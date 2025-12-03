Святкові прикраси, які час викинути цього сезону / © Associated Press

Однак саме зараз — ідеальний момент переглянути свої скарби та вирішити, що з них варто залишити, а що вже не підходить ні вашому дому, ні настрою. На сторінці Martha Stewart розповіли про декорації, які краще без вагань відправити «на пенсію». Не тільки заради естетики — але й для безпеки та енергоефективності.

Зламаний декор

У кожного з нас є та сама коробка, де зберігаються зламані лампочки, надірвані гірлянди та іграшки «про всяк випадок». Але правда така, що якщо цей випадок не настав за кілька років, він вже він не настане. Краще виділити 1 годину, щоб перебрати все перед прикрашанням дому. Залишайте лише те, що:

працює

має емоційну цінність

має гарний вигляд

З усім іншим прощаємося та рухаємось далі.

Старі гірлянди

Так, їх теплий світло-ретро вигляд може викликати ностальгію, але час переходити на LED.

старі лампи сильно нагріваються

можуть стати причиною займання, особливо якщо дріт потріскав

не відповідають сучасним стандартам безпеки

споживають значно більше електроенергії

LED-гірлянди бувають у теплих відтінках, тож атмосферу можна зберегти без зайвих ризиків.

Декор із батарейками, які потекли

Світлові фігурки, різдвяні будиночки, об’ємні гірлянди — усе, що живиться від батарейок, потрібно регулярно перевіряти. Ознаки небезпеки:

білий порошок

волога липка речовина

запах хімії

корозія на клемах

Такий декор варто одразу утилізувати. А перед тим, як складати прикраси до коробок після свят, батарейки краще вийняти, це подовжить життя і декору, і контейнерам.

Ретро іграшки, у яких обсипається фарба

Скляні вінтажні кульки мають особливий шарм. Але якщо фарба тріскається чи обсипається, це вже не романтика, а ризик, особливо для дітей та домашніх улюбленців. Важливо розуміти, що іграшки, виготовлені до 1970-х років, могли містити свинцеву фарбу. Такі реліквії краще тримати на високих полицях або зберігати як колекційний декор, який не бере участі у святковому оздобленні.

Штучні ялинки старше 10 років

Так, штучні ялинки можуть слугувати довго. Але після 10 років вони втрачають безпечність і якість. Чому варто замінити:

голочки стають крихкими

матеріали можуть розкладатися та виділяти токсичні частинки

старі моделі не завжди виготовлені з вогнестійких матеріалів

вбудовані старі лампочки — потенційний ризик

Натомість можна обрати:

нову екологічнішу ялинку

модель із LED-підсвіткою

живий хвойний саджанець, який потім висаджують у землю

Святкові текстильні вироби з плямами

Скатертини, серветки, пледи, чохли для стільців, ялинкові «спіднички» — текстиль втрачається найшвидше. Плями від глінтвейну, воску чи шоколаду можуть бути залишитися назавжди. Краще:

відкладати лише те, що має акуратний вигляд

переробляти тканину на декор, наприклад, зробити ялинкові мішечки чи ланцюжки

не тримати речі «про всяк випадок», якщо їхній вигляд уже не святковий

Пам’ятайте, щотекстиль — фінальний штрих, який задає настрій.

Застарілі подовжувачі та потріскані дроти

Це недооцінений, але критичний пункт. Саме старі подовжувачі та перевантажені розетки — одна з ключових причин зимових пожеж. Потрібно замінити одразу, якщо:

дроти стали жорсткими

є тріщини чи оголені ділянки

подовжувач гріється

розетка «іскрить»

ви вмикаєте в одну смугу занадто багато техніки

Обирайте моделі з:

захистом від перенапруг

автоматичним вимкненням

сучасною сертифікацією

І так, колір також має значення — тепер можна підібрати подовжувач, який не псує декор, а стає його частиною.

Передсвятковий «детокс» декорацій — це не про мінімалізм, а про турботу свого дому, безпеку, естетику та комфортний святковий настрій. Свіжі, якісні та безпечні елементи створюють той самий ефект затишку, якого ми всі чекаємо взимку.