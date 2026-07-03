Топ-12 неочікуваних речей, які можна відмити горілкою

Горілка / © Associated Press

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Завдяки високому вмісту спирту горілка є потужним дезінфектором, про це розповіло видання Martha Stewart. А якщо поєднати її з кількома краплями ефірної олії чайного дерева, яка має природні антибактеріальні та протигрибкові властивості, ви отримаєте справжній екохіт із надпотужними антимікробними властивостями.

Для того, щоб створити свій ідеальний дезінфекційний спрей, треба змішати у флаконі з розпилювачем:

1 склянку горілки

10–15 крапель олії чайного дерева

Добре струсіть і ваш магічний засіб готовий. Ця проста суміш чудово дезінфікує, нейтралізує неприємні аромати, навіть допомагає боротися з появою плісняви. Головна перевага такого хитрика у тому, що спрей практично миттєво висихає, залишає приємний запах чистоти та абсолютно не залишає липких слідів або плівки на поверхнях.

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Душова кабіна та ванна. Кілька пшиків після гарячого душу зупинять появу цвілі. Вам не доведеться нічого терти чи змивати, просто розпиліть засіб і йдіть займатися своїми справами. Горілка не зітре старі шари мильного нальоту, але допоможе щоденним поверхням залишатися охайними та свіжими. Раковини та змішувачі. Легкий приск горілчаного спрею та швидке протирання серветкою знищать мікроби та наліт, які викликають неприємний запах на кухні чи у ванній. Проте майте на увазі, що алкоголь небезпечний для негерметичного каменю, тому якщо ваша раковина з мармуру, краще його не використовувати. Поверхні унітаза. Це ідеальний дезінфектор для сидінь, чаш та ручок унітаза, який дуже виручає безпосередньо перед приходом гостей чи одразу після їхнього візиту. Обробні дошки та стільниці. Якщо у вас пластикові дошки, горілка ідеально їх продезінфікує, але уникайте деревʼяних, оскільки спирт його пересушить. Просто нанесіть спрей, залиште на одну хвилину, а потім протріть. Так само легко можна очистити й герметичні робочі стільниці. Сміттєві баки. Позбутися стійкого специфічного аромату у сміттєвих відрах або контейнерах для компосту дуже легко, просто періодично обробляйте їхні внутрішні стінки та кришки горілчаним засобом. Оббивка меблів та текстиль. Горілка чудово підходить для очищення диванів та крісел, адже вона освіжає тканину, але не перезволожує її. Злегка розпиліть засіб і дайте висохнути, перед цим обов’язково протестуйте на непомітній ділянці. Метод не підходить для шкіри, замші та шовку, проте стане порятунком для штор, декоративних ковдр та подушок. Такий спрей також миттєво освіжить інтер’єр вашого авто. Дверні ручки та вимикачі. Ці зони — справжні магніти для бактерій. Нанесіть трохи горілки на серветку з мікрофібри і регулярно протирайте вимикачі світла та ручки, яких торкаєтеся найчастіше. Матраци та лежанки тварин. Матраци рідко отримують той догляд, на який заслуговують. Щоб влаштувати їм легкий спа-день, зніміть постільну білизну, обробіть поверхню горілкою з розпилювача і дайте висохнути. Цей хитрик бездоганно працює і з м’якими лежанками домашніх улюбленців. Улюблене взуття. Освіжіть кросівки чи туфлі після важкого тренування, чи довгої пішої прогулянки, просто злегка пирсніть спрей всередину і залиште на ніч до повного висихання. Полиці у гардеробі. Коли ви змінюєте сезонний гардероб і ховаєте легкі сукні, і звільняєте місце для затишних светрів, пара пшиків на полиці шафи подарує приємне відчуття свіжості вашому одягу. Фітнес-інвентар. Килимки для йоги, гантелі, ручки бігових доріжок — усе це потребує ретельного очищення після кожного домашнього тренування. Протріть їх горілкою, щоб нейтралізувати бактерії та прибрати запах поту. Вентиляційні решітки. Якщо ви відчуваєте затхле повітря від кондиціонера чи системи опалення, розпилення засобу на кришки вентиляційних отворів миттєво освіжить кімнату та не забʼє саму систему.

Чистий та гармонійний дім не завжди потребує десятків пластикових баночок із агресивною побутовою хімією. Іноді достатньо зазирнути у бар і створити свій власний, абсолютно екологічний та ароматний дезінфектор.

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