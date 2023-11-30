Суперлайфгак: як гарно запакувати подарункову пляшку до свята

Часто на свята дарують різноманітні напої, але вони не завжди гарно упаковані. Проте це можна легко виправити, лише спробуйте такий варіант і ваш подарунок точно запам'ятається.

Вам знадобляться тільки пакувальний папір, ножиці, скотч та пляшка, яку ви даруватимете.

Відріжте квадратний шматок подарункового паперу.

Складіть його трикутником.

На один край покладіть пляшку та оберніть папером до середини трикутника, як показано у відео.

Другу сторону складіть від краю гармошкою та зафіксуйте скотчем.

Схожим чином пляшку також можна загорнути в текстильну серветку та зав'язати стрічкою, як показано у другому відео.

Оберіть для себе той варіант, який більше до вподоби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна швидко зробити вітальну листівку.

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