Томати люблять пиво: як покращити врожайність

Чи знаєте ви, що пиво – це не тільки популярний алкогольний напій, а й гарне добриво для грунту? Маємо секретну формулу суміші для підживлення ваших томатів, що підвищить їх врожайність.

Коли виробники виготовляють пиво, вони використовують високоякісне зерно та хміль, а ці компоненти можуть стати гарним добривом вашим рослинам. Пиво - потужне органічне добриво, якщо його правильно використовувати.

Пивні добрива мають поживні речовини, які дуже “смакують” корінню томатів та перцю. Можна залити пивом безпосередньо коріння рослини та це прискорить їх ріст і збільшить урожай. Але на сторінці Gardening Soul вийшло цікаве відео про незвичний лайфгак, як виростити смачні помідори без жодних хімікатів, та ґрунтового забруднення.

Вам знадобиться:

Пиво – 1 пляшка;

Коричневий цукор – 0,5 кг;

Сечовина - 30 г

Змішайте пиво, коричневий цукор, сечовину для поливу коренів та додайте 25 л води. Це добриво треба підливати під кожен кущ томатів. Метод сприяє вибуховому росту коренів у ґрунті, а також робить їх набагато сильнішими.

Згодом, ви помітите, що томат стане краще родити, а самі плоди стануть більшими. Це простий та практичний метод.

Ви навіть можете використовувати несвіже пиво, як добриво для рослин.

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