Топ-10 порід собак для невеликих квартир і будинків

Якщо ви мрієте завести собаку, але живете у квартирі чи невеличкому будинку, у нас для вас добра новина — є чотирилапі друзі, які навіть у компактному житлі можуть почуватися комфортно. Головне — обрати правильну породу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Бульдог

Бульдог / © Associated Press

Видання Express Newspapers склало список найкращих порід для життя у квартирах, і серед них є як мініатюрні улюбленці, так і доволі несподівані варіанти.

Варто пам’ятати, що будь-якому собаці, незалежно від розміру, потрібні щоденні прогулянки не менше 30 хв. Це може бути одна довга прогулянка чи кілька коротших протягом дня. Також важливо оцінити власні можливості, а саме скільки часу ви готові приділяти вихованцеві та чи можете забезпечити йому належний догляд.

Кавалер Кінг Чарльз спанієль

  • Зріст: 30–33 см

  • Вага: 6–8 кг

  • Тривалість життя: 12–15 років

Ніжний, ласкавий та дуже відданий компаньйон. Любить бути поруч із господарем і чудово підходить для сімей з дітьми. У квартирі почуватиметься прекрасно, головне — регулярні прогулянки та догляд за довгою шерстю.

Бульдог

  • Зріст: 35–38 см

  • Вага: 18–23 кг

  • Тривалість життя: 8–10 років

Справжній флегматик, якого важко змусити бігати. Бульдоги відомі своїм спокійним характером і чудово почуваються у невеликих приміщеннях. Їм потрібні помірні прогулянки та увага до здоров’я дихальної системи.

Бішон фрізе

  • Зріст: 24–29 см

  • Вага: 5–8 кг

  • Тривалість життя: 14–15 років

Веселий, ніжний та дуже товариський. Підходить алергікам, адже майже не линяє. Шерсть потребує регулярного грумінгу, але натомість ви отримаєте пухнасту «хмаринку», яка завжди підіймає настрій.

Басет-гаунд

  • Зріст: близько 38 см

  • Вага: 18–29 кг

  • Тривалість життя: 12–13 років

Ці пси з довгими вухами та сумним поглядом здатні зачарувати будь-кого. Вони люблять нюхати все навколо, але не потребують надмірних фізичних навантажень. Ідеальні для тих, хто хоче спокійного, добродушного друга.

Йоркширський тер’єр

  • Зріст: 18–20 см

  • Вага: близько 3 кг

  • Тривалість життя: 11–15 років

Маленький, але відважний. Йорки — чудові сторожі у мініатюрному форматі. Вони компактні, активні та обожнюють увагу господаря. Потребують регулярного догляду за шерстю.

Мопс

  • Зріст: 25–33 см

  • Вага: 6–8 кг

  • Тривалість життя: 13–15 років

Мопси — справжні «коміки». Вони ніжні, товариські, люблять бути у центрі уваги. Але схильні до переїдання, тому господарю важливо контролювати харчування та забезпечувати прогулянки.

Мальтійська болонка (Мальтезе)

  • Зріст: 20–23 см

  • Вага: близько 3 кг

  • Тривалість життя: 12–15 років

Білосніжні «принцеси» серед собак. Маленькі, лагідні та дуже прив’язані до господарів. Ідеальні для затишних осель, але потребують часу на грумінг.

Бівер-йоркшир-тер’єр

  • Зріст: 18–28 см

  • Вага: 2–4 кг

  • Тривалість життя: до 16 років

Рухливі, грайливі та кмітливі собаки. Вони чудово адаптуються до життя у квартирі, люблять іграшки та завжди готові розважати своїх господарів.

Бордер-тер’єр

  • Зріст: 30–37 см

  • Вага: 6–7 кг

  • Тривалість життя: 12–15 років

Справжні авантюристи. Бордер-тер’єри обожнюють прогулянки та активні ігри, але водночас чудово ладнають із життям у квартирі. Вони невибагливі та дуже дружні.

Ґрейгаунд

  • Зріст: 71–76 см

  • Вага: 27–32 кг

  • Тривалість життя: 10–13 років

Несподіваний лідер рейтингу. Хоча ґрейгаунди великі, вони дивовижно спокійні вдома. Вони відомі як «диванні спортсмени»: люблять довгі прогулянки, але решту часу залюбки проводять, ніжачись поруч із господарем.

Поради

  • Приділяйте увагу щоденним прогулянкам.

  • Організуйте місце для відпочинку — невеличкий куточок із лежанкою.

  • Використовуйте інтерактивні іграшки, щоб собака не нудьгував.

  • Дбайте про режим харчування — у маленьких просторах переїдання особливо помітне.

  • Враховуйте характер породи — навіть крихітний йорк може бути активнішим, ніж великий спокійний ґрейгаунд.

Маленька квартира — не перешкода для великої любові до собак. Головне — правильно обрати породу та бути відповідальним господарем.

