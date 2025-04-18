Сирна паска "Дубайський шоколад": оригінальний рецепт

Сирна паска / © Credits

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Рецепт запропонувала авторка кулінарного каналу Оля Пінс. Це поєднання кремової ніжності сиру, насиченого шоколаду та хрусткого тіста катаїфі перетворює звичну паску на справжній делікатес зі східним акцентом.

Назва «дубайський шоколад» — неофіційна, але стала популярною завдяки тренду на поєднання фісташок, шоколаду та арахісової пасти у десертах. Це асоціюється з розкішшю, солодощами Близького Сходу та східним стилем життя, де шоколад часто доповнюють горіхами та ароматними пастами.

Інгредієнти

Шоколад (молочний або чорний) 180 г

Вершкове масло 100 г

Вершковий сир (жирність 5%) 300 г

Тісто катаїфі 100 г

Цукор 25 г

Фісташки очищені 50 г

Арахісова паста 10 г

Приготування

Розтопіть 140 г шоколаду на водяній бані чи у мікрохвильовій печі. Візьміть силіконову форму і налийте частину шоколаду. Повертаючи форму, розподіліть шоколад тонким шаром по дну та боках. Поставте у холодильник для застигання. Змішайте у мисці 300 г сиру, 80 г розтопленого вершкового масла та залишок розтопленого шоколаду (приблизно 40 г). Збийте блендером до кремової однорідної текстури. Тісто катаїфі залиште за кімнатної температури на 15–20 хв, щоб розморозилось, якщо воно було заморожене. Поріжте його ножицями чи ножем на короткі волокна. Розігрійте 20 г вершкового масла на сковороді, всипте тісто та обсмажуйте, постійно помішуючи. Додайте 2 ст. л цукру та смажте до золотисто-хрусткого стану. Дайте начинці охолонути — після цього вона стане ще хрумкішою. Збийте у блендері фісташки з арахісовою пастою до пастоподібного стану. За бажанням, можете використати готову фісташкову пасту — це пришвидшить процес. З’єднайте обсмажене тісто з горіховою пастою, ретельно перемішайте (можна руками, маса має бути липкою, як основа для батончиків). Дістаньте форму з холодильника. Викладіть у неї половину сирної маси та злегка утрамбуйте. Потім викладіть шар катаїфі (близько 2/3 від приготованої маси) і зверху — решту сирного шару. Добре притисніть ложкою чи лопаткою. Накрийте форму плівкою чи кришкою та поставте у холодильник на ніч (або щонайменше на 6 годин). Коли десерт добре застигне, обережно зніміть силіконову форму. За бажанням, прикрасьте подрібненими фісташками, шоколадною крихтою чи їстівними квітами.

Цей десерт — ідеальний варіант для великоднього столу, коли хочеться чогось оригінального, але водночас домашнього. Сирна паска «Дубайський шоколад» обов’язково вразить ваших гостей та стане новим солодким фаворитом у родині.

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