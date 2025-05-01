"Найкраща оселя"

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В одному з випусків перемогла хендмейд квартира у спальному районі Івано-Франківська, власниця якої зробила дизайн мрії власними руками та за мінімальні кошти.

«У складній ситуації повномасштабної війни можна створити затишок за невеликі гроші», — запевняє учасниця «Найкращої оселі» Олена.

Так, за допомогою будівельного фена жінка зняла яскраво-руду плівку з вхідних дверей, зашліфувала, знежирила та перефарбувала у спокійний синій колір. У схожий спосіб Олена продовжила життя кухонним фасадам, яким більше 15 років, та редизайнила стару глянцеву плитку.

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«Це суперкласне рішення. Хто живе у старих ремонтах, будь ласка, почуйте мене — прогрунтуйте плитку, пошкурте і потім зафарбуйте просто в білий колір. Скільки трапляється кольорових, незрозумілих санвузлів зі старою некрасивою плиткою, а так вона свіженька», — прокоментувала порадниця та зіркова дизайнерка інтер’єрів Євгенія Дубровська.

Олені вистачило всього 450 гривень, щоб за допомогою самоклеючої плівки повністю змінити колір давньої стільниці. Жінка майстерно використовує свій талант — перефарбовує та перешиває обідні крісла тканиною з секондхенду за 200 гривень, дизайнить бутиль для води дерев’яними штапиками та бочкою з-під зерна з сайту вживаних речей.

«Я дуже люблю купувати речі на секонд-хенді. Я відчуваю нереальні емоції, коли знаходжу якусь класну річ, і вона приносить мені море задоволення. А ще коли я купила її за три копійки — для мене це взагалі просто супер», — зізналася учасниця реаліті-шоу на телеканалі ТЕТ.

Колір ванної кімнати Олена теж змінила самотужки, покривши плитку спеціальною фарбою для кахелю. Окремої уваги заслуговує підлога, адже це справжній шедевр, мальований вручну. Щоб отримати цікавий геометричний орнамент, жінка промалювала кожну плитку з трафаретом. Таке унікальне рішення обійшлося їй всього в три тисячі гривень.

«Моя оселя найкраща, тому що зроблена своїми руками. Коли я повертаюся додому, завжди дивуюся тому, що сама це все зробила, хвалю себе за це. Я хочу показати своїм прикладом, що не обов’язково замовляти іменних дизайнерів. При мінімальному вкладенні коштів, бажанні та натхненні кожен може стати для себе дизайнером», — переконана Олена.

Ще більше унікальних осель, сміливих експериментів у будівництві та нестандартних ремонтних рішень відкривайте для себе щосуботи о 10:00 з проєктом «Найкраща оселя» на телеканалі ТЕТ.