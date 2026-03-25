Таку помилку з мульчею робить майже кожен: як це зрозуміти й все виправити

Одна з найпоширеніших помилок садівників — це занадто високе насипання мульчі, що може непомітно завдати більше шкоди, ніж користі. Занадто багато мульчі може задушити коріння рослин, затримувати зайву вологу і навіть сприяти гниттю навколо стебел і стовбурів.

Занадто мало, звичайно, також не принесе вам чи вашим рослинам великої користі, оскільки це залишає ґрунт відкритим для бур’янів, перепадів температури та втрати води. Тож де ж золота середина та як отримати ідеальне співвідношення мульчі, розповідає GardeningKnowHow.

Тест пальцями

Забудьте про лінійки чи рулетки, бо це саме те, на що воно схоже: швидкий спосіб виміряти глибину мульчі — за допомогою вказівного пальця.

Мульча має бути на глибині, яка сягає приблизно другого суглоба вказівного пальця. Для більшості людей це приблизно 5 см завглибшки. На щастя, це ідеальний вимір, який працює на більшості грядок і бордюрів, незалежно від того, чи використовуєте ви кору, компост чи листяну мульчу.

Приблизно 5 см мульчі повинні допомагати утримувати вологу в ґрунті, ефективно пригнічувати бур’яни, регулювати температуру ґрунту та покращувати структуру ґрунту в міру його розкладання.

Дрібна мульча (наприклад, компост або подрібнена кора) повинна бути якомога ближче до 5 см. Якщо ви працюєте з більш товстим матеріалом (наприклад, деревною тріскою), то можете заглиблюватися трохи глибше, але все ж прагніть не більше 7,5 см.

Що б ви не використовували, послідовність важливіша за точність. Рівномірний шар завжди перевершить нерівномірний, і хоча вам слід повторно наносити мульчу навесні чи влітку, не продовжуйте наносити шари нескінченно. Якщо накопичення стає надмірним, завжди краще видалити трохи, перш ніж додавати ще.

Незалежно від того, чи дотримуєтесь ви тесту пальцями, чи ні, у нас є одне останнє правило мульчування: уникайте нагромадження мульчі високо навколо основи дерев і рослин.

Гори мульчі (або вулкани, як їх деякі називають), подібні до цих, затримуватимуть вологу на стеблах і стовбурах, що може призвести до гниття, грибкових захворювань і навіть проблем зі шкідниками. Натомість тримайте мульчу трохи відтягнутою від основи рослин, залишаючи невеликий прозір для циркуляції повітря.

Ось і все. Секрет хорошого мульчування вимагає лише одного — вашої руки, або, точніше, вашого пальця. Чесно кажучи, спробувавши це раз, ви більше ніколи не будете сумніватися у своєму мульчуванні й ваші рослини будуть від цього здоровішими.