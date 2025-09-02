- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 3 хв
Топ-10 порід собак для невеликих квартир і будинків
Якщо ви мрієте завести собаку, але живете у квартирі чи невеличкому будинку, у нас для вас добра новина — є чотирилапі друзі, які навіть у компактному житлі можуть почуватися комфортно. Головне — обрати правильну породу.
Видання Express Newspapers склало список найкращих порід для життя у квартирах, і серед них є як мініатюрні улюбленці, так і доволі несподівані варіанти.
Варто пам’ятати, що будь-якому собаці, незалежно від розміру, потрібні щоденні прогулянки не менше 30 хв. Це може бути одна довга прогулянка чи кілька коротших протягом дня. Також важливо оцінити власні можливості, а саме скільки часу ви готові приділяти вихованцеві та чи можете забезпечити йому належний догляд.
Кавалер Кінг Чарльз спанієль
Зріст: 30–33 см
Вага: 6–8 кг
Тривалість життя: 12–15 років
Ніжний, ласкавий та дуже відданий компаньйон. Любить бути поруч із господарем і чудово підходить для сімей з дітьми. У квартирі почуватиметься прекрасно, головне — регулярні прогулянки та догляд за довгою шерстю.
Бульдог
Зріст: 35–38 см
Вага: 18–23 кг
Тривалість життя: 8–10 років
Справжній флегматик, якого важко змусити бігати. Бульдоги відомі своїм спокійним характером і чудово почуваються у невеликих приміщеннях. Їм потрібні помірні прогулянки та увага до здоров’я дихальної системи.
Бішон фрізе
Зріст: 24–29 см
Вага: 5–8 кг
Тривалість життя: 14–15 років
Веселий, ніжний та дуже товариський. Підходить алергікам, адже майже не линяє. Шерсть потребує регулярного грумінгу, але натомість ви отримаєте пухнасту «хмаринку», яка завжди підіймає настрій.
Басет-гаунд
Зріст: близько 38 см
Вага: 18–29 кг
Тривалість життя: 12–13 років
Ці пси з довгими вухами та сумним поглядом здатні зачарувати будь-кого. Вони люблять нюхати все навколо, але не потребують надмірних фізичних навантажень. Ідеальні для тих, хто хоче спокійного, добродушного друга.
Йоркширський тер’єр
Зріст: 18–20 см
Вага: близько 3 кг
Тривалість життя: 11–15 років
Маленький, але відважний. Йорки — чудові сторожі у мініатюрному форматі. Вони компактні, активні та обожнюють увагу господаря. Потребують регулярного догляду за шерстю.
Мопс
Зріст: 25–33 см
Вага: 6–8 кг
Тривалість життя: 13–15 років
Мопси — справжні «коміки». Вони ніжні, товариські, люблять бути у центрі уваги. Але схильні до переїдання, тому господарю важливо контролювати харчування та забезпечувати прогулянки.
Мальтійська болонка (Мальтезе)
Зріст: 20–23 см
Вага: близько 3 кг
Тривалість життя: 12–15 років
Білосніжні «принцеси» серед собак. Маленькі, лагідні та дуже прив’язані до господарів. Ідеальні для затишних осель, але потребують часу на грумінг.
Бівер-йоркшир-тер’єр
Зріст: 18–28 см
Вага: 2–4 кг
Тривалість життя: до 16 років
Рухливі, грайливі та кмітливі собаки. Вони чудово адаптуються до життя у квартирі, люблять іграшки та завжди готові розважати своїх господарів.
Бордер-тер’єр
Зріст: 30–37 см
Вага: 6–7 кг
Тривалість життя: 12–15 років
Справжні авантюристи. Бордер-тер’єри обожнюють прогулянки та активні ігри, але водночас чудово ладнають із життям у квартирі. Вони невибагливі та дуже дружні.
Ґрейгаунд
Зріст: 71–76 см
Вага: 27–32 кг
Тривалість життя: 10–13 років
Несподіваний лідер рейтингу. Хоча ґрейгаунди великі, вони дивовижно спокійні вдома. Вони відомі як «диванні спортсмени»: люблять довгі прогулянки, але решту часу залюбки проводять, ніжачись поруч із господарем.
Поради
Приділяйте увагу щоденним прогулянкам.
Організуйте місце для відпочинку — невеличкий куточок із лежанкою.
Використовуйте інтерактивні іграшки, щоб собака не нудьгував.
Дбайте про режим харчування — у маленьких просторах переїдання особливо помітне.
Враховуйте характер породи — навіть крихітний йорк може бути активнішим, ніж великий спокійний ґрейгаунд.
Маленька квартира — не перешкода для великої любові до собак. Головне — правильно обрати породу та бути відповідальним господарем.