Томати, перець і баклажани: садівниця розповіла, як підтримувати здоровʼя цих рослин
У літню спеку наші улюблені овочі часто потрапляють у стрес, вони в’януть, скидають зав’язь або хворіють. Але досвідчені городники знають — секрет здорового літнього городу криється у правильному догляді.
Садівниця та авторка сторінки sandra.urbangarden поділилася простими, але дієвими порадами, які допоможуть підтримати рослини у спеку та зібрати максимальний врожай, щоб ви мали повний гід по літньому догляду за теплолюбними овочами.
Обрізайте нижнє листя та жовті частини
Регулярне видалення нижніх листків та пожовклого листя — не лише естетика. Такий спосіб:
покращує вентиляцію між рослинами
запобігає грибковим захворюванням, таким як фітофтороз або альтернаріоз
зменшує втрату вологи, адже менше листя — менше випаровування
Особливо важливо проводити обрізання у густо посаджених кущів помідорів і баклажанів.
Підживлюйте кальцієм для здорових плодів
Кальцій — один з ключових елементів, без якого рослини не зможуть правильно формувати зав’язь.
Чому це важливо
Допомагає запобігти вершинній гнилі плодів, особливо у томатів і перцю
Знижує ризик опадання квітів під час спеки
Як підживлювати
Можна використовувати комплексні добрива з кальцієм (наприклад, кальцієву селітру)
У народних рецептах популярне оприскування розчином яєчної шкаралупи, настояним на воді
Уникайте надмірного внесення азоту — він сприяє росту зеленої маси, але не плодів
Поливайте глибоко та нечасто
Поливання — головне джерело сили для теплолюбних культур. Але тут важлива якість, а не кількість.
Правильна стратегія
Поливайте 2–3 рази на тиждень, але рясно
Вливайте воду безпосередньо під корінь, а не на листя
В ідеалі використовуйте крапельне поливання або метод «пляшки з отворами»
Після поливання мульчуйте ґрунт скошеною травою, соломою чи тирсою —це допоможе зберегти вологу довше
Уникайте частого поверхневого поливання — це лише стимулює розвиток поверхневої кореневої системи, яка не витримує спеки.
Поради
Стежте за комахами-шкідниками — особливо у спеку активізуються білокрилки, попелиця та кліщі
Не підживлюйте у найспекотніший період дня — краще це робити зранку чи після заходу сонця
Підв’язуйте стебла, щоб плоди не лежали на землі — це запобігає гниттю
Здорова рослина — це не випадковість, а результат уваги та турботи. Влітку ваші томати, баклажани та перець потребують зовсім небагато. Дотримуючись цих простих кроків, ви не тільки збережете зелений куточок від стресу, а й отримаєте щедрий, смачний та корисний врожай.