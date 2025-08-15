Топ-10 овочів, які можна садити пізнім літом

Пізньолітнє садіння може потішити вас свіжими, соковитими овочами вже восени, варто лише обрати правильні культури та сорти, про це розповіло видання Martha Stewart. Ключ до успіху — швидкорослі та холодостійкі овочі, які витримують перші прохолодні ночі. Деякі навіть стають смачнішими після легких заморозків, адже у них підвищується вміст цукрів.

Горох. Він витримує прохолоду краще, ніж квасоля та підходить для пізнього висіву. Обирайте сорти зі швидким дозріванням, наприклад, ті, які можна збирати вже через 40 днів. Їсти можна навіть молоді стручки. Догляд: сонячне місце, родючий, добре дренований ґрунт

Редис. Рекордсмен за швидкістю росту, від насіння до врожаю лише близько 30 днів. Осінні сорти, як-от чорний редис, особливо смачні у запіканні чи тушкуванні. Догляд: сонце, пухкий ґрунт

Буряк. Він, як і яблука, після перших холодів стає солодшим. Якщо часу до морозів обмаль, можна вирощувати заради ніжної зелені, яку додають у салати та супи. Догляд: сонячне місце, легкий ґрунт

Кінза. Ця ароматна зелень швидко росте та чудово почувається у прохолодну погоду. Висівайте наприкінці літа та вже за кілька тижнів матимете свіжу приправу для салатів і м’ясних страв. Догляд: сонце, добре дренований ґрунт

Морква. У прохолоді морква стає солодшою. Її можна збирати як у вигляді маленьких «бейбі», так і повністю дозрілою. Догляд: сонце, вологий, пухкий ґрунт

Капуста кейл. Витримує навіть температуру близько — 5°C. Листя можна зрізати поступово та подовжувати сезон збору врожаю. Догляд: сонце чи напівтінь, добре дренований ґрунт

Квасоля. Хоч і не надто морозостійка, але швидко росте та любить тепло. Обирайте кущові сорти та будьте готові накрити їх агроволокном у разі похолодання. Догляд: сонце, добре дренований ґрунт

Броколі. Осінь — ідеальний час для броколі, але важливо захистити молоді рослини від літньої спеки та шкідників, тож використовуйте легке укриття. Догляд: сонце чи напівтінь, добре дренований ґрунт

Листовий салат. Швидко росте, але не любить заморозків. Щоб подовжити сезон, використовуйте теплі грядки чи парники. Догляд: напівтінь, пухкий ґрунт