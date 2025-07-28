Топ-10 трендових кольорів для акцентних стін, які освіжать ваш інтер’єр

Топ-10 акцентних кольорів настінних фарб, які освіжать будь-який простір / © Credits

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2025 року дизайнери закликають сміливо експериментувати з кольорами, від м’яких пастельних до насичених драматичних відтінків. Однак акцентний колір не обов’язково має бути яскравим, іноді достатньо на півтону темнішого чи світлішого, щоб інтер’єр заграв по-новому.

Видання Martha Stewart розповіло про 10 стильних кольорів настінних фарб, які чудово працюють як акцентні та здатні перетворити навіть найпростіший простір на стильне місце для життя.

Насичений оливково-зелений

Цей природний відтінок залишається у тренді завдяки своїй здатності створювати спокійну атмосферу. Він ідеально пасує для вітальні, спальні чи навіть робочого кабінету. Оливковий зелений не лише додає кімнаті глибини, а й створює елегантний візуальний центр.

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Яскраві апельсинові чи рожеві кольори

Якщо вам не вистачає кольору, не бійтеся експериментувати. Яскраво-рожеві чи апельсинові акценти чудово оживляють простір, не перевантажують його. Ідеально підходять для дитячої кімнати, ванної чи робочої зони.

Сіро-бежевий

Цей стриманий, м’який колір створює затишок і гармонію у поєднанні з білими чи кремовими стінами. Сіро-бежевий — чудове рішення для спальні чи їдальні, де потрібна спокійна атмосфера.

Ніжна пудрова троянда

Світло-рожеві відтінки чудово працюють як фон для зон відпочинку, а саме спальні, ванної чи зони для читання. Вони створюють атмосферу спокою та ніжності, чудово поєднуються з натуральним деревом, білим текстилем та латунними акцентами.

Теплий пастельний жовтий

Теплі відтінки жовтого чудово працюють у кімнатах із великими вікнами та природним освітленням. Вони підіймають настрій, але залишаються досить нейтральними, щоб не перевантажити простір.

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Темно-синій чи «нічне небо»

Такий відтінок додає простору глибини та створює заспокійливу атмосферу. Особливо добре працює у спальні, де темна акцентна стіна здатна створити атмосферу затишного притулку.

Сапфір, смарагд

Ці благородні насичені відтінки додають драматичності, але залишаються елегантними. Вони чудово підходять для вітальні чи домашнього офісу — простору, який має вражати.

Сірий у всіх його проявах

Сірий — справжній хамелеон серед кольорів. Він може бути теплим або холодним, стриманим або глибоким. Відмінно працює у будь-якому стилі, від мінімалізму до класики. Ідеальний варіант для тих, хто хоче додати шарму, але не кольору.

Світло-бузковий

Пастельна фіолетова гама надає кімнаті легкості, витонченості та емоційної теплоти. Такий відтінок чудово працює у вітальнях, де потрібно додати особистості, але зберегти легкість.

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Сіро-зелений

Такі відтінки чудово підходять для вбудованих шаф, молдингів або архітектурних елементів. Вони додають глибини простору, не перевантажують його та створюють атмосферу природної гармонії.

Як правильно обрати колір

Враховуйте освітлення, адже деякі кольори мають значно яскравіший вигляд за денного світла.

Зверніть увагу на колірну температуру, теплі чи холодні тони впливають на загальну атмосферу.

Визначтесь із призначенням кімнати, для спальні краще підійдуть заспокійливі тони, для вітальні — енергійніші.

Не бійтеся експериментів, фарба завжди може бути змінена, а акцентна стіна — це якраз ідеальне місце для проб.

Акцентна стіна — це не лише про колір. Спробуйте поєднати фарбу з фактурним покриттям: декоративним тинькуванням, панелями чи шпалерами. Це створить ще більше візуального інтересу та зробить інтер’єр глибшим.

Зробити простір особливим простіше, ніж здається. Виберіть свій ідеальний відтінок і дозвольте кольору працювати на атмосферу у вашому домі.