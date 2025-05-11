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ТСН у соціальних мережах

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Топ-10 речей, які не можна робити під час миття посуду

Розповімо вам про поширені помилки на кухні під час миття посуду та як уникнути розповсюдження зайвих бактерій, неприємних запахів і зіпсованого посуду.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-10 речей, які не можна робити під час миття посуду

Топ-10 речей, які не можна робити під час миття посуду / © Credits

Миття посуду — рутинна, але вкрай важлива справа, яку більшість з нас виконує щодня. Від того, наскільки правильно ми це робимо, залежить не лише чистота посуду, а й наше здоров’я. Видання Martha Stewart зібрало поради від експертів, які пояснюють, яких помилок потрібно уникати, щоб посуд блищав чистотою, а ваша кухня залишалася безпечною та гігієнічною.

Використання брудної губки

Губка для миття посуду — справжнє розсадження бактерій, якщо її не мити чи не змінювати вчасно.

  • Факт: звичайна кухонна губка може містити понад 300 різних типів бактерій, серед яких — сальмонела та кишкова паличка.

  • Рекомендація: промивайте губку гарячою водою після кожного використання, дезінфікуйте у мікрохвильовці (30 секунд у вологому стані) та міняйте її кожні 1-2 тижні.

Попереднє миття посуду перед посудомийкою

Хочете — вірте, хочете — ні, але мити посуд перед завантаженням у посудомийну машину не потрібно.

  • Чому? Сучасні мийні засоби містять ензими, які активуються саме у присутності залишків їжі. Попереднє миття послаблює їхню ефективність.

Лише зішкребіть великі шматки їжі, решту залиште посудомийці.

Забагато мийного засобу

Більше мийного засобу — не означає краще очищення.

  • Ризики: надлишок мийного засобу залишає плівку на тарілках і склянках, яку важко змити та яка може бути шкідливою під час потрапляння до їжі.

Достатньо кількох крапель, особливо якщо використовуєте концентровану формулу.

Миття у брудній раковині

Миття тарілок у раковині, в якій є залишки їжі чи жир, — погана ідея.

  • Чим це загрожує: бактерії з брудної раковини можуть осісти на вже вимитому посуді.

  • Порада: завжди промивайте раковину перед миттям, а посудомийну машину — хоча б раз на місяць.

Неправильна температура води

Вода має бути гарячою — але не настільки, щоб обпекти руки.

  • Оптимум: за ручного миття — приблизно 43°C–50°C. За миття у посудомийці —48°C–50°C.

Занадто холодна вода не видалить жир, а надто гаряча — небезпечна для шкіри.

Використання неправильного мийного засобу

Не кожен мийний засіб підходить для посуду.

  • Уникайте: використання засобів для ручного миття у посудомийці — це дасть велику кількість піни, яка може пошкодити машину.

  • І навпаки: мийні засоби для машин — занадто концентровані для шкіри рук.

Зберігання вологого посуду

Посуд повинен бути абсолютно сухим, перш ніж його прибирати.

  • Чому це важливо: волога — ідеальне середовище для розвитку цвілі, бактерій та навіть пошкодження дерев’яних шаф.

  • Порада: використовуйте кухонний рушник або залиште посуд сушитися на відкритому повітрі.

Перевантаження посудомийної машини

Бажання вмістити «все й одразу» часто шкодить.

  • Ризики: посуд не отримає повноцінного доступу до води та мийного засобу, залишиться брудним.

Краще два повних цикли, ніж один — даремний.

Неправильне розміщення посуду

Не всі речі можна мити у посудомийці.

  • Ніколи не кладіть: дерев’яні ложки, кришталевий посуд, сковорідки з антипригарним покриттям. Вони можуть пошкодитися. Мийте все це вручну, щадно та м’якими засобами.

Накопичення посуду у раковині

«Залишу на потім» — це найшвидший шлях до поганого запаху та засміченню зливу.

  • Порада: мийте посуд одразу чи принаймні промивайте, щоб уникнути висихання залишків їжі.

Миття посуду — це не лише про чистоту, а й про гігієну, безпеку та довговічність вашого кухонного приладдя. Маленькі зміни у звичках можуть мати великий вплив. Використовуйте чисті губки, не витрачайте засоби даремно та будьте уважні до деталей.

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