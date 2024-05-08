Як зробити декоративну вазу власноруч

Якщо ви маєте вільну хвилинку і бажаєте зробити щось нове власними руками, пропонуємо вам створити оригінальну декоративну вазу з натуральних зрізів.

Прикрашати та створювати комфорт в оселі – це окреме задоволення багатьох господинь. Купувати щось нове не завжди вдається, то ж ми маємо опцію створення краси власними руками. Але і тут стикаємося з перешкодою, бо ж зазвичай для того всього треба багато допоміжних речей і часу.

Наразі не варто цим перейматися – декор вази, який ми пропонуємо зробити вам сьогодні, представила у власному блогу Lilihome. Це ідеальна декоративна ваза для штучних квітів, зроблена з дерев’яних зрізів. На її створення не доведеться витрачати багато часу й зусиль, але вона 100% стане чудовим додатком до декору вашого дому.

Отже, що вам знадобиться:

Термоклей, клей-пістолет.

Зріз гілки (кількість залежати від розміру вашої кульки та ширини самої гілочки).

Кулька.

Підставка для кульки (оберіть те, що вам зручніше і в чому кулька добре триматиметься: баночка або склянку. Від ширини шийки підставки залежатиме ширина шийки вази).

Переходимо до процесу створення:

Надуваємо кульку до бажаного розміру і зав’язуємо. Саме такого розміру буде ваша майбутня ваза.

Беремо підставку для кульки і кладемо кульку в неї хвостиком донизу.

Беремо наші дерев’яні зрізи, клей і починаємо приклеювати їх на кульку.

Перший шматочок, найширший, клеїмо зверху кульки, одразу на неї.

Інші шматочки проклеюємо лише з боків, один до одного, рухаючись вниз від верхнього центрального.

Коли все підсохне, лускаємо кульку та прибираємо її.

Ваша ваза готова! Поставте до неї бажані штучні квіти, сухостій або гілочки, що не потребують води, і насолоджуйтеся красою. На додаток, завдяки натуральним зрізам, вам забезпечений чудовий аромат дерева в кімнаті.

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