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Топ-10 стійких до хвороб рослин і квітів, які перетворять ваш сад на справжній оазис краси
Сучасні садівники дедалі частіше обирають не лише декоративні, але й стійкі до хвороб рослини. Вони менше страждають від борошнистої роси, кореневої гнилі та грибкових уражень, зберігають свій пишний вигляд навіть без щоденного догляду.
Видання Martha Stewart розповіло про 10 прекрасних рослин із ботанічних садів США та Європи, які допоможуть зробити ваш сад не лише ефектним, але й витривалим.
Флокс волотистий
Це справжній фаворит серед квітів, які ростуть у півтіні та на сонці. Його рожеві квіти здіймаються над зеленим листям, дарують саду м’яку романтику від червня до серпня. Найголовніше — він стійкий до борошнистої роси, яка так часто вражає флокси.
Стійкість: до борошнистої роси
Висота: до 110 см
Умови: сонце або півтінь і родючий, дренований ґрунт
Садовий флокс «Jeana»
Особливо цінний через мініатюрні, але численні квітки, які приваблюють метеликів. Цей сорт виведений спеціально для підвищеної стійкості до грибкових хвороб.
Стійкість: до грибкових інфекцій
Висота: до 150 см
Умови: півтінь або сонце, добре дренований ґрунт
Фіалка «Viola pedunculata»
Ця фіалка — ідеальний вибір для весняних клумб і контейнерного озеленення. Вона стійка до кореневої гнилі та грибкових уражень, а це робить її універсальною рослиною для ландшафтного дизайну.
Стійкість: до гнилі, ботритису
Висота: 15–20 см
Умови: півтінь, дренований ґрунт
Гарденія великоквіткова
Цей ефектний гібрид — справжня знахідка для поціновувачів рідкісних дерев. Має високу стійкість до кореневої гнилі, розкішне листя та великі квіти, які нагадують магнолії.
Стійкість: до гнилі
Висота: до 7 м
Умови: сонце або півтінь, вологий, дренований ґрунт
Цинія «Profusion»
Ці яскраві літні однорічники мають стійкість до грибкових захворювань. Їхні барвисті квіти тішать око до самих морозів і не потребують особливого догляду.
Стійкість: до грибкових інфекцій, самоочищення
Висота: до 45 см
Умови: сонце, дренований ґрунт
Ехінацея пурпурова
Окрім цілющих властивостей, ехінацея — ще й чудова садова прикраса. Стійка до спеки, посухи та багатьох інфекцій, вона приваблює запилювачів та додає природної гармонії.
Стійкість: до хвороб, посухи
Висота: до 90 см
Умови: сонце, дренований ґрунт
Півонія Іто
Цей міжвидовий гібрид об’єднує витривалість деревоподібних півоній та багаторічне цвітіння трав’янистих. Ідеальний вибір для клумб із мінімальним доглядом.
Стійкість: до грибкових захворювань
Висота: до 90 см
Умови: сонце або півтінь, багатий ґрунт
Кизил «Kousa»
Ефектне декоративне дерево, яке не боїться ані борошнистої роси, ані антракнозу. Весняне цвітіння має вигляд, мов ніжна феєрія з білих і рожевих пелюсток.
Стійкість: до антракнозу, грибків
Висота: до 7 м
Умови: сонце або півтінь, добре дренований ґрунт
Рододендрон «Dandy Man Color Wheel»
Цей сорт стійкий до фітофторозу та чудово витримує спеку. Його квітки розпускаються великими суцвіттями з червоних бутонів, які змінюють відтінки у процесі розкриття.
Стійкість: до фітофторозу, спеки
Висота: до 1,2 м
Умови: півтінь, вологий, але дренований ґрунт
Гортензія «Водоспад Фудзі»
Цей сорт мереживної гортензії має підвищену стійкість до борошнистої роси. Великі квіткові шапки мають вигляд дуже ефектний, особливо у поєднанні з темно-зеленим глянцевим листям.
Стійкість: до борошнистої роси
Висота: до 1,8 м
Умови: півтінь, вологий, добре дренований ґрунт
Перш ніж висаджувати рослини, дізнайтесь свою кліматичну зону. Це допоможе підібрати найкращі види для вашого регіону та отримати максимум задоволення від садівництва.
Навіть найстійкіші до хвороб рослини потребують любові: регулярного поливання, обрізання та підживлення. Але з цією десяткою ви точно отримаєте сад мрії — яскравий, стійкий та чарівний у будь-яку пору року.