Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Суперлайфгак: як гарно запакувати подарункову пляшку до свята

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
131
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Суперлайфгак: як гарно запакувати подарункову пляшку до свята

Як запакувати подарункову пляшку / Фото: Credits

Часто на свята дарують різноманітні напої, але вони не завжди гарно упаковані. Проте це можна легко виправити, лише спробуйте такий варіант і ваш подарунок точно запам'ятається.

Вам знадобляться тільки пакувальний папір, ножиці, скотч та пляшка, яку ви даруватимете.

  • Відріжте квадратний шматок подарункового паперу.
  • Складіть його трикутником.
  • На один край покладіть пляшку та оберніть папером до середини трикутника, як показано у відео.
  • Другу сторону складіть від краю гармошкою та зафіксуйте скотчем.

Схожим чином пляшку також можна загорнути в текстильну серветку та зав'язати стрічкою, як показано у другому відео.

Оберіть для себе той варіант, який більше до вподоби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна швидко зробити вітальну листівку.

Читайте також:

Робимо естетичні свічники своїми руками: лайфгаки флористки-декораторки Ксенії Скворчинської

Робимо естетичні свічники своїми руками: лайфгаки флористки-декораторки Ксенії Скворчинської

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
131
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація