Святкова магія власноруч: як зробити різдвяну гірлянду з яєчної упаковки

Виявляється, навіть звичайна яєчна упаковка може стати чарівним елементом декору. Блогерка Alexia Delarosa показала, як перетворити буденні речі на справжнє мистецтво.

Що знадобиться

Яєчна упаковка (картонна)

Акрилові фарби: червона та біла

Ватні палички

Велика голка

Нитка

Що робити

Розріжте яєчну упаковку так, щоб у вас залишилися конуси, це частина посередині, яка розділяє яйця. Потім акуратно роз’єднайте їх між собою. Кожен конус пофарбуйте у червоний колір — це буде основа вашого святкового декору.

Низ конуса пофарбуйте у білий колір. Таким чином, конуси нагадуватимуть маленькі різдвяні шапочки Санти. Візьміть вушні палички, розріжте їх навпіл. Потім вставте кожну паличку у верхівку конуса. Візьміть велику голку, вдягніть на неї нитку та нанизуйте на неї готові конуси. Зручно робити це по черзі, щоб гірлянда мала гармонійний вигляд.

Гірлянду можна розвісити на вікнах, полиці, каміні чи навіть на ялинці. Яскраві кольори та ручна робота створюють атмосферу тепла та затишку, яку ми так любимо на свята.

Цей проєкт не тільки екологічний та бюджетний, а й розвиває креативність. Коли ми перетворюємо звичайні речі на декор, то створюємо унікальний святковий простір. До того ж це чудова ідея для сімейного дозвілля, адже діти можуть допомагати фарбувати та нанизувати конуси, а дорослі насолоджуватися процесом і результатом.