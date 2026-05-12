Сумісне садіння: садівник назвав три рослини, які будуть гарно рости разом

Сумісне садіння, або супутнє вирощування — це дуже популярний метод вирощування городини, хоча деякі фахівці не впевнені, що воно працює, інші наполягають на його ефективності.

Відомий садівник Джеймі Волтон належить до другої категорії. Нещодавно він поділився однією з своїх улюблених комбінацій, яку він саджає щосезону, — це салат, зелена цибуля та чорнобривці.

Салат — низькоросла культура, яка служить гарною ґрунтопокривною рослиною, зберігаючи вологу в ґрунті.

Потім він саджає зелену цибулю в проміжки між салатом, оскільки вона виростає високою та тонкою і не конкурує за місце з салатом, що максимізує продуктивність грядки.

Кожні кілька рядів він залишає місце для посадки чорнобривців, оскільки, на його погляд, вони допомагають відлякувати шкідників, таких як некорисні нематоди, щитівки та навіть попелиці, покращуючи середовище для росту інших рослин. Вони навіть можуть слугувати пастками, відлякуючи слимаків від салату, а також додають багато кольору та краси грядці.

