

Маленькі жовті яйця на нижньому боцілистя.

Міль на рослині або навколо куща

Гусениці великі, і їх досить легко виявити, якщо відсунути листя – вони схожі на гусениць капустяної білянки. Їхня довжина становить 1-4 см, залежно від віку; зрілі гусениці зелено-жовті, з чорними та білими смугами.

Самшитова міль має коричневі або коричнево-білі крила та має діаметр близько 4 см.

Як позбутися самшитової гусениці

Позбутися вогневої гусениці назавжди неможливо, але є способи впоратися з нею. Головне — проявляти пильність і вживати заходів якомога раніше, якщо ви помітили ознаки зараження.

Видаліть гусениць вручну

Обов'язково перевірте всередині рослини, тому що на поверхні вони рідко видно. Видалення гусениць вручну займає дуже багато часу, тому це неможливо, якщо у вас велика кількість рослин. Ви також можете обрізати кінчики пагонів, вкриті перетинкою, що оточує гусеницю, за допомогою садових ножиць.

Використовуйте пастку для самшитової молі

Пастка приваблює самців за допомогою феромону самшитової молі. Самці метеликів, які потрапили в пастку, не можуть потім розмножуватися. Однак вона навряд чи зловить усю міль у вашому саду.

Самшит

Використовуйте біологічний контроль

Багато садівників рекомендують біологічний контроль, що містить мікроорганізм Bacillus thuringiensis. Ця бактерія входить до складу препаратів біоінсектицидів таких як Актофіт, Гуапсин, Бітоксибацилін, Дендробацилін. Виробники стверджують, що коли гусениця з'їдає оброблене цими препаратами листя, вона припиняє харчуватися протягом двох годин і гине через один або два дні. Застосовувати їх потрібно якомога раніше і бажано повторювати обробку кілька разів. Найбільш ефективно такі препарати працюють за температури повітря 17-18 градусів. Не варто поєднувати обробку біоінсектицидами із внесенням азотних добрив.

Оскільки це біологічний метод боротьби, він не завдає шкоди дикій природі в саду. Обробку необхідно повторювати кілька разів упродовж сезону. Ретельно розпорошіть, покриваючи обидвабоки листя, та обов'язково покрийте всі частини рослини. Якщо у вас у саду багато ящиків, рекомендується використовувати ранцевий обприскувач об'ємом 3 л – один пакетик розчиняють у трьох літрах води, і це полегшує роботу. Вважається, що хімічні інсектициди не дуже ефективні проти коробчастої гусениці та шкідливі для інших тварин у саду.

Зверніться до професіоналів

Самшитова вогнівка — дійсно дуже шкідлива комаха, тому, якщо у вас в саду багато самшитів і вогнівка досить сильно поширилася, слід викликати професійних садівників, які обприскують ваші рослини хімічними інсектицидами, такими як Енжіо, Актеллік або Децис Профі.

Як запобігти появі самшитової вогневки

Будьте пильні та дійте швидко, якщо помітите ознаки зараження. Якщо в прилеглих садах спостерігаються ознаки присутності гусениці самшитової молі, ймовірно, що і ваші рослини теж уражені.

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