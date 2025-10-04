Темрява не лякає: 3 свічки, які можна зробити з підручних речей

3 свічки, які можна зробити з підручних речей / © Credits

Не поспішайте панікувати. Навіть звичайні речі з кухні чи дитячої кімнати можуть стати порятунком у темряві. Видання Martha Stewart розповіло, що уміння зробити свічку з підручних засобів — не лише корисна побутова хитрість, а й справжня навичка безпеки. Вона може допомогти в умовах відключення світла, під час відпочинку на природі чи просто створити затишну атмосферу вдома.

Навіщо самостійно робити свічки

Аварійне освітлення. Світло свічки допомагає зберегти спокій та відчуття контролю в екстремальних умовах.

Аромат і настрій. Домашні свічки з апельсинової шкірки чи олії можуть наповнити кімнату приємним запахом.

Екологічність . Повторне використання речей — чудовий спосіб зменшити відходи.

Атмосфера. Навіть у мирний час власноруч зроблені свічки створюють відчуття тепла та домашнього затишку.

Свічки з воскових олівців

Звичайні дитячі воскові олівці можуть стати маленькими «світильниками». Кожен із них горить приблизно до години.

Що потрібно:

коробка воскових олівців

запальничка чи сірники

підставка (металева кришка, керамічна тарілочка)

Як зробити:

Візьміть олівець і трохи розімніть паперову оболонку. Розтопіть низ запальничкою та прикріпи її до підставки. Запаліть верх і все, у вас є імпровізована свічка.

Порада: зробіть кілька таких свічок одразу, щоб світла вистачило надовго.

Свічка з кулінарного жиру

Рослинний жир або навіть топлене сало може замінити парафін. Така свічка горітиме кілька годин і стане надійним джерелом світла.

Що потрібно:

рослинний чи тваринний жир

скляна баночка чи металева місткість

бавовняний шнур або смужка тканини (гніт)

олія для просочення

Як зробити:

Наповніть баночку жиром наполовину. Зробіть у центрі отвір і вставте туди гніт. Добре притисніть жир навколо гніту. Залиште кілька міліметрів гніту зверху сухим і підпаліть.

Свічка з апельсинової шкірки

Найароматніший та найатмосферніший варіант.

Що потрібно:

Великий апельсин 1 шт.

Ніж і ложка

Оливкова олія

Як зробити:

Розріжте апельсин навпіл і обережно вийми м’якуш ложкою. В одній половинці залиште білу серцевину, вона стане гнотом. Налийте оливкову олію так, щоб серцевина залишалась над поверхнею. Запаліть і кімната наповниться м’яким світлом і цитрусовим ароматом.

Як зробити гніт власноруч

Якщо вдома немає готових гнітів, виручать старі футболки чи бавовняна нитка.

Наріжте тканину смужками 6–8 см. Скрутіть їх у джгут або заплетіть косу. Просочіть в олії, залиште кінчик сухим. Використовуйте як звичайний гніт.

Навіть у темряві можна створити світло власними руками. Ці прості способи стануть у пригоді під час відключення електрики, а ще — зроблять дім затишнішим у холодні вечори.