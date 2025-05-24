Топ-11 лайфгаків, як позбутися електростатики на одязі: дієві поради / © Credits

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Причина — статична електрика. Це явище, яке виникає внаслідок тертя між тканинами чи тканиною та сухою шкірою. Добре, що з цим можна боротися. Видання Real Simple розповіло про 11 дієвих порад, як позбутися небажаної електризації і вдома, і просто у процесі носіння речей.

Чому одяг електризується

Коли різні матеріали (особливо синтетичні — нейлон, поліестер, акрил) труться між собою, вони обмінюються електронами. Це створює заряд, який «тягне» тканини одна до одної чи до тіла. Особливо актуально в опалювальний сезон, коли повітря у приміщеннях пересушене.

Профілактика на етапі прання та сушіння

Додайте білий оцет під час полоскання. Половина склянки дистильованого білого оцту під час фінального полоскання знижує електризацію одягу. Оцет розщеплює залишки мийних засобів і пом’якшує волокна. Використовуйте натуральний, без ароматизаторів. Після сушіння запах повністю зникає.

Сортуйте одяг за типом тканини. Сушіть синтетику окремо від бавовни та льону. Нейлон і поліестер активніше накопичують заряд, тому під час спільного сушіння можуть «зарядити» натуральні тканини.

Використовуйте пом’якшувачі тканини чи серветки для сушіння. Ці засоби містять катіонні речовини, які нейтралізують негативно заряджені волокна. Ви можете додати рідкий кондиціонер під час прання чи скористатися спеціальними серветками у сушильній машині.

Спробуйте кульки для сушіння з вовни. Натуральні вовняні кульки — екологічна альтернатива пом’якшувачам. Вони зменшують тертя між речами у барабані, це допомагає знизити утворення заряду. Достатньо 2–3 кульки на одне завантаження.

Сушіть речі на повітрі. Сушарка — головне джерело статичної електрики. Якщо є можливість, розвішуйте одяг на мотузці чи сушарці. Це також підвищує вологість у приміщенні — ще один фактор, який знижує електризацію.

Що робити під час носіння

Зволожуйте повітря та тканини. Статична електрика «любить» сухість. Оптимальна вологість повітря в оселі — 40–60%. Якщо ви не маєте зволожувача — розпиліть трохи води з пульверизатора на внутрішню сторону одягу чи пройдіться вологою серветкою. Не забувайте дати одягу повністю висохнути перед виходом з дому.

Металева вішалка чи фольга. Метал нейтралізує електростатичний заряд. Проведіть металевою вішалкою чи алюмінієвою фольгою між шарами тканини — ефект миттєвий.

Нанесіть лосьйон на шкіру. Суха шкіра — ідеальне середовище для накопичення статичної електрики. Після душу нанесіть нейтральний зволожувальний лосьйон і дайте йому вбратись, перш ніж одягатися. Вибирайте засоби без масел і барвників, щоб не залишати плям на одязі.

Змініть взуття. Носите взуття на шкіряній підошві, а не на гумовій. Шкіра дозволяє тілу «скидати» електричний заряд, тоді як гума накопичує його.

Скористайтеся лаком для волосся. Так, це працює! Розпиліть трохи лаку на внутрішню частину одягу з відстані 30–50 см. Він створює захисну плівку на волокнах і зменшує статичний ефект.

Спробуйте антистатичні спреї. У магазинах доступні антистатики — спеціальні засоби, які швидко нейтралізують заряди. Їх можна наносити прямо на одяг або використовувати під час прасування. Звертайте увагу на склад — краще обирати спреї без спирту та зволожувальні компоненти.

Статична електрика — дрібна, але дуже дратівлива проблема. Проте з цими простими порадами ви зможете зберегти комфорт, доглянутий вигляд одягу та впевненість у будь-якій ситуації.

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