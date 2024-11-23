Топ-12 цікавих лайфгаків для підтримки чистоти у домі

Домашнє прибирання може бути простим і навіть приємним, якщо знати кілька перевірених лайфгаків.

Ці секрети заощадять ваш час і зроблять оселю чистою. Практичними порадами поділилися на сторінці homerevolution_.

Видалення вапна з ванни

Вапняний наліт у ванній може зіпсувати навіть найідеальніший інтер’єр. Змішайте харчову соду з м’яким засобом для посуду, нанесіть на забруднені ділянки та залиште на кілька хвилин. Потім змийте теплою водою – ваша ванна засяє чистотою.

Очищення туалету

Перед сном або виходячи з дому, киньте в унітаз гігієнічну таблетку для зубних протезів. Залиште її діяти. Вранці чи після повернення вас здивує результат – поверхня буде сяяти.

Шви між плиткою на кухні

Впоратися зі складним забрудненням на кухні допоможуть паперові рушники та трохи відбілювача. Просочіть відбілювачем папір і покладіть між плиткою. Залиште на кілька годин, а якщо бруд не зник повністю – повторіть процедуру.

Чистота раковин і душових кабін

Для гарного очищення раковини чи душових можна зробити простий засіб: змішайте рівні частини рідини для миття посуду та білого оцту. Нанесіть суміш на поверхню, а потім змийте водою.

Плями на нержавіючій сталі

Зубна паста підходить не лише для чищення зубів, вона чудово підходить для очищення нержавіючої сталі. Нанесіть її м’якою зубною щіткою на поверхню, обережно втирайте, а потім відполіруйте чистою сухою тканиною.

Брудні шкарпетки

Щоб повернути вашим шкарпеткам ідеальний вигляд, посипте їх харчовою содою та додайте трохи білого оцту. Залиште їх замочувати на кілька годин, а потім виперіть як зазвичай.

Сміттєві пакети

Покладіть рулон пакетів для сміття одразу в урну. Коли ви наповните один, новий пакет буде вже напоготові. Це економить час і позбавляє від необхідності шукати пакети, коли вони дуже потрібні.

Свіжість килимів

Додайте у борошнопросіювач харчову соду та кілька крапель улюблених ефірних олій. Рівномірно розсипте цю суміш по килимах, залиште на 30 хвилин, а потім пропилососьте. Це освіжить повітря у домі та видалить неприємні запахи.

Приємний аромат подушок

Використовуйте серветки для білизни, щоб надати подушкам приємного аромату. Просто покладіть їх поруч під час сушіння чи зберігання.

Свіжість штор

Освіжіть повітря в оселі, розпиливши улюблений спрей для білизни на штори. Потім відкрийте вікна, щоб аромат розповсюдився по всій кімнаті.

Очищення чайника

Для видалення накипу у чайнику закип’ятіть воду з двома чайними ложками лимонної кислоти. Дайте суміші постояти 15–20 хвилин, потім спорожніть чайник і ретельно промийте. Після цього закип’ятіть у ньому чисту воду, щоб повністю видалити залишки кислоти.

Чисте скло

Щоб очистити скляні чи дзеркальні поверхні, щоб не залишилося розводів, використовуйте білий оцет. Хоча його запах може здатися неприємним, він швидко вивітрюється та залишає поверхню блискучою.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете підтримувати чистоту та затишок у своєму домі з мінімальними зусиллями. Спробуйте та результат вас неодмінно здивує.

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