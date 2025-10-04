ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

Темрява не лякає: 3 свічки, які можна зробити з підручних речей

Темрява більше не здається такою страшною, коли у вас є маленьке джерело світла та тепла — свічка. Але що робити, якщо електрику раптово вимкнули, а вдома немає запасу воскових свічок або батарейок для ліхтарика.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
3 свічки, які можна зробити з підручних речей

3 свічки, які можна зробити з підручних речей / © Credits

Не поспішайте панікувати. Навіть звичайні речі з кухні чи дитячої кімнати можуть стати порятунком у темряві. Видання Martha Stewart розповіло, що уміння зробити свічку з підручних засобів — не лише корисна побутова хитрість, а й справжня навичка безпеки. Вона може допомогти в умовах відключення світла, під час відпочинку на природі чи просто створити затишну атмосферу вдома.

Навіщо самостійно робити свічки

  • Аварійне освітлення. Світло свічки допомагає зберегти спокій та відчуття контролю в екстремальних умовах.

  • Аромат і настрій. Домашні свічки з апельсинової шкірки чи олії можуть наповнити кімнату приємним запахом.

  • Екологічність. Повторне використання речей — чудовий спосіб зменшити відходи.

  • Атмосфера. Навіть у мирний час власноруч зроблені свічки створюють відчуття тепла та домашнього затишку.

Свічки з воскових олівців

Звичайні дитячі воскові олівці можуть стати маленькими «світильниками». Кожен із них горить приблизно до години.

Що потрібно:

  • коробка воскових олівців

  • запальничка чи сірники

  • підставка (металева кришка, керамічна тарілочка)

Як зробити:

  1. Візьміть олівець і трохи розімніть паперову оболонку.

  2. Розтопіть низ запальничкою та прикріпи її до підставки.

  3. Запаліть верх і все, у вас є імпровізована свічка.

Порада: зробіть кілька таких свічок одразу, щоб світла вистачило надовго.

Свічка з кулінарного жиру

Рослинний жир або навіть топлене сало може замінити парафін. Така свічка горітиме кілька годин і стане надійним джерелом світла.

Що потрібно:

  • рослинний чи тваринний жир

  • скляна баночка чи металева місткість

  • бавовняний шнур або смужка тканини (гніт)

  • олія для просочення

Як зробити:

  1. Наповніть баночку жиром наполовину.

  2. Зробіть у центрі отвір і вставте туди гніт.

  3. Добре притисніть жир навколо гніту.

  4. Залиште кілька міліметрів гніту зверху сухим і підпаліть.

Свічка з апельсинової шкірки

Найароматніший та найатмосферніший варіант.

Що потрібно:

  • Великий апельсин 1 шт.

  • Ніж і ложка

  • Оливкова олія

Як зробити:

  1. Розріжте апельсин навпіл і обережно вийми м’якуш ложкою.

  2. В одній половинці залиште білу серцевину, вона стане гнотом.

  3. Налийте оливкову олію так, щоб серцевина залишалась над поверхнею.

  4. Запаліть і кімната наповниться м’яким світлом і цитрусовим ароматом.

Як зробити гніт власноруч

Якщо вдома немає готових гнітів, виручать старі футболки чи бавовняна нитка.

  1. Наріжте тканину смужками 6–8 см.

  2. Скрутіть їх у джгут або заплетіть косу.

  3. Просочіть в олії, залиште кінчик сухим.

  4. Використовуйте як звичайний гніт.

Навіть у темряві можна створити світло власними руками. Ці прості способи стануть у пригоді під час відключення електрики, а ще — зроблять дім затишнішим у холодні вечори.

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie