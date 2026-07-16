Топ-12 ідей освітлення вітальні, які миттєво зроблять інтер’єр стильним і затишним / © Associated Press

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Вітальня — серце дому. Саме тут ми зустрічаємо гостей, читаємо книги, переглядаємо фільми, збираємося всією родиною чи просто відпочиваємо після насиченого дня. І хоча зазвичай найбільше уваги ми приділяємо меблям або декору, саме світло створює ту атмосферу, яку відчуваєш одразу, коли переступаєш поріг кімнати, про це розповіло видання Martha Stewart.

Навіть одна нова лампа, люстра чи підвісний світильник можуть кардинально змінити настрій простору. А щоб не загубитися серед сотень варіантів, варто звернути увагу на кілька перевірених хитриків.

Одне з найефектніших рішень для кімнат зі стандартною висотою стелі — виразний накладний світильник . Варто розміщувати його над журнальним столиком. У такому разі світильник можна опустити трохи нижче, ніж зазвичай у коридорах або проходах, зробити його справжнім композиційним центром кімнати.

Не менш ефектно працюють скульптурні підвісні світильники. Освітлення — недооцінений герой будь-якого інтер’єру. Воно не лише створює настрій, а й допомагає вирішувати складні планувальні завдання. Для однієї з віталень у квартирі можна обрати композицію з трьох підвісних світильників, яка красиво заповнить простір і стати його головною окрасою.

Іноді достатньо навіть не міняти лампу, а лише оновити абажур . Можна експериментувати з насиченими кольорами, незвичайними принтами чи тканинами, які перегукуються з текстилем у кімнаті. Абажури допомагають м’яко розсіювати світло, освіжають інтер’єр і є одним із найдоступніших способів змінити атмосферу без значних витрат.

Ще один дизайнерський лайфгак — настінні бра . Вони чудово створюють затишок і допомагають виділити окремі зони.Можна розташувати два однакові бра по обидва боки каміна, картини чи іншого декоративного акценту. Так само можна оформити великий диван або затишний куточок для читання.

Якщо хочеться справити враження, варто звернути увагу на ефектну люстру. Вона легко стає головним акцентом інтер’єру та додає простору характеру. Рекомендується придивитися як до вінтажних моделей, так і до сучасних дизайнерських брендів. Попри те що така купівля здається серйозною інвестицією, саме люстра часто визначає стиль усієї кімнати.

Особливий шарм інтер’єру додає й вінтажне освітлення . Старовинні світильники мають власну історію, створюють індивідуальний характер оселі та роблять її несхожою на інші. Знайти цікаві екземпляри можна на блошиних ринках, у вінтажних магазинах, секондгендах або на розпродажах приватних колекцій.

Втім, найбільшою помилкою може використання лише одного джерела світла на стелі. Створюйте багаторівневе освітлення, поєднуйте стельові світильники, бра, настільні лампи та торшери. Саме так народжується м’яка, затишна атмосфера, у якій комфортно проводити час.

Не варто забувати й про свічки. Хоч вони давно перестали бути основним джерелом світла, їхнє тепле мерехтіння досі не має конкурентів у створенні домашнього затишку. Свічки не варто запалювати лише у свята, кілька вогників здатні перетворити звичайний вечір на особливий.

Якщо ж вітальня має високі чи дворівневі стелі, чудовим рішенням стане великий багаторівневий світильник . Масштабне освітлення додає простору драматичності, підкреслює висоту кімнати та допомагає гармонійно заповнити вертикальний простір.

Також пам’ятайте про баланс . Вдалий інтер’єр поєднує торшери, настільні лампи, приховане підсвічування та верхнє освітлення. При цьому яскраві дизайнерські світильники варто комбінувати з м’якшими джерелами світла, які відповідають за домашню атмосферу.

Зверніть увагу ще на один нюанс — освітлення має бути на різній висоті. Світло, яке падає з різних напрямків, має природніший вигляд і робить простір значно комфортнішим. Особливої атмосфери допоможуть досягти оригінальні абажури зі складками чи тканинами з декоративними принтами.

І, нарешті, сучасний тренд, який дедалі частіше з’являється у стильних оселях, — розумне освітлення. Можна замінити звичайні лампочки на розумні моделі. Вони дозволяють регулювати яскравість, температуру світла, навіть настрій кімнати зі смартфона чи за допомогою голосових команд. До того ж встановити такі лампи можна самостійно всього за кілька хвилин.

Стильна вітальня — це не лише красиві меблі чи дизайнерський декор. Саме світло визначає, наскільки затишним, теплим і живим буде простір.

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