Затишна спальня / © Credits

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Для того, щоб досягти максимального збереження тепла в домі, необовʼязково починати вартісний ремонт. Іноді достатньо докласти зовсім невеликих зусиль, щоб отримати помітний результат.

Пропонуємо вам хитрики, які допоможуть зігріти вашу оселю в холодну погоду.

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Три способи утеплення вікон

Вікна — це саме та зона, яка взимку потребує особливої уваги. Головні тепловтрати відбуваються саме через них.

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Ліквідуйте щілини. Якщо ваші вікна не тріснуті, а рами цілі, проблема може бути у старій чи пошкодженій стрічці ущільнювача. Щоб виправити ситуацію, можна скористатися пінною стрічкою. Треба видалити стару стрічку, відрізати пінну потрібної довжини, зняти захисну плівку та приклеїти її на раму. Цей спосіб простий, недорогий і швидкий. Пошийте подушки для підвіконня і штори. Якщо вікна пропускають повітря знизу, і через це ваше підвіконня стає від холодним, швидко й елегантно можна вирішити проблему, пошивши подовжені подушки, які прикриють джерело холодного повітря. Також не треба забувати, що теплі (краще важкі та з підкладкою) довгі штори можуть значно підвищити температуру в приміщенні, якщо, звісно, закривати їх лише в темний час доби, а в сонячні дні тримати відкритими, щоб кімната нагрівалася теплими променями. Наклейте плівку для утеплення вікон. Ще одне недороге та не дуже складне рішення — плівка для утеплення вікон. Наклеїти її ви зможете самі, якщо дотримуватиметеся інструкції від виробника.

Перевірте вхідні двері

Вхідні двері / © Credits

Це не секрет, що коли в підʼїзді зимно, холодне повітря через вхідні двері може проникати до помешкання. Перевірте, чи не треба замінити ущільнювач вашої вхідної групи. Також непоганим рішенням для збереження тепла може стати оббивання дверей утеплювачем, або, наприклад, повішена над дверима тепла штора.

Переставте меблі

Здається дивним, але іноді холодно не через температуру, а через те, як стоять меблі. Якщо диван або шафа закривають батарею, тепло просто «застрягає». Залишайте хоча б 30 см простору між радіатором і великими меблями. А ліжко краще ставити біля внутрішньої, а не зовнішньої стіни — так воно менше охолоджується.

Придбайте теплий домашній одяг

Подумайте, який саме домашній одяг вам підійде з огляду на те, як ви звикли проводити час вдома. З усіх варіантів оберіть найтепліший, і найкраще, якщо він буде багатошаровим. Не забудьте подбати про теплі капці, бажано на грубій підошві або з утепленою устілкою.

Утепліть підлогу

Килимове покриття / © Credits

Найпростішим і найтрадиційнішим способом утеплення підлоги є придбання килима. Безумовно, найкращим рішенням для цього буде килимове покриття від стіни до стіни, але якщо такої можливості немає, обирайте килим найбільшого з можливих розмірів максимальної товщини та щільності.

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Найтепліші килими, безумовно, вовняні. Для їх виготовлення зазвичай використовується овеча вовна. У продажу таком можна знайти покриття з верблюжої та козячої вовни, але в дуже дорогих салонах.

Знайдіть протяги та спробуйте їх усунути

Щоб зрозуміти, де джерело протягу, запаліть ароматну паличку та тримайте її близько до рам чи дверей — дим різко закручується або струменить убік саме там, де прослизає холодне повітря. Ще можна змочити тильний бік долоні та обережно протерти краї — прохолодний подих вітру сильніше відчувається вологою шкірою, миттєво позначаючи крихітні отвори. Тестуйте свою оселю кілька днів, оскільки вітер змінює напрямок.

Заблокувати потік холодного повітря можна за допомогою ущільнювачів, прокладок і герметиків, які впорюються з багатьма проблемами без серйозних робіт.

Три способи зігрітися у спальні

Спальня / © Associated Press

Змініть постільну білизну та додайте шарів. Легкі бавовняні чи лляні простирадла чудові влітку, але восени вони вже не дають того «ефекту обіймів». Замініть їх щільнішими тканинами, як-от оксамит, фланель, шерсть або м’який велюр. Щоб зігрітися в ліжку, варто додати кілька стратегічних «шарів»: покладіть на ліжко теплий плед у зоні ніг, додайте одну-дві декоративні подушки. Додаткові шари створюють відчуття безпеки, а дизайнери наголошують, що це ще й спосіб задати настрій сезону. Візьміть із собою гарячу пляшку або грілку. Наповніть пляшку чи грілку гарячою водою та покладіть її в ліжко перед сном. Так ви зігрієте ковдру, а тепло триматиметься кілька годин. Можна тримати грілку біля ніг або під светром, коли читаєте чи працюєте. Купіть собі теплу піжаму. Якщо ви досі лягаєте в ліжко у шовковій піжамі чи мереживній нічній сорочці, саме час змінити все це на термобілизну або вовняний чи флісовий одяг для сну. Також не забувайте про теплі шкарпетки й каптур — іноді все це може бути просто необхідним для комфортного сну.

Ізолюйте розетки

Холод може проникати до оселі навіть через електричні розетки на зовнішніх стінах. Придбайте для них спеціальні пінні прокладки — вони прості у встановленні, але дійсно допомагають.

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Не закривайте духовку після приготування їжі

Після того, як приготували в духовці печеню або випічку, не зачиняйте одразу її дверцята. Тепло з неї поступово прогріє кухню. Аромат ванілі, кориці чи гарячого тіста бонусом створять атмосферу домашнього затишку. Проте ніколи не використовуйте духовку як обігрівач, це небезпечно через виділення чадного газу.

Використовуйте пару після душу

Залиште двері ванної відчиненими під час або після гарячого душу. Тепла пара підвищить вологість повітря і трохи прогріє кімнату. Ідеально для ранкових зимових ритуалів. Також не варто одразу випускати теплу воду після прийняття ванни.

Свічковий лайфгак

Керамічний або теракотовий свічник може стати мінінагрівачем. Свічки виділяють тепло, яке затримується у глині та поступово поширюється кімнатою. Але використовуйте цей метод обережно, ніколи не залишайте свічки без нагляду.

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