Сучасний холодильник: інновації на службі споживача

При зовнішній схожості холодильники минулого століття та сучасні побутові моделі – це пристрої з різним підходом до комфортної експлуатації, дизайну та ергономіки.

Простіше кажучи, незважаючи на хороший ресурс і довговічність старих моделей, сучасні холодильники на практиці виявляються привабливішим вибором для споживача. І ось чому.

Без льоду та інію

Відверто кажучи, ця технологія представлена ​​не у всіх сучасних холодильниках, але точно в більшості моделей середнього та верхнього цінових сегментів. Якщо ви готові за щось переплатити, то no frost вважається тією опцією, яка точно коштує своїх грошей.

Холодильники з даною або схожою опцією (точна назва залежить від бренду виробника) не потрібно розморожувати, в морозильних камерах і на стінках таких агрегатів не збирається лід і іній. Такий холодильник може безперебійно працювати роками, а догляд за ним зведеться до періодичного протирання поличок сухою ганчірочкою.

Нові компресори

Одна з «фішок» старих холодильників – це шумна робота та велика кількість звуків, які ті видають і вдень, і вночі. Нові холодильники з інверторними компресорами теж працюють безшумно, але вони видають у рази менше сторонніх шумів.

Якщо порівнювати старі агрегати з новими, то умовний «радянський» холодильник шумить як двигун автомобіля, а новий – як спляче кошеня.

Технології охолодження

Холодильники з 90-х – це моделі з холодною стінкою, яка поступово охолоджує вміст, без циркуляції повітря. Нові холодильники – це моделі, оснащені вентиляторами та дефлекторами на різних рівнях, які забезпечують більш швидке та рівномірне охолодження.

Крім того, у новіших моделях холодильників крім морозильної та основної камери, як правило, є відділ з близько нульовою температурою та «правильною» вологістю. Це зона свіжості з підтриманням оптимальних умов для овочів та фруктів.

Зручне розташування

Крім «начинки» та корисних опцій на кшталт виробництва льоду, сучасніше холодильники можуть похвалитися і покращеною ергономічністю. На практиці це означає, що при аналогічних габаритах двох моделей в сучасному холодильнику поміститься більше продуктів, вони будуть розташовані на поличках і в дверцятах більш впорядковано, а їх буде комфортніше.

Окрім стандартних моделей у каталогах гіпермаркетів можна знайти і більш місткі моделі холодильників. Наприклад, широкі агрегати з двома дверцятами, які підійдуть великим сім'ям або тим, хто любить запасатися продуктами.