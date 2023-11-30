Суперлайфгак: як гарно запакувати подарункову пляшку до свята

Часто на свята дарують різноманітні напої, але вони не завжди гарно упаковані. Проте це можна легко виправити, лише спробуйте такий варіант і ваш подарунок точно запам'ятається.
Вам знадобляться тільки пакувальний папір, ножиці, скотч та пляшка, яку ви даруватимете.
- Відріжте квадратний шматок подарункового паперу.
- Складіть його трикутником.
- На один край покладіть пляшку та оберніть папером до середини трикутника, як показано у відео.
- Другу сторону складіть від краю гармошкою та зафіксуйте скотчем.
Схожим чином пляшку також можна загорнути в текстильну серветку та зав'язати стрічкою, як показано у другому відео.
Оберіть для себе той варіант, який більше до вподоби.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна швидко зробити вітальну листівку.
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