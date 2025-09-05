- Дата публікації
Топ-10 великих кімнатних рослин, які прикрасять ваш дім
Великі кімнатні рослини — це не лише природний акцент у вашому домі, а й ефектний елемент декору, який здатен миттєво змінити атмосферу простору. На відміну від маленьких вазонів, вони одразу створюють відчуття гармонії, додають життя у простір і можуть навіть слугувати «зеленими перегородками».
Видання Martha Stewart розповіло, що великі рослини часто простіші у догляді, адже завдяки розвиненій кореневій системі вони краще переносять зміни умов. А ще вони очищають повітря, зволожують його та дарують нам естетичне задоволення.
Стреліція
Ця тропічна красуня з Південної Африки вражає великим темно-зеленим листям, яке нагадує бананове. За достатньої кількості сонця може подарувати екзотичне цвітіння білими та синьо-фіолетовими квітами.
Висота: до 2,5 м
Догляд: любить яскраве світло, поливання щотижня, періодичне підживлення.
Сансев’єрія
Ідеальна для новачків. Витривала, стійка до посухи та слабкого освітлення. Відомий природний «очищувач повітря».
Висота: до 1,2 м
Догляд: дати ґрунту повністю підсохнути між поливаннями.
Драцена Маджеста
Струнка, з розкішним перистим листям, вона створює відчуття справжнього тропічного раю.
Висота: до 3–3,5 м
Догляд: любить яскраве розсіяне світло та вологість, тож обприскуйте листя.
Фікус Алі
Витончена рослина з вузьким довгим листям. Менш вибаглива, ніж інші види фікусів.
Висота: до 3 м
Догляд: ґрунт має бути злегка вологим, але без застою води.
Монстера приємна
Найпопулярніша серед «зелених гігантів». Її велике листя з отворами давно стало візитівкою сучасних інтер’єрів.
Висота: до 4–5 м
Догляд: краще пересушити, ніж залити. Потребує опори для вертикального росту.
Драцена Маргіната
Тонке листя з червоними краями надає їй динамічного вигляду. Добре почувається навіть у затінку.
Висота: до 3 м
Догляд: поливати після підсихання верхнього шару ґрунту.
Монстера Ескелето
Рідкісний різновид монстери з величезним листям, у якому отворів більше, ніж зеленої тканини. Справжня екзотика для колекціонерів.
Висота: до 2 м
Догляд: потребує світла та регулярного обприскування.
Каучуконосний фікус
Глянцеве листя додає глибини та виразності інтер’єру. Є варіанти з кремово-зеленими візерунками.
Висота: до 3 м
Догляд: поливати, коли верхній шар ґрунту підсихає, любить підживлення.
Фікус ліроподібний
Улюбленець дизайнерів та Instagram. Його велике, глянцеве листя створює драматичний акцент у будь-якому просторі.
Висота: до 3 м
Догляд: не любить перестановок, потребує яскравого розсіяного світла та вологи.
Грошове дерево
Відоме як символ добробуту. Має оригінальне пальчасте листя та часто формується з плетених стовбурів.
Висота: до 2,5 м
Догляд: яскраве світло, помірне поливання, добре росте у просторих горщиках.
Великі рослини потребують простору. Оберіть для них місце біля вікна, де багато світла, але без прямого сонця. Використовуйте стильні кашпо і тоді зелений гігант стане справжньою «родзинкою» вашого інтер’єру.