Терміново заберіть їх звідти: речі, які не можна зберігати у ящиках під раковинами

Простір для зберігання під вашою ванною або кухонною раковиною може бути неймовірно корисним для того, щоб тримати все: від сухих продуктів і засобів для чищення до туалетного приладдя. Але не всі предмети призначені для зберігання в цих місцях, якщо вони сприйнятливі до вологи.

Кухонні шафи та туалетні столики у ванній кімнаті можуть здатися ідеальним місцем для зберігання предметів домашнього вжитку. Незважаючи на це, експерти з прибирання Еxpress.co.uk застерігають від зберігання певних продуктів у цих місцях.

Предмети першої необхідності, такі як мішки для сміття та засоби для чищення, залишаться неушкодженими під вашою кухонною раковиною, але цього не можна сказати про кухонні прилади.

Погляньмо, що не варто зберігати під раковиною і краще перекласти до іншого місця.

Електрика та інструменти

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Експерт із гігієни пояснив, що мультиварки, скороварки та блендери краще зберігати в іншому місці, яке розташоване не поряд із побутовою сантехнікою. Будь-яка протікання з раковини може стати фатальним для вашого міксера або кавомолки.

Навіть якщо ви впевнені, що ваша сантехніка герметична, вологе середовище може становити небезпеку для електронних пристроїв.

Вогкість із часом може викликати іржу на життєво важливих компонентах, а інструменти, навіть якщо вони не працюють, також уразливі для вологи.

Паперові вироби

Кухонні рушники, паперові пакети та серветки легко доступні, якщо зберігати їх під раковиною, хоча ви ризикуєте так само, як і з електронікою. Ваші гарні новорічні серветки під впливом вологи втратять товарний вигляд до наступного свята.

Якщо у вас є комора, шафа для білизни або полиця вдалині від раковини, краще зберігати паперові вироби там.

Овочі

Зберігання таких продуктів як цибуля і картопля під раковиною — це один із способів приховати їх від очей. Але насправді це зовсім непотрібне місце для їжі. Будь-які продукти слід зберігати у сухому, темному та прохолодному місці.

Якщо ви шукаєте варіанти зберігання продуктів, ніколи не використовуйте простір під кухонною раковиною. Продукти, що зберігаються під раковиною, можуть бути забруднені потенційно шкідливими хімічними речовинами, мікробами та стати вологими через коливання температури.

Постільна білизна

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Під час зберігання білизни під раковиною у закритому приміщенні ванної може виникнути неприємна проблема з грибком. Якщо ви маєте місце, краще зберігати ці предмети акуратно складеними в шафі подалі від усіх джерел вологи.

Декоративна косметика

Як і у разі з постільною білизною, зберігати косметику під раковиною небезпечно. Сухе прохолодне місце далеко від вологи та тепла – найкращий варіант.

Що можна зберігати під раковинами

Як правило, незручні та великі предмети добре поміщаються під раковиною. Переконайтеся, що ці предмети першої необхідності легко доступні, і зберігайте їх у відрах для сміття або кошиках, бажано з герметичними кришками, щоб захистити від будь-яких витоків і джерел вологи.

Засоби для чищення, такі як відбілювач, часто зберігаються під раковиною через легкість доступу, але вона може бути палицею про два кінці, якщо в будинку є домашні тварини або діти. Якщо існує ймовірність того, що шкідливі хімічні речовини можуть бути легко відкриті, вам слід подумати про те, щоб прибрати продукти із зони досяжності дітей та тварин або ж подумати про замок на дверцятах.

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