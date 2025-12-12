Святкові подарунки із секондгенду: як обрати особливу річ

Вінтажні книги / © Associated Press

Мало того, що такі подарунки екологічніші, вони ще й несуть у собі історію та особливу атмосферу. Видання Martha Stewart розповіло, як зробити зі звичайних речей із секондгенду справжні «дорогоцінні» подарунки.

Набір для домашнього вечора. Якщо хочете подарувати тепло та затишок, скомпонуйте набір із секондгендових речей, наприклад, м’якого кашемірового светра, кружки для гарячого шоколаду, домашніх маршмелоу, парочки книжок і чистого пледа. Такий подарунок створює атмосферу ідеального вечора вдома.

Книги на кавовий столик . Вінтажні магазини — справжній рай для поціновувачів гарних книжок із твердою палітуркою. Оберіть дві-три книги на одну тему, наприклад, мистецтво, подорожі, садівництво чи дизайн. Зв’яжіть їх стрічкою з оксамиту чи льону та додайте маленьку листівку з особистим посланням. Такі подарунки не просто стоять на полиці, вони стають частиною інтер’єру та додають стилю дому.

Власноруч зроблені свічки. Свічки — класика свят, але хендмейд у секондгендових склянках або чайних чашках мають цікавіший вигляд. Достатньо чистого посуду, воску та ефірних олій. Додайте маленьку етикетку чи сірникову коробку і подарунок готовий.

Набір для випікання. Для тих, хто любить куховарити, можна скласти власний набір для випікання. Використайте секондгенд миску чи керамічну форму, застеліть чистим рушником, додайте дерев’яну ложку, формочки для печива та вінтажну кулінарну книгу. Такий подарунок практичний та надихає на творчість.

Мінібар у коробці . Для поціновувачів коктейлів підійде маленький барний набір із вінтажного посуду, наприклад, два келихи, шейкер, пляшка вашого улюбленого напою чи домашня настоянка. Все можна красиво викласти у дерев’яний ящик або кошик, додати гілочку розмарину чи сушений цитрус, а також рецепт коктейлю.

Подарунок для садівника. Старі горщики та вазони з секондгенду можна перетворити на стильний подарунок. Додайте вінтажну книгу про садівництво чи набір інструментів, пакетик насіння сортових рослин і обв’яжіть усе мотузкою з етикеткою. Подарунок росте разом із власником і дарує радість довго після свят.

Чай для двох. У магазинах секондгенд часто трапляються забуті сервізи та різні чашки. Виберіть дві, які пасують одна одній та додайте асортимент листового чаю та маленьку баночку меду. Ідеальний подарунок для зимових ранків і тихих вечорів за вікном із снігом.

Не бійтеся креативити та додавати власну нотку. Вінтажні речі можуть стати чарівними подарунками, якщо їх обрати з душею та красиво оформити. Цього року даруйте не просто речі, а атмосферу та емоції.