Топ-11 способів зробити вашу кухню затишнішою / © Credits

Реклама

Однак навіть найсучасніший інтер’єр може здаватися холодним і непривітним. Видання Real Simple розповіло про 11 дизайнерських порад, які допоможуть зробити вашу кухню затишнішою, але не витрачати на це статки.

Тепла палітра кольорів. Холодні відтінки мають стильний вигляд, але для затишку обирайте теплі, як от бежевий, теракотовий, м’які жовті чи червоні. Дерев’яні меблі та дерев’яні фасади додають тепла та природності, а золоті чи бронзові акценти створюють відчуття затишку.

Килимки на підлозі. Килимки чи плетені доріжки зроблять кухню комфортнішою та додадуть тепла ногам. Це особливо приємно, якщо ви проводите багато часу біля плити.

Акценти зі шпалер. Сміливо використовуйте шпалери не тільки на стінах, вони можуть прикрасити стіну за поличками, фасади шаф або навіть стелю. Візерунки та текстури додають дому індивідуальності та тепла.

Уникайте холодного металу. Сталеві кухонні прилади часто мають холодний вигляд. Обирайте прилади з кольоровими панелями чи обшиті деревом, вони матимуть гармонійний та «затишніший» вигляд.

Розділіть простір. Великі кухні можуть здаватися порожніми. Додайте зонування, як от куточок для сніданку з подушками, маленьку зону відпочинку з кріслами та столиком, це зробить кухню затишною та привабливою для спілкування.

Правильне освітлення. Тепле світло ламп замість холодних люмінесцентних створює атмосферу комфорту. Лампи на стільниці чи відкритих полицях допоможуть зробити кухню затишнішою.

Аксесуари з думкою про комфорт. Красивий посуд, картини, маленькі декоративні елементи чи сімейні фотографії роблять кухню живою. Не бійтеся додати особисті деталі.

Природні матеріали. Дерево, свіжі трави, фрукти, натуральні тканини додають тепла та природності. Навіть маленькі рослини на підвіконні роблять простір затишнішим.

Всі органи чуття у грі. Аромати теж створюють атмосферу, наприклад, свічки, запашні трави, випічка чи десерти. М’яка музика підсилить ефект затишку.

Вінтажні елементи. Фурнітура та меблі з минулого, наприклад, 50–70-х років, додають тепла та унікальності. Відкрита полиця чи вінтажна шафа створюють відчуття затишного дому.

Дозволяйте невеликий безлад. Повністю порожні стільниці мають стерильний вигляд. Красива миска з фруктами, улюблені книги, горщик із травами чи невеликі декоративні елементи додадуть життєвості та затишку.

З цими простими порадами навіть сучасна, мінімалістична кухня може перетворитися на найтепліше та найзатишніше місце у вашому домі. Адже затишок — це не лише про стиль, а й про атмосферу, яку ми створюємо власноруч.