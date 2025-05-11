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Топ-10 речей, які не можна робити під час миття посуду
Розповімо вам про поширені помилки на кухні під час миття посуду та як уникнути розповсюдження зайвих бактерій, неприємних запахів і зіпсованого посуду.
Миття посуду — рутинна, але вкрай важлива справа, яку більшість з нас виконує щодня. Від того, наскільки правильно ми це робимо, залежить не лише чистота посуду, а й наше здоров’я. Видання Martha Stewart зібрало поради від експертів, які пояснюють, яких помилок потрібно уникати, щоб посуд блищав чистотою, а ваша кухня залишалася безпечною та гігієнічною.
Використання брудної губки
Губка для миття посуду — справжнє розсадження бактерій, якщо її не мити чи не змінювати вчасно.
Факт: звичайна кухонна губка може містити понад 300 різних типів бактерій, серед яких — сальмонела та кишкова паличка.
Рекомендація: промивайте губку гарячою водою після кожного використання, дезінфікуйте у мікрохвильовці (30 секунд у вологому стані) та міняйте її кожні 1-2 тижні.
Попереднє миття посуду перед посудомийкою
Хочете — вірте, хочете — ні, але мити посуд перед завантаженням у посудомийну машину не потрібно.
Чому? Сучасні мийні засоби містять ензими, які активуються саме у присутності залишків їжі. Попереднє миття послаблює їхню ефективність.
Лише зішкребіть великі шматки їжі, решту залиште посудомийці.
Забагато мийного засобу
Більше мийного засобу — не означає краще очищення.
Ризики: надлишок мийного засобу залишає плівку на тарілках і склянках, яку важко змити та яка може бути шкідливою під час потрапляння до їжі.
Достатньо кількох крапель, особливо якщо використовуєте концентровану формулу.
Миття у брудній раковині
Миття тарілок у раковині, в якій є залишки їжі чи жир, — погана ідея.
Чим це загрожує: бактерії з брудної раковини можуть осісти на вже вимитому посуді.
Порада: завжди промивайте раковину перед миттям, а посудомийну машину — хоча б раз на місяць.
Неправильна температура води
Вода має бути гарячою — але не настільки, щоб обпекти руки.
Оптимум: за ручного миття — приблизно 43°C–50°C. За миття у посудомийці —48°C–50°C.
Занадто холодна вода не видалить жир, а надто гаряча — небезпечна для шкіри.
Використання неправильного мийного засобу
Не кожен мийний засіб підходить для посуду.
Уникайте: використання засобів для ручного миття у посудомийці — це дасть велику кількість піни, яка може пошкодити машину.
І навпаки: мийні засоби для машин — занадто концентровані для шкіри рук.
Зберігання вологого посуду
Посуд повинен бути абсолютно сухим, перш ніж його прибирати.
Чому це важливо: волога — ідеальне середовище для розвитку цвілі, бактерій та навіть пошкодження дерев’яних шаф.
Порада: використовуйте кухонний рушник або залиште посуд сушитися на відкритому повітрі.
Перевантаження посудомийної машини
Бажання вмістити «все й одразу» часто шкодить.
Ризики: посуд не отримає повноцінного доступу до води та мийного засобу, залишиться брудним.
Краще два повних цикли, ніж один — даремний.
Неправильне розміщення посуду
Не всі речі можна мити у посудомийці.
Ніколи не кладіть: дерев’яні ложки, кришталевий посуд, сковорідки з антипригарним покриттям. Вони можуть пошкодитися. Мийте все це вручну, щадно та м’якими засобами.
Накопичення посуду у раковині
«Залишу на потім» — це найшвидший шлях до поганого запаху та засміченню зливу.
Порада: мийте посуд одразу чи принаймні промивайте, щоб уникнути висихання залишків їжі.
Миття посуду — це не лише про чистоту, а й про гігієну, безпеку та довговічність вашого кухонного приладдя. Маленькі зміни у звичках можуть мати великий вплив. Використовуйте чисті губки, не витрачайте засоби даремно та будьте уважні до деталей.