Томати, перець і баклажани: садівниця розповіла, як підтримувати здоровʼя цих рослин

У літню спеку наші улюблені овочі часто потрапляють у стрес, вони в’януть, скидають зав’язь або хворіють. Але досвідчені городники знають — секрет здорового літнього городу криється у правильному догляді.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Помідори

Помідори / © ТСН

Садівниця та авторка сторінки sandra.urbangarden поділилася простими, але дієвими порадами, які допоможуть підтримати рослини у спеку та зібрати максимальний врожай, щоб ви мали повний гід по літньому догляду за теплолюбними овочами.

Обрізайте нижнє листя та жовті частини

Регулярне видалення нижніх листків та пожовклого листя — не лише естетика. Такий спосіб:

  • покращує вентиляцію між рослинами

  • запобігає грибковим захворюванням, таким як фітофтороз або альтернаріоз

  • зменшує втрату вологи, адже менше листя — менше випаровування

Особливо важливо проводити обрізання у густо посаджених кущів помідорів і баклажанів.

Підживлюйте кальцієм для здорових плодів

Кальцій — один з ключових елементів, без якого рослини не зможуть правильно формувати зав’язь.

Чому це важливо

  • Допомагає запобігти вершинній гнилі плодів, особливо у томатів і перцю

  • Знижує ризик опадання квітів під час спеки

Як підживлювати

  • Можна використовувати комплексні добрива з кальцієм (наприклад, кальцієву селітру)

  • У народних рецептах популярне оприскування розчином яєчної шкаралупи, настояним на воді

  • Уникайте надмірного внесення азоту — він сприяє росту зеленої маси, але не плодів

Поливайте глибоко та нечасто

Поливання — головне джерело сили для теплолюбних культур. Але тут важлива якість, а не кількість.

Правильна стратегія

  • Поливайте 2–3 рази на тиждень, але рясно

  • Вливайте воду безпосередньо під корінь, а не на листя

  • В ідеалі використовуйте крапельне поливання або метод «пляшки з отворами»

  • Після поливання мульчуйте ґрунт скошеною травою, соломою чи тирсою —це допоможе зберегти вологу довше

Уникайте частого поверхневого поливання — це лише стимулює розвиток поверхневої кореневої системи, яка не витримує спеки.

Поради

  • Стежте за комахами-шкідниками — особливо у спеку активізуються білокрилки, попелиця та кліщі

  • Не підживлюйте у найспекотніший період дня — краще це робити зранку чи після заходу сонця

  • Підв’язуйте стебла, щоб плоди не лежали на землі — це запобігає гниттю

Здорова рослина — це не випадковість, а результат уваги та турботи. Влітку ваші томати, баклажани та перець потребують зовсім небагато. Дотримуючись цих простих кроків, ви не тільки збережете зелений куточок від стресу, а й отримаєте щедрий, смачний та корисний врожай.

