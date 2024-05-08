Як зробити декоративну вазу власноруч

Якщо ви маєте вільну хвилинку і бажаєте зробити щось нове власними руками, пропонуємо вам створити оригінальну декоративну вазу з натуральних зрізів.
Прикрашати та створювати комфорт в оселі – це окреме задоволення багатьох господинь. Купувати щось нове не завжди вдається, то ж ми маємо опцію створення краси власними руками. Але і тут стикаємося з перешкодою, бо ж зазвичай для того всього треба багато допоміжних речей і часу.
Наразі не варто цим перейматися – декор вази, який ми пропонуємо зробити вам сьогодні, представила у власному блогу Lilihome. Це ідеальна декоративна ваза для штучних квітів, зроблена з дерев’яних зрізів. На її створення не доведеться витрачати багато часу й зусиль, але вона 100% стане чудовим додатком до декору вашого дому.
Отже, що вам знадобиться:
- Термоклей, клей-пістолет.
- Зріз гілки (кількість залежати від розміру вашої кульки та ширини самої гілочки).
- Кулька.
- Підставка для кульки (оберіть те, що вам зручніше і в чому кулька добре триматиметься: баночка або склянку. Від ширини шийки підставки залежатиме ширина шийки вази).
Переходимо до процесу створення:
- Надуваємо кульку до бажаного розміру і зав’язуємо. Саме такого розміру буде ваша майбутня ваза.
- Беремо підставку для кульки і кладемо кульку в неї хвостиком донизу.
- Беремо наші дерев’яні зрізи, клей і починаємо приклеювати їх на кульку.
- Перший шматочок, найширший, клеїмо зверху кульки, одразу на неї.
- Інші шматочки проклеюємо лише з боків, один до одного, рухаючись вниз від верхнього центрального.
- Коли все підсохне, лускаємо кульку та прибираємо її.
Ваша ваза готова! Поставте до неї бажані штучні квіти, сухостій або гілочки, що не потребують води, і насолоджуйтеся красою. На додаток, завдяки натуральним зрізам, вам забезпечений чудовий аромат дерева в кімнаті.
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