Тюльпани навесні будуть, як на картинці: хитрий спосіб садіння до кошиків

Тюльпани / © Associated Press

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Блогерка Катерина Мазурець розповіла про зручний спосіб садіння тюльпанів у спеціальні кошики для цибулин. Такий метод допомагає зберегти сорти окремо один від одного та полегшує викопування після цвітіння. Отже, ви зможете легко впорядкувати квітник і захистити посадковий матеріал від пошкоджень під час викопування.

Як садити тюльпани до кошиків

Катерина радить викопати яму завглибшки приблизно три висоти цибулини плюс 5 см для піщаної подушки. На дно внести фосфорно-калійні добрива — суперфосфат і сульфат калію, а зверху насипати 5 см піску. Розкладіть цибулини в кошики так, щоб вони не торкалися одна одної та стінок. Кошики з цибулинами поставте у ями та гарно вдавіть у пісок. Для додаткового захисту від мишей блогерка радить посипати зверху гострий червоний перець і гірчицю. Залишається засипати кошик садовим ґрунтом, полити і дочекатися весняного цвітіння.

Садіння у кошики допомагає зберегти сортове розмаїття, полегшує догляд за тюльпанами та робить осінні садівничі роботи організованішими.

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