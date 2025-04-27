Топ-10 способів оновити цегляну стіну, а не просто пофарбувати її / © Credits

Реклама

Якщо ідея фарбування здається занадто банальною чи ви просто не хочете втрачати природну текстуру цегли, є чудова новина — існує багато стильних та нестандартних способів освіжити інтер’єр без допомоги фарби. Видання Martha Stewart розповіло про 10 перевірених способів, які допоможуть оновити цегляну стіну та зробити її справжнім витвором інтер’єрного мистецтва.

Акцент на мистецтво: велике полотно замість фарби

Відкрита цегляна стіна сама по собі є виразною, але її можна підкреслити за допомогою великомасштабного мистецтва. Абстрактні полотна, сучасна графіка чи фотографії у стилі мінімалізму створюють ефект контрасту, зберігають автентичність цегли. Особливо вдалий вигляд має велике полотно у світлій рамі, яке «заземлює» інтер’єр і надає йому глибини. Можна експериментувати з творами молодих художників — вони можуть створити щось унікальне саме для вашого простору.

Текстиль на стіні: килим замість картини

Килим на цегляній стіні? Так, це не лише нестандартне рішення, а й дуже практичне. М’який текстиль нейтралізує візуальну «жорсткість» цегли, додає теплоти та створює затишну атмосферу. Особливо ефектний вигляд має вінтажний східний килим із глибокими відтінками червоного, теракоти чи бордо — кольорами, які органічно поєднуються з текстурою цегли. До того ж це ще й чудовий спосіб поліпшити акустику у кімнаті.

Реклама

Точкове освітлення: підсвітіть те, що вже є

Цегляну стіну можна зробити головною окрасою інтер’єру, просто правильно її підсвітивши. Встановлення підлогових або настінних світильників, спрямованих вгору, підкреслить природну фактуру та нерівності поверхні. Такий спосіб створює відчуття об’єму, додає драматизму, а в темний час доби перетворює стіну на «живу» скульптуру. А ще один трендовий варіант — використання сучасної люстри на фоні старовинної цегли. Така комбінація створює гармонійний діалог між минулим і сучасністю.

Тіньові короби: експозиція з глибоким змістом

Замість традиційних рам варто звернути увагу на тіньові короби — це скриньки з підсвіткою, у яких можна виставити предмети декору. У поєднанні з цегляною стіною вони мають стильний, дорогий та дуже сучасний вигляд. Найкраще підходять скляні вироби, кераміка, артоб’єкти та старовинні книги. Важливо, щоб експозиція відповідала загальному настрою кімнати.

Молдинги та карнизи: графіка та вишуканість

Навіть цегляна стіна може набути нот елегантності, якщо додати до неї декоративні молдинги. Це можуть бути тонкі панелі, розділювачі, карнизи чи рейки — залежно від загальної стилістики приміщення. Виграшний варіант — поєднання молдингів з картинами, підвішеними на шовкових стрічках або декоративних шнурах. А для сміливого дизайну варто поекспериментувати з контрастними кольорами — наприклад, білосніжні молдинги на темній цеглі.

Ефект старовини: німецька техніка

Так званий «German smear» — техніка, яка нагадує недбале покриття цегли розчином білого кольору, яке частково залишає оголену фактуру. Це створює ефект старовинного європейського будинку, додає простору романтики та історичного шарму. Особливо красиво має вигляд над каміном, у передпокої чи на кухонному фартусі. Перевага техніки — м’який колористичний перехід та збереження природної структури матеріалу.

Глазурована цегла: блискучий акцент

Якщо ви лише плануєте облицювання та хочете чогось неординарного, зверніть увагу на глазуровану цеглу. Вона має глянцеву поверхню, яка візуально «освіжає» простір і підходить навіть для вологих зон — ванних кімнат, кухонь або пралень. Таке рішення часто застосовують у сучасному мінімалістичному дизайні, щоб додати інтер’єру «живого блиску».

Візерунки кладки: забудьте про класику

Цегляна кладка — це не обов’язково класична схема «в півцеглини». Існує чимало візерунків, які надають стіні унікальності: «ялинка», «плетінка», «кошикове плетіння» чи вертикальна кладка. Такий малюнок має не лише стильний вигляд, але й змінює геометрію простору, візуально розширює чи витягує стіни.

Колір цегли: думайте стратегічно

Якщо ви плануєте облицювання з нуля, зверніть увагу на колір цегли. Від нього залежить настрій приміщення. Наприклад, класичний теракотовий надає тепла, біла чи сіра — свіжості, а графітова — глибини та драматизму. Для створення сучасного скандинавського інтер’єру підійде біла цегла, для лофт-стилю — темна чи рустикальна з потертостями.

Цегла в інтер’єрі «з розмахом»

Якщо одна акцентна стіна вас не вражає, подумайте про масштабність. Облицювання цеглою всієї стіни від підлоги до стелі у фоє, коридорі чи кухні створює враження завершеності та продуманості дизайну. Така стіна ніби «проводить» вас крізь простір і стає візуальним провідником, особливо в інтер’єрах із відкритим плануванням.

Оновити цегляну стіну — означає не приховати її, а підкреслити її характер. Замість фарби використовуйте світло, текстиль, мистецтво, форму та текстуру. Створюйте унікальний простір, який поєднує історію та сучасність, класику та неочікувані дизайнерські рішення. І пам’ятайте: цегла — це завжди про тепло, стабільність і стиль, який ніколи не втрачає актуальності.