Тішитимуть не один рік: як правильно підготувати хризантеми до зими

Найчастіше любителі осінніх квітів ставляться до хризантем як до однорічних рослин. Купують кущ у горщику і, коли вдосталь намилуються його яскравим цвітінням, забувають про нього або викидають, а наступної осені купують новий.

Якщо докласти зовсім небагато зусиль, хризантеми успішно перезимують у вашому саду і кожної осені наповнюватимуть його яскравими фарбами та ароматом.

Видання Gardening Know How опублікувало рекомендації садівників щодо підготовки хризантем до зими.

Хризантеми вбиває не холод

Фото: Credits

Для успішної зимівлі хризантем велике значення має їхня правильна посадка. Переконайтеся, що ви садите хризантему в добре дренований грунт. У багатьох випадках хризантеми вбиває не холод, а лід, який утворюється навколо коріння, якщо вони посаджені в ґрунт, що накопичує воду.

Протяг і вітер знижують шанси

При посадці хризантем подумайте про захищене місце, де вони не будуть піддаватися впливу зимових вітрів і протягів, які можуть знизити шанси пережити зиму.

Обрізання хризантем

Фото: Credits

Наступним кроком у зимовому догляді за хризантемами є їхнє правильне обрізання. Листя рослини відмирає і стає коричневим після декількох днів сильних морозів. Після того, як листя рослини відмерло, вам потрібно буде обрізати хризантеми. Обріжте стебла куща на висоті від 8 до 10 см над землею, оскільки нові виростуть із цих стебел.

Якщо ви обріжете хризантеми біля самої землі, наступного року виросте менше стебел.

Утеплення хризантем

Не зайвим буде утеплення хризантем. Найкраще захистити рослину від промерзання може важкий шар мульчі. Мульчею для утеплення хризантем може бути солома або листя. Цей шар мульчі допомагатиме підтримувати однакову температуру. Однаково важливо захистити рослину від холоду і запобігти відтаванню землі під час відлиг. Коли земля замерзає, відтає і знову замерзає, це завдає більше шкоди рослині, ніж якби вона просто залишалася замороженою всю зиму.

Знання того, як підготувати хризантеми до зими, не тільки врятує хризантеми, а й заощадить гроші, тому що вам не доведеться купувати нові рослини щороку.

Читайте також: