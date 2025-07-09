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ТСН у соціальних мережах

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Сухий чи вологий корм: що корисніше для вашого кота

Як і ми, коти потребують збалансованого харчування, яке не лише насичує, а й підтримує організм у тонусі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Сухий чи вологий корм: що корисніше та який обрати для свого кота

Сухий чи вологий корм: що корисніше та який обрати для свого кота / © Associated Press

Що краще — вологий чи сухий корм, чи можна їх поєднувати, а головне — як не помилитися, коли ви обираєте продукт серед різноманіття на полицях, на ці питання спробувало відповісти видання Martha Stewart, а також поділилося перевіреною інформацією, яка стане у пригоді дбайливим господарям.

Головна різниця

Основна відмінність між сухим і вологим кормом — це рівень води:

  • Сухий корм містить близько 10% вологи, решта — концентровані поживні речовини.

  • Вологий корм (у консерві, пакетику чи лотку) має до 75% води — тобто менше калорій, але більше гідратації.

Вологий корм

Переваги

  • Гідратація — особливо важлива для котів, які мало п’ють (а таких більшість).

  • Аромат і смак — подобається вибагливим тваринам.

  • Корисний за хвороб — зокрема, для тварин із сечокам’яною хворобою, хворобами нирок, зубними проблемами або мегаєзофагусом (розширення стравоходу).

  • Допомагає схуднути — завдяки високому вмісту води тварина швидше відчуває насичення.

Недоліки

  • Короткий термін зберігання — відкриту упаковку потрібно з’їсти протягом 24 годин, решту — зберігати у холодильнику.

  • Більше мороки — миску потрібно мити після кожного годування, залишки не можна залишати надовго.

  • Дорожче — у середньому, вологий корм обходиться дорожче, ніж сухий, особливо якщо котик великий чи має хороший апетит.

Сухий корм

Переваги

  • Підтримка зубів — коти жують крокети, а це трохи очищує емаль і зменшує ризик появи зубного нальоту (особливо якщо корм — спеціалізований, стоматологічний).

  • Зручне зберігання — не псується за кімнатної температури, не потребує холодильника.

  • Ідеальний для ігрових годівниць — якщо ви використовуєте інтерактивні миски чи килимки.

  • Економно — особливо у великих упаковках.

Недоліки

  • Менше вологи — а значить, кота треба ретельно заохочувати пити (фонтани, додаткова вода).

  • Менше поживних речовин — за екструзії деякі вітаміни та мікроелементи втрачаються.

  • Ризик переїдання — часто сухий корм залишають у мисці, а це веде до ожиріння.

Поради

  • Для молодих і здорових котів підійде будь-який формат, якщо корм повноцінний та якісний.

  • Коти із проблемами сечовидільної системи, нирок або зубів краще переносять вологий корм.

  • Для зниження ваги — перевагу також варто віддати вологому корму з низькою калорійністю.

  • Для активних тварин з гарним здоровʼям — сухий корм з додаванням води чи мікс із вологим.

Чи можна їх змішувати

Так! Багато фахівців рекомендують комбіновану дієту:

  • Наприклад, ранок — вологий корм, вечір — сухий чи навпаки.

  • Або використовувати вологий корм як ласощі кілька разів на тиждень.

Це дозволяє урізноманітнити раціон, покращити гідратацію та водночас контролювати вагу.

Коротко про головне

Вміст вологи

  • Вологий корм — високий

  • Сухий корм — низький

Для зубів

  • Вологий корм — менше

  • Сухий корм — краще

Ціна

  • Вологий корм — вища

  • Сухий корм — економніше

Зберігання

  • Вологий корм — обмежене

  • Сухий корм — тривале

Харчова цінність

  • Вологий корм — вища

  • Сухий корм — нижча

Смаковитість

  • Вологий корм — вища

  • Сухий корм — помірна

Щасливий кіт — це здоровий кіт. Обирайте корм не лише за упаковкою чи рекламою, а з огляду на вікові потреби, стан здоров’я та звички вашого пухнастика. І пам’ятайте, що найкращий корм — це той, який приносить задоволення вашому улюбленцю та користь його організму.

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