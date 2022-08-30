Топ-10 міфів, які має знати кожний власник домашніх тварин

Нині існує дуже багато думок, щодо догляду за тваринами, але насправді більшість із них хибні та тільки шкодять тваринам. Найпоширеніші із міфів розвіяла ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

1. Препарати від кліщів та бліх "саджають" печінку та нирки

Сучасні препарати максимально безпечні, якщо правильно обрати дозування. Натомість іксодові кліщі дуже небезпечні, оскільки вони переносять бабезіоз, ерліхіоз, бореліоз, анаплазмоз. Обробити улюбленця набагато простіше, ніж лікувати ці важкі захворювання. У випадку захворювання печінка та нирки постраждають з більшою вірогідністю.

2. Вакцинація спричиняє рак

Постін'єкційна саркома кішок - це злоякісне новоутворення, яке розвивається в місці введення вакцин, особливо проти вірусної лейкемії кішок та сказу. Однак саркома зустрічається лише у 30-50 випадках із 10 тисяч. Імовірність захворіти і загинути у невакцинованої кішки набагато вища.

3. Тварина повинна народити хоча б раз "для здоров'я"

Несвоєчасна кастрація може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Натомість якщо собаку стерилізувати до першої тічки - знижується ризик онкології молочної залози до 2%. Якщо між першою та другою - до 8%. Кастрація кішок до 6 місяців знижує ризик онкології молочної залози до 1%.

4. Кістки - обов‘язкова складова раціону собак та важливе джерело кальцію

Годування сирим м‘ясом та кістками небезпечне для здоров‘я, а також не є збалансованим харчуванням. Надмірна кількість подібних продуктів може призвести до деформацій кісток молодих тварин внаслідок розвитку вторинного (харчового) гіперпаратиреозу. Кальцій тварини отримують з якісного корму та м‘яса, але у поєднанні з іншими важливими нутрієнтами. Зокрема кістки часто призводять до пошкоджень зубів, закрепів, кишкової непрохідності, порушень роботи та травм шлунково-кишкового тракту, глотки, ротової порожнини, через що у більшості випадків потрібне хірургічне втручання.

5. Рани можна обробляти йодом та зеленкою

Шкіра у домашніх тварин значно ніжніша та чутливіша, ніж у людей. Йод та зеленка можуть спричинити біль та опіки. Перед самостійною обробкою рани обов’язково проконсультуйтеся з ветеринаром.

6. Антибіотики пригнічують імунітет

Грамотно підібраний вид, доза і тривалість приймання антибіотика не має негативних наслідків для організму. Крім того, тварини значно краще, ніж люди, переносять приймання антибактеріальних препаратів. У них набагато рідше бувають алергічні реакції на антибіотики, і не буває проблем, пов'язаних із порушенням мікрофлори.

7. Гомеопатію можна застосовувати для тварин

В сучасних гомеопатичних засобах розведення умовно діючої речовини сягає С200, тобто, 1:10 в ступені -400. Отже, гомеопатія - це вода і даремне витрачання грошей. Довіряйте лише доказовій медицині.

8. Полин, лаванда, лимон допомагають від бліх та кліщів

Жодна рослина наразі не здатна боротися з ектопаразитами. Те саме стосується й нашийників, крапель з назою "ЕКО" чи "БІО". Зазвичай, окрім цього, вони дуже дешеві. Лаванда та лимон в їхньому складі не захищають собак та котів від паразитів. Обирайте дорожчі та надійніші засоби.

9. Чистку зубів ультразвуком можна проводити й у грумера

Дана процедура проводиться лише лікарем, під наркозом та в стерильних умовах операційної.

10. Вакцинація від сказу псує зуби

Цей міф виник від заводчиків собак. Зовнішній вигляд, будова та стан зубів цуценят залежить винятково від спадкових факторів. Жодна вакцина не може на це вплинути.

Більше порад про здоров'я тварин шукайте на сторінці Лідії Лободіної в Instagram.

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