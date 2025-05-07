Топ-10 стійких до хвороб рослин і квітів, які перетворять ваш сад на справжній оазис краси / © Associated Press

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Видання Martha Stewart розповіло про 10 прекрасних рослин із ботанічних садів США та Європи, які допоможуть зробити ваш сад не лише ефектним, але й витривалим.

Флокс волотистий

Флокс волотистий / © Associated Press

Це справжній фаворит серед квітів, які ростуть у півтіні та на сонці. Його рожеві квіти здіймаються над зеленим листям, дарують саду м’яку романтику від червня до серпня. Найголовніше — він стійкий до борошнистої роси, яка так часто вражає флокси.

Стійкість : до борошнистої роси

Висота : до 110 см

Умови: сонце або півтінь і родючий, дренований ґрунт

Садовий флокс «Jeana»

Садовий флокс / © Associated Press

Особливо цінний через мініатюрні, але численні квітки, які приваблюють метеликів. Цей сорт виведений спеціально для підвищеної стійкості до грибкових хвороб.

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Стійкість : до грибкових інфекцій

Висота : до 150 см

Умови: півтінь або сонце, добре дренований ґрунт

Фіалка «Viola pedunculata»

Фіалка Viola pedunculata / © Associated Press

Ця фіалка — ідеальний вибір для весняних клумб і контейнерного озеленення. Вона стійка до кореневої гнилі та грибкових уражень, а це робить її універсальною рослиною для ландшафтного дизайну.

Стійкість : до гнилі, ботритису

Висота : 15–20 см

Умови: півтінь, дренований ґрунт

Гарденія великоквіткова

Гарденія / © Credits

Цей ефектний гібрид — справжня знахідка для поціновувачів рідкісних дерев. Має високу стійкість до кореневої гнилі, розкішне листя та великі квіти, які нагадують магнолії.

Стійкість : до гнилі

Висота : до 7 м

Умови: сонце або півтінь, вологий, дренований ґрунт

Цинія «Profusion»

Цинія / © Associated Press

Ці яскраві літні однорічники мають стійкість до грибкових захворювань. Їхні барвисті квіти тішать око до самих морозів і не потребують особливого догляду.

Стійкість : до грибкових інфекцій, самоочищення

Висота : до 45 см

Умови: сонце, дренований ґрунт

Ехінацея пурпурова

Ехінацея / © Associated Press

Окрім цілющих властивостей, ехінацея — ще й чудова садова прикраса. Стійка до спеки, посухи та багатьох інфекцій, вона приваблює запилювачів та додає природної гармонії.

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Стійкість : до хвороб, посухи

Висота : до 90 см

Умови: сонце, дренований ґрунт

Півонія Іто

Півонія / © Associated Press

Цей міжвидовий гібрид об’єднує витривалість деревоподібних півоній та багаторічне цвітіння трав’янистих. Ідеальний вибір для клумб із мінімальним доглядом.

Стійкість : до грибкових захворювань

Висота : до 90 см

Умови: сонце або півтінь, багатий ґрунт

Кизил «Kousa»

Кизил / © Credits

Ефектне декоративне дерево, яке не боїться ані борошнистої роси, ані антракнозу. Весняне цвітіння має вигляд, мов ніжна феєрія з білих і рожевих пелюсток.

Стійкість : до антракнозу, грибків

Висота : до 7 м

Умови: сонце або півтінь, добре дренований ґрунт

Рододендрон «Dandy Man Color Wheel»

Рододендрон / © Associated Press

Цей сорт стійкий до фітофторозу та чудово витримує спеку. Його квітки розпускаються великими суцвіттями з червоних бутонів, які змінюють відтінки у процесі розкриття.

Стійкість : до фітофторозу, спеки

Висота : до 1,2 м

Умови: півтінь, вологий, але дренований ґрунт

Гортензія «Водоспад Фудзі»

Гортензія / © Associated Press

Цей сорт мереживної гортензії має підвищену стійкість до борошнистої роси. Великі квіткові шапки мають вигляд дуже ефектний, особливо у поєднанні з темно-зеленим глянцевим листям.

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Стійкість : до борошнистої роси

Висота : до 1,8 м

Умови: півтінь, вологий, добре дренований ґрунт

Перш ніж висаджувати рослини, дізнайтесь свою кліматичну зону. Це допоможе підібрати найкращі види для вашого регіону та отримати максимум задоволення від садівництва.

Навіть найстійкіші до хвороб рослини потребують любові: регулярного поливання, обрізання та підживлення. Але з цією десяткою ви точно отримаєте сад мрії — яскравий, стійкий та чарівний у будь-яку пору року.