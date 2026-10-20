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Тюльпани навесні будуть, як на картинці: хитрий спосіб садіння до кошиків
Щоб навесні милуватися гарними тюльпанами та не втрачати жодної цибулинки, спробуйте садіння до спеціальних кошиків.
Блогерка Катерина Мазурець розповіла про зручний спосіб садіння тюльпанів у спеціальні кошики для цибулин. Такий метод допомагає зберегти сорти окремо один від одного та полегшує викопування після цвітіння. Отже, ви зможете легко впорядкувати квітник і захистити посадковий матеріал від пошкоджень під час викопування.
Як садити тюльпани до кошиків
Катерина радить викопати яму завглибшки приблизно три висоти цибулини плюс 5 см для піщаної подушки.
На дно внести фосфорно-калійні добрива — суперфосфат і сульфат калію, а зверху насипати 5 см піску.
Розкладіть цибулини в кошики так, щоб вони не торкалися одна одної та стінок.
Кошики з цибулинами поставте у ями та гарно вдавіть у пісок.
Для додаткового захисту від мишей блогерка радить посипати зверху гострий червоний перець і гірчицю.
Залишається засипати кошик садовим ґрунтом, полити і дочекатися весняного цвітіння.
Садіння у кошики допомагає зберегти сортове розмаїття, полегшує догляд за тюльпанами та робить осінні садівничі роботи організованішими.