Сухі качани кукурудзи замість дренажу: цікавий лайфгак для ваших рослин

Цей метод забезпечує оптимальні умови для рослин, покращує аерацію та запобігає накопиченню води для здорового розвитку коренів.

На сторінці Gardening Soul розповіли, як з користю для квітів можна використати залишки сухих качанів кукурудзи.

Під час пересаджування рослин покладіть кукурудзяні качани на дно горщика. Вони мають природну здатність до пропускання води, що допомагає уникнути її застою. Вони також забезпечують хорошу аерацію кореневої системи рослин, що знижує ризик розвитку кореневої гнилі. Як "кукурудзяна подушка", качани поглинають зайву вологу, отже ваші квіти будуть рости без накопичення води знизу горщика.

Що робити:

Спочатку, подрібніть сухий кукурудзяний качан на невеликі шматки. Можна використовувати ніж або ножиці для розрізання, щоб отримати частинки середнього розміру;

Приготовані шматочки кукурудзяного качана покладіть на дно квіткового горщика. Це створить дренажний шар, який сприятиме оптимальному відведенню води;

Засипте шматочки кукурудзяного качана шаром ґрунту. Переконайтеся, що частини качанів не контактують безпосередньо з коренями рослини, щоб уникнути їхнього пошкодження;

Посадіть рослину в підготовлений горщик і засипте кореневу частину рослини залишками ґрунту;

Це екодружній метод садівництва, адже ви будете використовувати відходи, які зазвичай йдуть у смітник. Поступово кукурудзяні качани перегниватимуть, додаючи органічні речовини ґрунту.

Цей простий і ефективний метод допомагає підтримувати оптимальні умови для росту рослин, забезпечуючи їм хорошу аерацію та запобігаючи накопиченню води, що сприяє здоровому розвитку кореневої системи.

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