Топ-10 продуктів, які не варто купувати оптом

Купівля оптом може здатися ідеальним способом заощадити гроші та поповнити домашні запаси. Але не завжди вигідні ціни та великі упаковки — найкраще рішення для покупок.

Видання RealSimple розповіло про продукти, які можуть стати марною тратою грошей, якщо купувати їх у великих кількостях.

Хліб і хлібобулочні вироби

Хліб, булочки чи печиво — чудовий вибір для великих сімей чи вечірок, але лише якщо ви впевнені, що вони будуть з’їдені вчасно. Під час заморожування смак і текстура хлібобулочних виробів втрачаються. Якщо ж ваша родина їсть небагато хліба, краще купувати його невеликими порціями, щоб уникнути зайвих витрат і зіпсованих продуктів.

Сушені трави та спеції

Коли востаннє ви перевіряли термін придатності спецій у своїй шафі? Більшість сушених трав і спецій мають обмежений термін зберігання, після чого вони втрачають аромат і користь. Якщо ви не використовуєте великі обсяги, наприклад, орегано чи часникової приправи, краще обирати невеликі упаковки.

Кулінарні олії

Навіть високоякісні олії мають обмежений термін зберігання після відкриття — зазвичай близько шести місяців. Якщо олія починає пахнути кольоровими олівцями чи металом, вона вже зіпсувалася. Купівля маленької пляшки — це не лише економія грошей, а й гарантія свіжості.

Молочна продукція

Велика упаковка молока чи йогурту здається чудовою ідеєю, доки він не зіпсується у холодильнику. Молочні продукти мають короткий термін придатності після відкриття, а залишки можуть легко перетворитися на марно витрачені гроші. Вибирайте невеликі упаковки чи купуйте порційні йогурти.

Свіжі продукти

Свіжі овочі та фрукти — це гарний вибір, але тільки якщо вони не псуються у холодильнику. Персики, салат чи ягоди швидко втрачають свіжість, тому краще купувати їх невеликими партіями та поповнювати запаси за потреби.

Соуси

Гігантські пляшки кетчупу чи майонезу можуть бути зручними, але їхній термін придатності після відкриття обмежений. Кетчуп і гострий соус можуть зберігатися до шести місяців, тоді як майонез, джеми чи хрін залишатимуться свіжими лише кілька місяців. Купуйте їх у такій кількості, яку встигнете використати.

Цільнозернові продукти та горіхи

Горіхи та зерна можуть здатися вигідним вибором, але вони швидко втрачають свіжість через вплив кисню. Якщо у вас немає можливості перевірити, коли продукт було упаковано, є ризик придбати вже несвіжі товари. Маленькі порції забезпечать кращу якість.

Напої

Газовані напої завжди можна знайти у продажу, тому немає потреби купувати їх оптом. Незалежно від бренду, акції на ці напої відбуваються регулярно. Купуйте лише стільки, скільки вам потрібно зараз, щоб не захаращувати простір.

Чипси та снеки

Закуски, такі як чипси чи кренделі, швидко втрачають хрусткість після відкриття упаковки. Купівля великих партій доречна лише під час вечірок або для великих родин. Якщо ж ви купуєте снеки для себе, обирайте маленькі пачки, щоб уникнути марнотратства.

Заморожені продукти

Хоча великі упаковки заморожених овочів чи ягід здаються вигідними, вони займають чимало місця у морозильній камері. Якщо їжа залишається там надто довго, вона може втратити якість і стати непридатною до вживання. Купуйте лише ті заморожені продукти, які ви точно використаєте найближчим часом.

Опт — це чудова ідея, але лише якщо ви певні, що встигнете все спожити до закінчення терміну придатності. Перш ніж заповнювати кошик у магазині, враховуйте потреби своєї родини та звички споживання. Обирайте якість, а не кількість і насолоджуйтеся свіжими, смачними продуктами без зайвих витрат.

Ми також писали про те, наскільки небезпечно їсти ультраоброблені продукти.

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