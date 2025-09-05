ТСН у соціальних мережах

Дім
167
2 хв

Топ-10 великих кімнатних рослин, які прикрасять ваш дім

Великі кімнатні рослини — це не лише природний акцент у вашому домі, а й ефектний елемент декору, який здатен миттєво змінити атмосферу простору. На відміну від маленьких вазонів, вони одразу створюють відчуття гармонії, додають життя у простір і можуть навіть слугувати «зеленими перегородками».

Станіслава Бондаренко
Сансев’єрія / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло, що великі рослини часто простіші у догляді, адже завдяки розвиненій кореневій системі вони краще переносять зміни умов. А ще вони очищають повітря, зволожують його та дарують нам естетичне задоволення.

Стреліція

Ця тропічна красуня з Південної Африки вражає великим темно-зеленим листям, яке нагадує бананове. За достатньої кількості сонця може подарувати екзотичне цвітіння білими та синьо-фіолетовими квітами.

  • Висота: до 2,5 м

  • Догляд: любить яскраве світло, поливання щотижня, періодичне підживлення.

Сансев’єрія

Ідеальна для новачків. Витривала, стійка до посухи та слабкого освітлення. Відомий природний «очищувач повітря».

  • Висота: до 1,2 м

  • Догляд: дати ґрунту повністю підсохнути між поливаннями.

Драцена Маджеста

Струнка, з розкішним перистим листям, вона створює відчуття справжнього тропічного раю.

  • Висота: до 3–3,5 м

  • Догляд: любить яскраве розсіяне світло та вологість, тож обприскуйте листя.

Фікус Алі

Витончена рослина з вузьким довгим листям. Менш вибаглива, ніж інші види фікусів.

  • Висота: до 3 м

  • Догляд: ґрунт має бути злегка вологим, але без застою води.

Монстера приємна

Найпопулярніша серед «зелених гігантів». Її велике листя з отворами давно стало візитівкою сучасних інтер’єрів.

  • Висота: до 4–5 м

  • Догляд: краще пересушити, ніж залити. Потребує опори для вертикального росту.

Драцена Маргіната

Тонке листя з червоними краями надає їй динамічного вигляду. Добре почувається навіть у затінку.

  • Висота: до 3 м

  • Догляд: поливати після підсихання верхнього шару ґрунту.

Монстера Ескелето

Рідкісний різновид монстери з величезним листям, у якому отворів більше, ніж зеленої тканини. Справжня екзотика для колекціонерів.

  • Висота: до 2 м

  • Догляд: потребує світла та регулярного обприскування.

Каучуконосний фікус

Глянцеве листя додає глибини та виразності інтер’єру. Є варіанти з кремово-зеленими візерунками.

  • Висота: до 3 м

  • Догляд: поливати, коли верхній шар ґрунту підсихає, любить підживлення.

Фікус ліроподібний

Улюбленець дизайнерів та Instagram. Його велике, глянцеве листя створює драматичний акцент у будь-якому просторі.

  • Висота: до 3 м

  • Догляд: не любить перестановок, потребує яскравого розсіяного світла та вологи.

Грошове дерево

Відоме як символ добробуту. Має оригінальне пальчасте листя та часто формується з плетених стовбурів.

  • Висота: до 2,5 м

  • Догляд: яскраве світло, помірне поливання, добре росте у просторих горщиках.

Великі рослини потребують простору. Оберіть для них місце біля вікна, де багато світла, але без прямого сонця. Використовуйте стильні кашпо і тоді зелений гігант стане справжньою «родзинкою» вашого інтер’єру.

167
