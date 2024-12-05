Топ-10 трав, врожай яких можна буде збирати за кілька днів після садіння

Свіжі трави додають вашим стравам неповторного смаку та аромату. Від песто з базиліком до ароматного мохіто чи заспокійливого трав’яного чаю — усі ці кулінарні шедеври стають ще кращими з додаванням свіжих інгредієнтів. Але замість того, щоб постійно купувати зелень у магазині, чому б не виростити їх удома.
Видання Martha Stewart розповіло, що створення власного трав’яного саду — це зручно, екологічно та неймовірно цікаво. До того ж деякі з трав ростуть настільки швидко, що їх можна збирати вже через кілька тижнів.
Вербена лимонна
Ця ароматна рослина з інтенсивним лимонним запахом стане чудовим доповненням вашого саду. Лимонна вербена любить теплу та жарку погоду, тому підходить для вирощування як на відкритому повітрі, так і вдома.
- Як використовувати: додавайте листя у чаї, десерти, сиропи та напої.
- Дні до дозрівання: 60 днів
- Розмір: до 90-122 см у висоту
- Вимоги до догляду: добре дренований ґрунт і сонце.
Петрушка
Універсальна трава, яка ідеально доповнить овочеві та м’ясні страви. Петрушка проста у вирощуванні та підходить для будь-якої страви.
- Як використовувати: додавайте до супів, салатів і гарнірів.
- Дні до дозрівання: 60-75 днів
- Розмір: до 30 см у висоту
- Вимоги до догляду: півтінь або сонце; добре дренований ґрунт.
Меліса лікарська
Ця багаторічна трава належить до сімейства м’ятних і швидко поширюється. Якщо ви не хочете, щоб меліса заполонила ваш сад, вирощуйте її у горщику.
- Як використовувати: чудова для приготування трав’яних чаїв і настоїв.
- Дні до дозрівання: 70 днів
- Розмір: до 261 см у висоту
- Вимоги до догляду: півтінь і добре дренований ґрунт.
Бджолиний бальзам
Відома як дикий бергамот, ця трава привертає увагу запилювачів, зокрема бджіл. Її яскраві квіти додають саду естетичності.
- Як використовувати: замінює чебрець або орегано в рецептах.
- Дні до дозрівання: 110-120
- Розмір: до 122 см у висоту
- Вимоги до догляду: часткове чи яскраве сонце; добре дренований ґрунт.
Зелена цибуля
Ця трава ідеально підходить для новачків у садівництві. Вона невибаглива та підходить для різних умов.
- Як використовувати: додавайте до салатів, супів та гарнірів.
- Дні до дозрівання: 60 днів
- Розмір: до 46 см у висоту
- Вимоги до догляду: півтінь і вологий, добре дренований ґрунт.
Кріп
Ця ароматна трава підходить не лише для маринування огірків, а й для салатів, супів і гарнірів. Кріп легко розмножується самосівом.
- Як використовувати: ідеальний для картоплі, риби та солінь.
- Дні до дозрівання: 40-50 днів
- Розмір: до 13 см у висоту
- Вимоги до догляду: сонце; добре дренований ґрунт.
Базилік
Король літніх трав, базилік чудово підходить для приготування песто чи додавання до салатів.
- Як використовувати: додавайте до піци, пасти чи готуйте домашній песто.
- Дні до дозрівання: 65-70 днів
- Розмір: до 61 см у висоту
- Вимоги до догляду: сонце та добре дренований ґрунт.
Мʼята "Orange Mint"
Ця м’ята має легкий цитрусовий аромат, що робить її унікальною серед інших трав.
- Як використовувати: ідеальна для чаю, коктейлів і салатів.
- Дні до дозрівання: 60 днів
- Розмір: до 8 см у висоту
- Вимоги до догляду: сонце чи півтінь; добре дренований ґрунт.
М’ята "Pineapple Mint"
Завдяки своєму незвичайному аромату, ананасова м’ята стане прикрасою вашого саду.
- Як використовувати: додавайте до чаю, желе чи десертів.
- Дні до дозрівання: 30 днів
- Розмір: до 61 см у висоту
- Вимоги до догляду: сонце чи півтінь; добре дренований ґрунт.
М’ята кучерява
Популярний сорт м’яти, який підходить для коктейлів і салатів.
- Як використовувати: приготуйте мохіто чи трав’яний чай.
- Дні до дозрівання: 60 днів
- Розмір: до 91 см у висоту
- Вимоги до догляду: півтінь і вологий, добре дренований ґрунт.
Вирощування цих трав — це не лише можливість завжди мати свіжі інгредієнти під рукою, але й спосіб насолодитися процесом садівництва. Спробуйте створити власний трав’яний сад і переконайтеся, що вирощувати трави — це просто, швидко та корисно.
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