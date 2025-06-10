Топ-12 порід котів, які ідеально підходять тим, кому подобаються собаки

Собака порода стабіхун та бенгальський кіт / © Associated Press

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Такі коти не просто муркотять — вони зустрічають вас біля дверей, приносять іграшки, люблять грати у «принеси» та не відмовляться від вечірнього серіалу на вашому коліні. Видання Martha Stewart розповіло про 12 порід котів, які ідеально підійдуть тим, хто звик до собачого характеру — відкритого, грайливого та соціального.

Абіссінська кішка

Ці витончені красуні з цікавими очима та короткою шерстю — справжні дослідники. Вони обожнюють стрибати, бігати та спілкуватися. Їхнє муркотіння більше схоже на ніжне «чиркання», а ще вони завжди поруч із господарем. Люблять висоту — тож подбайте про полиці та високі дряпки.

Американський керл

Головна фішка — загнуті назад вушка, які створюють враження постійного здивування. Це активні, доброзичливі коти, які легко уживаються з дітьми та навіть іншими тваринами. Чудовий вибір для родини.

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Бенгальська кішка

На вигляд — справжній дикий кіт, насправді — відданий, розумний та неймовірно грайливий компаньйон. Їх можна вчити командам, вони обожнюють прогулянки на повідці та беруть активну участь у сімейному житті.

Девон-рекс

З великими вухами, хвилястою шерстю та допитливим поглядом, ці коти здаються інопланетянами, але характер — на 100% собачий. Люблять грати, повторювати трюки, тягнуться до людей та буквально не злазять із ваших плечей.

Мейн-кун

Це найбільша порода домашніх котів — справжній «собака у тілі кота». Обожнюють увагу, легко навчаються та вірно слідують за господарем. Їх можна вчити командам, а ще вони дуже лагідні до дітей.

Менкс

Хвоста у цих котів майже немає, зате є мисливський інстинкт і величезна енергія. Менкси із задоволенням грають у «принеси», реагують на команди та можуть бути охоронцями від мишей. Вони дуже лояльні та віддані своїй людині.

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Оцикет

Попри плямисту зовнішність дикого кота, оцикети — повністю домашні та надзвичайно комунікабельні. Їх можна вчити гуляти на повідці, вони з радістю супроводжують господаря під час прогулянки та не люблять залишатися на самоті.

Регдол

Назва породи перекладається як «мʼяка лялька» — настільки ці коти розслабляються на руках. Їх не злякає шум дітей чи нові знайомства. Вони ходять за господарем, «розмовляють», люблять обійми та навіть вітатимуть вас біля дверей.

Саванна

Це гібрид домашнього кота та дикого сервала. Саванни надзвичайно стрибучі, активні та кмітливі. Потребують простору та уваги. Вони можуть плавати, гуляти на повідці та спілкуватися як справжні собаки — тільки голосніше.

Сфінкс

Ці коти — наче маленькі артисти. Люблять увагу, легко вивчають трюки, завжди поруч і сплять лише на господареві. Їм потрібен теплий дім, а вам — любов до ніжних обіймів.

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Сіамська кішка

Ці витончені коти — справжні базіки. Вони обожнюють говорити (буквально!), легко навчаються, але потребують уваги. Їхній інтелект і здатність прив’язуватись нагадують собачу вірність.

Турецький ван

Це одна з небагатьох порід, яка обожнює плавати. Турецькі вани активно граються, приносять іграшки, легко звикають до повідця та можуть супроводжувати вас у походах. Їх часто називають котами, які обожнюють плавати.

Якщо ви шукаєте тварину з активним характером, відкритою емоційністю та відданістю — ці породи стануть чудовими друзями. Вони не просто живуть у домі, вони стають частиною родини: слідкують за вами, відповідають на голос, чекають із роботи та не проти разом полежати під пледом.