Сумісне садіння: міфи і правда про поєднання рослин, які дійсно можуть значно збільшити ваш врожай

Помідори й чорнобривці / © Credits

Реклама

Ми можемо вважати, що якщо теорія про те, що існують рослини-друзі походить з 1970-х років, вона повинна мати чітку основу в реальності. Але чи не занадто ми довіряємо тому, що часто може вважатися міфами про сумісну посадку овочів?

GardeningKnowHow розвінчують міфи, які варто відкинути, а також називають комбінації, які дійсно можуть захистити та примножити ваш врожай

Правильне розуміння сумісної посадки овочів означає відділення правди від міфу. Щоб посилити ваш вибір у садівництві цього року, настав час зрозуміти, наскільки ефективними є певні поєднання рослин. Деякі поєднання пропонують вимірні переваги, такі як придушення шкідників, покращення ґрунту та структурна підтримка. Але інші пари спираються на припущення щодо поведінки комах, які сучасна наука не підтримує. Ця відмінність має значення, якщо ви плануєте сад навколо цих ідей.

Реклама

Добре бути впевненим, що кожен квадратний сантиметр вашої грядки працює в гармонії для найздоровішого та найряснішого врожаю. Тож садіть цілеспрямовано та переконайтеся, що дійсно вибираєте рослини-партнери, які хочуть бути разом. Щоб забезпечити менше шкідників та більший врожай, ось 6 правил про сумісне садіння, які повинен знати кожен досвідчений садівник.

Поширені міфи про сумісне садіння

Легко зрозуміти, чому міфи про сумісне садівництво існують. Вони можуть запропонувати прості, поетичні рішення для таких неприємних проблем, як попелиця та в’янення. Ці 3 міфи, найвідоміші у садівничих традиціях. Вони є варіаціями ідеї ароматичного щита, яка передбачає, що якщо рослина має для нас досить сильний запах, вона має бути жахіттям для комах.

Коли ви припините покладатися на чорнобривці, щоб врятувати свої помідори, ви звільните себе для використання більш ефективних стратегій, таких як фізичні бар’єри або комплексна боротьба зі шкідниками. Це розвінчання міфів може бути дуже визвольним: щойно міфи зникнуть, у вас з’явиться більше місця для того, що працює!

Щит чорнобривців

Чорнобривці / © Associated Press

Чорнобривці згадуються фактично в кожному посібнику з садіння як майже універсальний засіб відлякування шкідників. Реальність не така райдужна. Чорнобривці містять альфа-тертієніл, сполуку, яка, як доведено, здійснює вплив на кореневі нематоди в ґрунті. Однак для досягнення значного результату потрібні щільні, стійкі насадження по всій грядці, таке покриття, яке ви отримаєте від покривної культури. Декоративного бордюру з десятка рослин буде недостатньо.

Реклама

Щоб справді придушити нематоди, вам потрібен суцільний блок чорнобривців, вирощений протягом принаймні двох місяців, а потім перенесений у ґрунт. Якщо вашою справжньою ціллю є нематоди, хороший набір для аналізу ґрунту може допомогти підтвердити стан вашого ґрунту, перш ніж ви витрачатимете всю грядку на цей трудомісткий підхід.

Що стосується летючих комах, таких як білокрилки чи капустяні совки, докази є ще менш переконливими. Шкідники, які орієнтуються за запахом, потребують високої та стабільної концентрації летких сполук, щоб змінити напрямок руху — а не того слабкого аромату, що виходить від кількох чорнобривців, розкиданих по ваших грядках. Щоб приховати хімічний слід соковитої томатної рослини від голодного шкідника, вам знадобиться ціла стіна з чорнобривців.

Тож буде перебільшенням вважати чорнобривці засобом відлякування шкідників. Чорнобривці справді мають цінність. Вони приваблюють корисних журчалок, личинки яких їдять попелицю. Нам просто потрібно адаптувати нашу філософію: ці рослини є корисними магнітами, а не щитами від шкідників. Якщо ви розглядаєте можливість отримання чорнобривців з насіння, спробуйте посіяти їх як густе сидеральне добриво на орній грядці, а не просто як гарний бордюр.

Помідори та меліса

Логіка полягає в тому, що сильно запашна трава (меліса, базилік, вибирайте самі) заплутає комах і замаскує помідори. Це здається розумним, якщо подумати про це з точки зору нашого власного нюху. Проблема полягає в тому, що більшість летючих шкідників не знаходять своїх «господарів» лише за запахом. Попелиці та білокрилки використовують візуальні підказки та специфічні хімічні сигнали. Багато шкідників сідають на зелену поверхню та використовують спеціалізовані рецептори на лапах, щоб перевірити, чи знайшли вони потрібного «господаря». Запах меліси поблизу не зруйнує ці сенсори, щойно комаха приземлиться.

Реклама

Мелісу варто вирощувати заради чаю та запилювачів, але вона не виконує жодної захисної роботи для ваших помідорів. Такі поєднання базуються на логіці маскування запаху, що рідко буває ефективним у відкритих садах. Також, хоча меліса лікарська є чарівно ароматною багаторічною рослиною в зонах 4-9, наземні рослини можуть бути інвазивними, поширюючись, доки не задушать рослини, які вони мали б захищати. Тому, якщо ви хочете вирощувати цю траву, тримайте її в горщику, щоб запобігти інвазії

Якщо вам подобається ідея трав’яних компаньйонів, які добре пахнуть разом, базилік має схожі вимоги до води та світла, що робить його зручним поєднанням, а не біологічним щитом.

Часник і троянди

Троянди / © ТСН

Це один із тих міфів про садіння овочів-компаньйонів, який існує так довго, що він з’являється в основних книжках з садівництва. Ідея полягає в тому, що часник, посаджений біля основи троянд, проштовхує свої сірчані сполуки вгору по рослині, через що квіти ледь помітно пахнуть часником і відправляють попелицю до інших місць. Це класичний випадок нерозуміння фізіології рослин. Троянди не поглинають леткі сполуки з сусідніх коренів часнику та не виражають їх через свої пелюстки жодним чином.

Хоча часник справді має м’які протигрибкові властивості (і він певним чином впливає на ґрунтові патогени), він не є системним інсектицидом. Часниковий спрей, нанесений безпосередньо на листя у вигляді концентрованого розчину, може працювати як короткочасний контактний репелент. Але це механічне застосування. Зубчик у землі не вивільняє нічого близького до концентрації, необхідної для того, щоб потурбувати попелицю. Якщо ви боретеся зі шкідниками троянд, застосовуйте механічне видалення. Використовуйте ножиці, щоб видалити заражені пуп’янки та покращити потік повітря, що запобігає хворобам.

Реклама

Часник — це важка рослина, і садіння його під густим кущем троянди часто призводить до затримки росту часнику та конкуренції за поживні речовини. Якщо ви хочете вирощувати часник, виділіть йому окреме місце на повному сонці. Для троянд інвестуйте у високоякісне добриво, щоб вони були достатньо сильними, щоб природно протистояти шкідникам.

Поєднання, яке справді корисне

Тепер гарні новини: коли компаньйонне садіння працює, воно працює чудово. Наступне тріо спирається на механічні та хімічні реалії, а не лише на мрії. Це поєднання, яке допоможе вам виростити більше здоровішого врожаю з меншою кількістю втручань.

Правильно підібрані рослини-компаньйони дають вам можливість створити справжню екосистему у вашому саду. Ви побачите, як одна рослина може виступати в ролі «жертви» (так званої пасткової культури), інша — фіксатора азоту, а третя — живої мульчі. Це перевірені й надійні хитрі прийоми, які використовують професіонали для збільшення врожаю при мінімізації трудових затрат. Розберімося, чому ці поєднання є безпрограшними.

Капустяні та настурції

Настурції / © Credits

Це поєднання є справжнім фаворитом серед інсайдерів, оскільки воно спирається на стратегічну жертву. Настурції є гіперакумуляторами для певних шкідників, зокрема маленького білого метелика (личинки якого є відомими капустяними черв’яками) та чорної бобової попелиці. Ці комахи вважають концентровані гірчичні олії в настурціях ще більш привабливими, ніж ваша цінна капуста кале, капуста чи броколі. Садячи їх разом, ви не відлякуєте шкідників, ви запрошуєте їх на вечірку-приманку. Ця стратегія пасток чудово працює в усіх зонах вирощування. Так, ваші настурції отримують удар, але ваш урожай, який повільно росте, доживе до того, щоб бути з’їденим вами.

Реклама

Щоб це спрацювало ефективно, важливе значення має розміщення. Ви ж не хочете, щоб настурції торкалися ваших капустяних рослин, інакше шкідники сприймуть їх як місток до вашої зелені. Натомість посадіть їх пишним периметром або острівцями на ваших грядках. Оскільки ви, по суті, приманюєте шкідників до свого саду, моніторинг є важливим. Коли ви побачите, що листя настурції сильно заражається, просто вирвіть рослину, покладіть її в пакет і утилізуйте, видаливши ціле покоління шкідників одним рухом.

Настурції неймовірно легко вирощувати з насіння, і вони добре ростуть на бідніших ґрунтах. Їх також легко пересаджувати в середині сезону, щоб ви могли підтримувати ці рослини-пастки, які працюють на вас. Існує запаморочливий вибір барвистих сортів, доступних для вирощування з насіння, і вони ростуть надзвичайно швидко. Вони також їстівні, хоча, можливо, не їжте ті, що вкриті попелицями. Це поєднання є одним з найнадійніших, оскільки воно використовує власні природні уподобання шкідників проти них.

Кукурудза та квасоля

Кукурудза / © Associated Press

Група насаджень «Три сестри» (кукурудза, квасоля та гарбуз) є класичною не просто так. Квасоля — це бобові, які мають симбіотичні стосунки з бактеріями Rhizobium. Ці бактерії витягують азот з повітря та перетворюють його на мінеральну форму в ґрунті, яку потім може використовувати кукурудза. Кукурудза — це важка рослина, яка потребує азоту для вирощування високих, міцних стебел. Поки квасоля піднімається по кукурудзі (що заощаджує вам витрати на шпалеру), вона також допомагає поповнювати ґрунт.

Для найкращих результатів час має вирішальне значення. Спочатку слід посадити кукурудзу. Щойно вона досягне приблизно 15 см заввишки, посадіть боби біля основи. Це гарантує, що кукурудза достатньо міцна, щоб витримати вагу ліз.

Реклама

Таке супутнє планування садіння — це справжній обмін, а не просто співіснування рослин. Воно обмінює структурну підтримку на хімічні поживні речовини. Гарбуз (третя сестра) завершує тріо, покриваючи землю та затіняючи ґрунт, але навіть як дует кукурудза та квасоля створюють приголомшливе партнерство. Це поєднання працює в більшості зон вирощування, за умови, що у вас достатньо довге літо для дозрівання кукурудзи. Це найкращий приклад того, як рослини роблять разом більше, ніж вони могли б робити поодинці.

Помідори та кабачки

Помідори / © ТСН

Велике листя кабачків розташоване низько та розкинуте, і в цьому вся хитрість. Рослини з великим листям, такі як кабачки або гарбузи, створюють живу мульчу над ґрунтом. Коли їх висаджують навколо основи високих, вертикальних рослин, таких як помідори, вони затіняють землю. Це запобігає потраплянню сонця на ґрунт, що зменшує проростання бур’янів та уповільнює випаровування. У спекотне літо земля залишається прохолоднішою та не висихає так швидко. Це може стати вирішальним фактором, що відрізняє здорову рослину томатів від зів’ялої.

Це робить це поєднання однією з найнадійніших переваг садіння, на яку ви можете розраховувати, оскільки воно не залежить від поведінки шкідників чи хімічного складу ґрунту. Просто використовуйте міцну клітку або кілок, аби тримати рослини помідорів вертикально, щоб вони не задушувалися лозами кабачків, дозволяючи рослинам кабачків спускатися вниз.

Підхід із живою мульчею — це експертний секрет зменшення потреб у догляді за садом. Замість того, щоб витрачати суботу на прополювання та мульчування соломою, ви дозволяєте кабачку виконувати роботу за вас. Цей підхід також працює під іншими високими культурами, де б у вас не був голий ґрунт і доступна широколистяна грядка, щоб його покрити.

Реклама

Сумісне вирощування рослин — це не лише практика, а й спостереження. Відмовившись від міфів, ви нічого не втратите. Уміння відокремити факти від вигадок надає чіткого розуміння і допомагає вам перейти до облаштування городу з урахуванням того, як рослини насправді ростуть і взаємодіють — від пасткових культур до азотфіксувальних рослин та усього, що між ними. Ваші рослини будуть здоровішими, врожаї — ряснішими, а ви отримаєте чудові практичні знання про сумісне вирощування для успіху городу — інформацію, яку потім зможете передати своїм колегам-городникам!