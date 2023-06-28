Те, що потрібно для врожаю: садівники назвали оптимальну температуру для вирощування помідорів

Помідори – найпопулярніший овоч для домашнього городу. Виростити великий урожай солодких і м'ясистих томатів мріє кожен садівник. Дуже важливим моментом їх вирощування є температурний режим.

Найвища температура для вирощування помідорів та найнижча температура для вирощування помідорів – вічна головоломка для садівника. Сприйнятливість цих овочів до температури варіюється залежно від сорту, але є деякі загальні правила.

Більшість помідорів є теплолюбними рослинами, і їх варто садити лише після того, як мине загроза заморозків. Стійкість томатів до екстремальної спеки або різкого похолодання має велике значення для розвитку цвітіння та подальшого зав'язування плодів. Про те, який температурний режим допоможе вам виростити гарний урожай помідорів, розповідають садівники з Gardening know how.

Оптимальна температура для вирощування розсади помідорів

Температура вирощування розсади томатів повинна підтримуватися на постійному рівні в межах 14-16 °C. Пересаджувати розсаду в ґрунт не можна доти, доки не пройдуть останні заморозки.

Критично низька температура для помідорів

Опадання цвітіння може статися навесні, якщо денна температура тепла, а нічна опускається нижче 13 °C. З низькими температурами є сенс боротися. Для цього необхідно захистити томати від замерзання.

По-перше, якщо у вашому регіоні часто бувають холодні ночі навіть влітку, вам варто вибирати холодостійкі сорти. Окрім садіння холодостійких сортів томатів, певний їх захист від замерзання можна забезпечити за допомогою мульчі або накриття. Темне пластикове накриття над грядками підвищить температуру на 5-10 градусів, а прозоре зігріє помідори до 20 градусів. Цього може бути достатньо, щоб врятувати врожай. Якщо й це не допомагає, вам краще розглянути можливість облаштування теплиці для вирощування помідорів.

Садівники назвали оптимальну температуру для вирощування помідорів / Фото: Credits

Критично висока температура для помідорів

Влітку, коли температура піднімається вище за 32 градуси вдень, а вночі – вище за 24 градуси, рослина томата постраждає від пошкодження незрілих плодів або втрати квітів. Крім того, коли ночі стають надто теплими, пилкові зерна квіток рослини починають лопатися, перешкоджаючи запиленню і, отже, не зав'язуючи плоди. Це особливо часто відбувається, коли повітря вологе.

На жаль, знизити температуру, особливо вночі, на грядках вам навряд чи вдасться, тому якщо ви вирощуєте помідори в жаркому кліматі, вибирайте жаростійкі сорти.

Холодостійкі помідори

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Існують певні сорти томатів, які виведені для прохолодних регіонів і витримують умови на рівні 13 градусів або нижче. Найкращим вибором для холоднішого клімату є помідори з коротким і середнім терміном дозрівання. Вони зав'язують плоди за більш прохолодної погоди, а й досягають зрілості в найкоротші терміни, близько 52-70 днів.

Деякі приклади гібридних томатів для холодного клімату:

Early Girl (Рання Дівчинка)

Gold Orange

Orange Pixie (Помаранчевий Піксі)

Oregon Spring

Bush Beefsteak (Буш біфстік)

Galina (Галина)

Gregori's Altai (Грегорі Алтай)

Grushovka (Грушівка)

Manitoba (Манітоба)

Жаростійкі сорти томатів

Існують сорти томатів, виведені для зон зі спекотним кліматом.

Деякі приклади жаростійких томатів:

Bella Rosa (Белла Роса)

Big Beef (Біґ Біф)

Florida (Флорида)

Homestead (Гоумстед)

Porter (Портер)

Solar Fire (Сонячний Спалах)

Sun Chaser (Сан Чейзер)

Super Fantastic

Super Sioux

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