Темрява не лякає: 3 свічки, які можна зробити з підручних речей
Темрява більше не здається такою страшною, коли у вас є маленьке джерело світла та тепла — свічка. Але що робити, якщо електрику раптово вимкнули, а вдома немає запасу воскових свічок або батарейок для ліхтарика.
Не поспішайте панікувати. Навіть звичайні речі з кухні чи дитячої кімнати можуть стати порятунком у темряві. Видання Martha Stewart розповіло, що уміння зробити свічку з підручних засобів — не лише корисна побутова хитрість, а й справжня навичка безпеки. Вона може допомогти в умовах відключення світла, під час відпочинку на природі чи просто створити затишну атмосферу вдома.
Навіщо самостійно робити свічки
Аварійне освітлення. Світло свічки допомагає зберегти спокій та відчуття контролю в екстремальних умовах.
Аромат і настрій. Домашні свічки з апельсинової шкірки чи олії можуть наповнити кімнату приємним запахом.
Екологічність. Повторне використання речей — чудовий спосіб зменшити відходи.
Атмосфера. Навіть у мирний час власноруч зроблені свічки створюють відчуття тепла та домашнього затишку.
Свічки з воскових олівців
Звичайні дитячі воскові олівці можуть стати маленькими «світильниками». Кожен із них горить приблизно до години.
Що потрібно:
коробка воскових олівців
запальничка чи сірники
підставка (металева кришка, керамічна тарілочка)
Як зробити:
Візьміть олівець і трохи розімніть паперову оболонку.
Розтопіть низ запальничкою та прикріпи її до підставки.
Запаліть верх і все, у вас є імпровізована свічка.
Порада: зробіть кілька таких свічок одразу, щоб світла вистачило надовго.
Свічка з кулінарного жиру
Рослинний жир або навіть топлене сало може замінити парафін. Така свічка горітиме кілька годин і стане надійним джерелом світла.
Що потрібно:
рослинний чи тваринний жир
скляна баночка чи металева місткість
бавовняний шнур або смужка тканини (гніт)
олія для просочення
Як зробити:
Наповніть баночку жиром наполовину.
Зробіть у центрі отвір і вставте туди гніт.
Добре притисніть жир навколо гніту.
Залиште кілька міліметрів гніту зверху сухим і підпаліть.
Свічка з апельсинової шкірки
Найароматніший та найатмосферніший варіант.
Що потрібно:
Великий апельсин 1 шт.
Ніж і ложка
Оливкова олія
Як зробити:
Розріжте апельсин навпіл і обережно вийми м’якуш ложкою.
В одній половинці залиште білу серцевину, вона стане гнотом.
Налийте оливкову олію так, щоб серцевина залишалась над поверхнею.
Запаліть і кімната наповниться м’яким світлом і цитрусовим ароматом.
Як зробити гніт власноруч
Якщо вдома немає готових гнітів, виручать старі футболки чи бавовняна нитка.
Наріжте тканину смужками 6–8 см.
Скрутіть їх у джгут або заплетіть косу.
Просочіть в олії, залиште кінчик сухим.
Використовуйте як звичайний гніт.
Навіть у темряві можна створити світло власними руками. Ці прості способи стануть у пригоді під час відключення електрики, а ще — зроблять дім затишнішим у холодні вечори.