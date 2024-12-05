Топ-10 трав, врожай яких можна буде збирати за кілька днів після садіння

Свіжі трави додають вашим стравам неповторного смаку та аромату. Від песто з базиліком до ароматного мохіто чи заспокійливого трав’яного чаю — усі ці кулінарні шедеври стають ще кращими з додаванням свіжих інгредієнтів. Але замість того, щоб постійно купувати зелень у магазині, чому б не виростити їх удома.

Видання Martha Stewart розповіло, що створення власного трав’яного саду — це зручно, екологічно та неймовірно цікаво. До того ж деякі з трав ростуть настільки швидко, що їх можна збирати вже через кілька тижнів.

Вербена лимонна

Ця ароматна рослина з інтенсивним лимонним запахом стане чудовим доповненням вашого саду. Лимонна вербена любить теплу та жарку погоду, тому підходить для вирощування як на відкритому повітрі, так і вдома.

Як використовувати : додавайте листя у чаї, десерти, сиропи та напої.

: додавайте листя у чаї, десерти, сиропи та напої. Дні до дозрівання: 60 днів

60 днів Розмір : до 90-122 см у висоту

: до 90-122 см у висоту Вимоги до догляду: добре дренований ґрунт і сонце.

Петрушка

Універсальна трава, яка ідеально доповнить овочеві та м’ясні страви. Петрушка проста у вирощуванні та підходить для будь-якої страви.

Як використовувати : додавайте до супів, салатів і гарнірів.

: додавайте до супів, салатів і гарнірів. Дні до дозрівання: 60-75 днів

60-75 днів Розмір : до 30 см у висоту

: до 30 см у висоту Вимоги до догляду: півтінь або сонце; добре дренований ґрунт.

Меліса лікарська

Ця багаторічна трава належить до сімейства м’ятних і швидко поширюється. Якщо ви не хочете, щоб меліса заполонила ваш сад, вирощуйте її у горщику.

Як використовувати: чудова для приготування трав’яних чаїв і настоїв.

чудова для приготування трав’яних чаїв і настоїв. Дні до дозрівання: 70 днів

70 днів Розмір : до 261 см у висоту

: до 261 см у висоту Вимоги до догляду: півтінь і добре дренований ґрунт.

Бджолиний бальзам

Відома як дикий бергамот, ця трава привертає увагу запилювачів, зокрема бджіл. Її яскраві квіти додають саду естетичності.

Як використовувати : замінює чебрець або орегано в рецептах.

: замінює чебрець або орегано в рецептах. Дні до дозрівання : 110-120

: 110-120 Розмір : до 122 см у висоту

: до 122 см у висоту Вимоги до догляду: часткове чи яскраве сонце; добре дренований ґрунт.

Зелена цибуля

Ця трава ідеально підходить для новачків у садівництві. Вона невибаглива та підходить для різних умов.

Як використовувати: додавайте до салатів, супів та гарнірів.

додавайте до салатів, супів та гарнірів. Дні до дозрівання: 60 днів

60 днів Розмір : до 46 см у висоту

: до 46 см у висоту Вимоги до догляду: півтінь і вологий, добре дренований ґрунт.

Кріп

Ця ароматна трава підходить не лише для маринування огірків, а й для салатів, супів і гарнірів. Кріп легко розмножується самосівом.

Як використовувати: ідеальний для картоплі, риби та солінь.

ідеальний для картоплі, риби та солінь. Дні до дозрівання: 40-50 днів

40-50 днів Розмір : до 13 см у висоту

: до 13 см у висоту Вимоги до догляду: сонце; добре дренований ґрунт.

Базилік

Король літніх трав, базилік чудово підходить для приготування песто чи додавання до салатів.

Як використовувати: додавайте до піци, пасти чи готуйте домашній песто.

додавайте до піци, пасти чи готуйте домашній песто. Дні до дозрівання: 65-70 днів

65-70 днів Розмір : до 61 см у висоту

: до 61 см у висоту Вимоги до догляду: сонце та добре дренований ґрунт.

Мʼята "Orange Mint"

Ця м’ята має легкий цитрусовий аромат, що робить її унікальною серед інших трав.

Як використовувати: ідеальна для чаю, коктейлів і салатів.

ідеальна для чаю, коктейлів і салатів. Дні до дозрівання: 60 днів

60 днів Розмір : до 8 см у висоту

: до 8 см у висоту Вимоги до догляду: сонце чи півтінь; добре дренований ґрунт.

М’ята "Pineapple Mint"

Завдяки своєму незвичайному аромату, ананасова м’ята стане прикрасою вашого саду.

Як використовувати: додавайте до чаю, желе чи десертів.

додавайте до чаю, желе чи десертів. Дні до дозрівання: 30 днів

30 днів Розмір : до 61 см у висоту

: до 61 см у висоту Вимоги до догляду: сонце чи півтінь; добре дренований ґрунт.

М’ята кучерява

Популярний сорт м’яти, який підходить для коктейлів і салатів.

Як використовувати: приготуйте мохіто чи трав’яний чай.

приготуйте мохіто чи трав’яний чай. Дні до дозрівання: 60 днів

60 днів Розмір : до 91 см у висоту

: до 91 см у висоту Вимоги до догляду: півтінь і вологий, добре дренований ґрунт.

Вирощування цих трав — це не лише можливість завжди мати свіжі інгредієнти під рукою, але й спосіб насолодитися процесом садівництва. Спробуйте створити власний трав’яний сад і переконайтеся, що вирощувати трави — це просто, швидко та корисно.

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