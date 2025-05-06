Топ-10 продуктів і товарів, які не варто купувати онлайн

Топ-10 продуктів, які не варто купувати онлайн / © Credits

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Доставлення продуктів — це сучасно та зручно, проте не всі товари «переживають» дорогу однаково. Видання Real Simple зібрало перелік продуктів, які краще не довіряти доставлянню та чому саме їх краще обирати самостійно у магазині.

Кісточкові фрукти

Персики, нектарини, абрикоси, сливи — надзвичайно смачні, але дуже делікатні. Вони легко псуються, навіть за легкого натискання. Пошкоджений плід не лише втрачає естетику, а й швидше псується. Альтернатива — замовляйте вишні чи виноград — вони стійкіші до транспортування. Якщо дуже хочеться персиків — краще купити їх особисто, перевіривши на пружність і аромат.

Яйця

Навіть коли ми самі несемо коробку яєць додому, вони можуть тріснути. А якщо за це візьметься незнайомий кур’єр? Ризики високі. Якщо ж все ж замовляєте — обов’язково додайте коментар до замовлення з проханням загорнути їх окремо та обережно.

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Авокадо

Стиглість авокадо — справа тонка: переспілий стане кашоподібним, а зелений — буде твердим і гіркуватим. Онлайн-сервіси рідко вгадують із точністю, тому краще самостійно обирати плід за кольором, текстурою та навіть легким натиском. Авокадо дозрівають і після збирання, тож краще купити трохи недостигле, ніж переспіле.

Листовий салат

Будь-який салат — латук, айсберг або мікс — дуже чутливий до перепадів температур. Без належного охолодження під час транспортування листя швидко в’яне, тьмяніє та втрачає смак. Зберігайте салат вдома у спеціальних контейнерах із серветкою, яка вбирає зайву вологу — так він залишиться свіжим до 5 днів.

Диня та кавун

У магазині ми інтуїтивно обираємо дині за звуком, вагою та ароматом. Онлайн — це гра у рулетку. Недостиглий плід буде позбавлений смаку, а перестиглий — м’який та водянистий. Найкращий спосіб вибрати кавун — постукати. Якщо чуєте глухий звук — кавун стиглий. Онлайн такого не зробиш.

Риба

Риба — один із найделікатніших продуктів. За неправильного транспортування без холоду — це прямий шлях до зіпсованого смаку та навіть харчових отруєнь. Особливо ризиковано купувати сиру рибу чи морепродукти. Риба повинна зберігатися за температури не вище 4°C. Навіть 30 хв без холоду — ризик для здоров’я.

М’ясо

Яловичина, свинина, курятина — сире м’ясо потребує особливих умов. Якщо паковання протікає, це може забруднити інші продукти. Згідно з рекомендаціями, м’ясо потрібно пакувати окремо та зберігати за стабільно низької температури. Чи дотримуються цього всі служби доставлення? Питання відкрите. Купуйте м’ясо в магазині наприкінці закупівель, щоб зберегти його прохолодним до холодильника.

Смажена їжа

Картопля фрі, смажена курка та інші гарячі делікатеси мають один недолік — через кілька хвилин у закритій коробці вони стають м’якими та вологими. Без хрусткої скоринки втрачається весь сенс страви. Хочете насолодитись смаженим? Краще поїсти на місці чи самостійно підігріти вдома.

Молочні продукти

Йогурти, сир, масло, молоко — все це потребує ідеального температурного контролю. Якщо доставлення триватиме понад годину без термосумки чи льоду — ризик псування зростає у рази. У спекотну погоду молоко може скиснути менш ніж за 30 хв.

Свіжі квіти

Здається, що замовити букет додому — це романтично. Але в реальності ви не бачите, які саме квіти обрали, в якому вони стані, як довго були без води. Квіти — це емоція та її краще контролювати особисто. Завжди просіть фото перед доставлянням або обирайте у магазині самостійно — так ви точно не розчаруєтесь.

Якщо вам важлива якість, смак та безпека, деякі продукти краще купувати самостійно. А от крупи, напої, консерви, засоби гігієни та побутову хімію — сміливо замовляйте онлайн. Головне правило: все, що швидко псується чи потребує охолодження, краще тримати під власним контролем.