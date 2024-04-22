Технічна магія Великодня: як створити свято без зайвих турбот

Свято Пасхи – це момент, коли особливо цінним є можливість зібратися разом, щоб насолодитися теплом зустрічей усією родиною. Однак, зазвичай, прибирання оселі і приготування страв це ще той квест для кожного.

У нагоді стане сучасна техніка з Фокстрот, яка допоможе заощадити не лише час, а й кошти. З 18 квітня до 8 травня триває святкова акція зі знижками до 55% – обирайте те, що вам до вподоби!

Для ідеальної оселі

Щоб підтримувати чистоту у вашому домі, зручно мати пилосос ROWENTA RO7C66EA з контейнером для пилу XXL 2,5 л, який швидко та ефективно очистить будь-який бруд.

Звичайна ціна – 11 999 ₴

Зі знижкою* – 6 499 ₴

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Якщо є бажання делегувати цю справу, то робот-пилосос SAMSUNG VR05R5050WK/UK готовий це зробити. Цей малюк проведе сухе й вологе прибирання за один раз! І знижка приємно вражає.

Звичайна ціна – 13 499 ₴

Зі знижкою* – 6 999 ₴

Для ідеального вигляду скатертин, штор, одягу незамінними помічником стане прасувальна система PHILIPS All-in-One серії 8500 AIS8540/80. Технологія подвійного нагрівання забезпечує потужне проникнення пари для розгладжування складок. А багатокутна дошка може встановлюватися і повертатися в будь-яке положення.

Звичайна ціна – 19 999 ₴

Зі знижкою* – 12 999 ₴

Для приготування смачних страв

Для того, щоб вийшла по-справжньому духмяна і запашна паска, потрібна надійна духова шафа, як GORENJE BO6735E05B. Температура в духових шафах досягає 200 °C усього за 5 хвилин. Завдяки формі камери духовки ваші страви більше ніколи не пригоратимуть з одного боку, залишаючись сирими.

Звичайна ціна – 17 299 ₴

Зі знижкою* – 13 999 ₴

А якщо є бажання приготувати інші страви, щоб вони залишалися соковитими, то мультипіч PHILIPS HD9285/93 – це ідеальне рішення. Вона має 16 різних функцій приготування їжі. А в подарунок іде доступ до сотні смачних, корисних та швидких рецептів.

Звичайна ціна – 15 999 ₴

Зі знижкою* – 9 999 ₴

Під час готування святкових страв, кожний кулінар заслуговує на невеличку перерву в процесі. Кавомашина KRUPS EA89ZB10 зробить відпочинок кращим за горнятком кави. Приготування одним дотиком бажаного напою зі щойно змеленої кави.

Звичайна ціна – 36 299 ₴

Зі знижкою* – 18 999 ₴

Після святкового обіду знадобиться дуже містка з великим об’ємом посудомийна машина HOTPOINT ARISTON HFC 3C41 CW X, яка зробить миття посуду легким та швидким. Низький рівень шуму, а наявність системи додаткових омивачів відмінно підходять для миття забруднених каструль та сковорідок.

Звичайна ціна – 22 799 ₴

Зі знижкою* – 19 399 ₴

Не забудьте про зберігання святкових страв та смаколиків. Холодильник GORENJE RK6201ES4 з морозильною камерою забезпечить оптимальні умови зберігання та дозволить вам насолоджуватися стравами довше.

Звичайна ціна – 22 999 ₴

Зі знижкою* – 16 499 ₴

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