Тест на редис: як перевірити якість саморобного компосту і чому це важливо

Редиска / © Associated Press

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Це надійний спосіб дізнатися, чи готовий ваш саморобний компост до садіння, або він може нашкодити здоров’ю ваших рослин.

Про те, як оцінити якість компосту, розповідає GardeningKnowHow .

Компостування — чудовий спосіб використовувати органічні відходи, як з двору, так і з кухні, а також додати поживні речовини у ваш сад або ґрунт для горщиків. Хоча концепція компостування проста, процес який завжди проходить без труднощів. Вам потрібно створити правильні умови для того, щоб органіка перетворилася на придатний для використання компост.

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Для цього потрібно підготувати зону компостування, додати правильні матеріали, змішати їх у правильних пропорціях, перемішати та перевернути суміш та підтримувати оптимальну температуру та рівень вологості у купі. Навіть за всіх цих зусиль може минути багато місяців, перш ніж відходи перетворяться на «чорне золото», готове до використання у саду.

Як дізнатися, чи готовий компост

Щоб дізнатися, який вигляд має і як відчувається готовий компост, є один простий тест, який садівники можуть провести, щоб спробувати перевірити, чи він готовий до використання.

Вони часто прагнуть почати садити рослини якнайшвидше. Проте надто раннє внесення компосту може призвести до дисбалансу поживних речовин у ґрунті та навіть спалити коріння ніжних рослин.

Є ознаки, якими можна визначити, чи готовий компост, чи йому потрібно більше часу в купі. І зовнішній вигляд може бути оманливим. Купа компосту, яка має не зовсім правильний вигляд, насправді може бути готовою. Щоб дізнатися напевно, спробуйте провести тест із редисом.

Тест із редисом для готового компосту

Тест із редисом для компосту дуже простий. Посійте кілька його насінин у компост і подивіться, чи вони проростуть і чи дадуть паростки. Ви можете зробити це просто нагорі купи або заповнити пару контейнерів.

Незрілий компост містить токсини, що знищують зародки насіння. Тому, якщо компост неготовий, ваше насіння не проросте. Або, якщо насіння проросте, але листя пожовкне, йому все ще потрібне подальше дозрівання. Якщо ви отримаєте здорові зелені паростки, ваш компост готовий.

Чому використовують насіння саме редису

Насправді, ви можете використовувати будь-яке швидкоросле насіння для цього тесту, але редис проростає і дає паростки особливо швидко. Ви повинні побачити результати тесту за три-десять днів.

Чи все насіння має прорости

Для найбільш точних результатів тесту нна редис ви повинні визначити швидкість проростання. Якщо 80% насіння проростає, то компост готовий. Це означає, що якщо ви посієте 100 насінин редиски, принаймні 80 з них проростуть. Ви можете зменшити це і використовувати менше, наприклад, 50 (проростуть 40) або навіть 30 (проростуть 24). Але для найточнішого визначення не заощаджуйте на кількості насіння. Вам потрібний гарний розмір вибірки.

Що робити з усіма вашими новими саджанцями редису? Перенесіть їх у садок та вирощуйте далі.

Компост / © Associated Press

Що робити, якщо компост не пройшов тест

Якщо ви відчуваєте, що компост готовий, але він не пройшов тест на редис, можуть бути інші проблеми. Наприклад, ваш компост може бути готовим, але він занадто кислий або з високим вмістом солей. Якщо ви підозрюєте це, варто провести тест ґрунту на компості перед його використанням.

Інша проблема може полягати в самому насінні. Вони можуть бути нежиттєздатними. Ви можете спробувати провести тест на життєздатність насіння, створивши контрольну групу. Спробуйте одночасно проростити насіння в паперовому рушнику або стартовій суміші для насіння, щоб побачити, життєздатне воно чи ні.

Інші тести для готового компосту

Тест на редис займає кілька днів, але це простий і легкий спосіб перевірити зрілість вашого компосту. Ось деякі інші ознаки готового компосту:

Розмір. Компостні купи стають меншими в міру розкладання матеріалу.

Вміст. Коли ви починали формувати компостну купу, ви могли визначити, які відходи туди потрапляють. Навіть якщо ви подрібнювали їх, ви могли бачити різницю між листям із саду та банановою шкіркою з кухні. У готовому компості ви більше не можете бачити цих відмінностей. Матеріали більше не розпізнаються.

Запах. Відходи, які ви кладете в компостну купу, спочатку можна визначити на вигляд, але також і за запахом. Знову ж таки, ви можете відчути різницю між банановою шкіркою та садовими відходами. На той час, як вони перетворяться на готовий компост, вся купа має пахнути землею чи ґрунтом. Якщо компост погано пахне, він неготовий і, можливо, потребує певної уваги. Ви можете заглибитись у тест на запах, провівши невеликий експеримент. Покладіть велику жменю компосту в банку і додайте достатньо води, щоб вийшло щось схоже на вогкий ґрунт. Закрийте банку та перевірте через тиждень. Він все ще має пахнути лише землею. Якщо він має неприємні запахи, він ще неготовий.

Відчуття. Під час перевірки готового компосту візьміть його велику жменю, щоб подивитись і понюхати. Крім однорідності запаху та зовнішнього вигляду, компост повинен відчуватися розсипчастим та вологим. Готовий компост може відчуватися або мати не такий однорідний вигляд, як ви очікуєте. Ось чому інші ознаки або тест на редиску корисні.

Температура. Якщо ви використовуєте гаряче компостування, температура в купі повинна досягти піку близько 71 ° C, а потім впасти в міру того, як мікробна активність стихає. Готовий компост не повинен бути гарячим.

Визначення готовності компосту — це і наука, і мистецтво. У міру того, як ви набуватимете більше досвіду в роботі з компостом, ви зможете краще визначати, коли він готовий, просто використовуючи свої знання.

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