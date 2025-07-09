Сухий чи вологий корм: що корисніше для вашого кота

Сухий чи вологий корм: що корисніше та який обрати для свого кота / © Associated Press

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Що краще — вологий чи сухий корм, чи можна їх поєднувати, а головне — як не помилитися, коли ви обираєте продукт серед різноманіття на полицях, на ці питання спробувало відповісти видання Martha Stewart, а також поділилося перевіреною інформацією, яка стане у пригоді дбайливим господарям.

Головна різниця

Основна відмінність між сухим і вологим кормом — це рівень води:

Сухий корм містить близько 10% вологи, решта — концентровані поживні речовини.

Вологий корм (у консерві, пакетику чи лотку) має до 75% води — тобто менше калорій, але більше гідратації.

Вологий корм

Переваги

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Гідратація — особливо важлива для котів, які мало п’ють (а таких більшість).

Аромат і смак — подобається вибагливим тваринам.

Корисний за хвороб — зокрема, для тварин із сечокам’яною хворобою, хворобами нирок, зубними проблемами або мегаєзофагусом (розширення стравоходу).

Допомагає схуднути — завдяки високому вмісту води тварина швидше відчуває насичення.

Недоліки

Короткий термін зберігання — відкриту упаковку потрібно з’їсти протягом 24 годин, решту — зберігати у холодильнику.

Більше мороки — миску потрібно мити після кожного годування, залишки не можна залишати надовго.

Дорожче — у середньому, вологий корм обходиться дорожче, ніж сухий, особливо якщо котик великий чи має хороший апетит.

Сухий корм

Переваги

Підтримка зубів — коти жують крокети, а це трохи очищує емаль і зменшує ризик появи зубного нальоту (особливо якщо корм — спеціалізований, стоматологічний).

Зручне зберігання — не псується за кімнатної температури, не потребує холодильника.

Ідеальний для ігрових годівниць — якщо ви використовуєте інтерактивні миски чи килимки.

Економно — особливо у великих упаковках.

Недоліки

Менше вологи — а значить, кота треба ретельно заохочувати пити (фонтани, додаткова вода).

Менше поживних речовин — за екструзії деякі вітаміни та мікроелементи втрачаються.

Ризик переїдання — часто сухий корм залишають у мисці, а це веде до ожиріння.

Поради

Для молодих і здорових котів підійде будь-який формат, якщо корм повноцінний та якісний.

Коти із проблемами сечовидільної системи, нирок або зубів краще переносять вологий корм.

Для зниження ваги — перевагу також варто віддати вологому корму з низькою калорійністю.

Для активних тварин з гарним здоровʼям — сухий корм з додаванням води чи мікс із вологим.

Чи можна їх змішувати

Так! Багато фахівців рекомендують комбіновану дієту:

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Наприклад, ранок — вологий корм, вечір — сухий чи навпаки.

Або використовувати вологий корм як ласощі кілька разів на тиждень.

Це дозволяє урізноманітнити раціон, покращити гідратацію та водночас контролювати вагу.

Коротко про головне

Вміст вологи

Вологий корм — високий

Сухий корм — низький

Для зубів

Вологий корм — менше

Сухий корм — краще

Ціна

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Вологий корм — вища

Сухий корм — економніше

Зберігання

Вологий корм — обмежене

Сухий корм — тривале

Харчова цінність

Вологий корм — вища

Сухий корм — нижча

Смаковитість

Вологий корм — вища

Сухий корм — помірна

Щасливий кіт — це здоровий кіт. Обирайте корм не лише за упаковкою чи рекламою, а з огляду на вікові потреби, стан здоров’я та звички вашого пухнастика. І пам’ятайте, що найкращий корм — це той, який приносить задоволення вашому улюбленцю та користь його організму.

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