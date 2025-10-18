Такий хрумкий перець: чи можна його вживати собакам / © ТСН

Видання Daily Paws розповіло, що собакам можна давати болгарський перець, але з кількома важливими застереженнями. Усі кольори болгарського перцю, червоний, жовтий, зелений чи помаранчевий, безпечні для собак. Ба більше, вони можуть стати смачним і здоровим доповненням до раціону вашого улюбленця.

Перець містить клітковину, яка допомагає регулювати травлення, сприяє відчуттю ситості та може бути чудовою альтернативою жирним ласощам, особливо якщо собака потребує контролю ваги.

Також цей овоч багатий на бета-каротин, який перетворюється у вітамін A та підтримує здоров’я очей. У складі є вітамін Е, який відповідає за блискучу шерсть і здорову шкіру, а також вітамін С, який зміцнює імунітет.

Який колір — найкращий

Якщо хочете дати собаці максимум користі, обирайте червоний перець. Саме він містить в 11 разів більше антиоксиданту бета-каротину, ніж зелений, а ще має підвищений рівень калію, фолату та лютеїну — важливих елементів для серця, клітин і зору.

Скільки можна перцю

Попри користь, не варто перетворювати перець на основну частину собачого меню. За словами експертів, будь-які ласощі, навіть здорові, повинні становити не більше 10% від денного раціону.

Почніть із невеликого шматочка, щоб перевірити, чи собака добре переносить продукт. Згодом можна дійти до:

- ¼ перцю для маленьких порід;

- до ½ перцю для великих собак.

Якщо улюбленцю смакує та немає розладів травлення, можете іноді повторювати цей перекус.

Подача

Перш ніж дати собаці перець, видаліть плодоніжку, насіння та листя. Ви можете давати перець сирим, але якщо собаці важко його жувати, краще злегка пропарити.

Головне — ніяких спецій, солі, масла, цибулі чи часнику: вони можуть бути токсичними для тварин. Для зручності можна нарізати перець маленькими шматочками чи навіть зробити пюре та додати у звичайний корм.

Уникайте гострих сортів

Не плутайте болгарський перець із гострим! Чилі, халапеньйо та інші пекучі сорти містять капсаїцин — речовину, яка може викликати подразнення шлунка, блювання чи діарею.

Отже, болгарський перець — це не лише яскравий акцент у вашому салаті, а й цілком безпечний, навіть корисний перекус для песика. Головне — подавати його помірно, без спецій та теплового оброблення у жирі. Ваш чотирилапий точно оцінить цей хрумкий овоч.