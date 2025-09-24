Топ-12 речей, які варто прибрати зі спальні до великого осіннього похолодання

Спальня — це місце нашого відпочинку, зона, де ми відновлюємо сили і від того, наскільки вона чиста та затишна, залежить якість сну. Видання Real Simple розповіло, що перш ніж почати новий сезон, варто провести генеральне прибирання та позбутися речей, які заважають вільному простору та створюють відчуття хаосу.

Все, що зберігається під ліжком. «Чорна діра» для забутих речей — саме так більшість описує простір під ліжком. Старий одяг, коробки, сувеніри чи просто непотрібний мотлох накопичуються там роками. Але, за фен-шуй, хаос під ліжком може заважати відпочинку та навіть впливати на якість сну. Тому зробіть ревізію, частину віддайте, частину викиньте, а цінне перенесіть в органайзери чи шафу.

Дротяні вішаки. Такі «безкоштовні» вішаки, які часто дають у хімчистках, можуть безповоротно зіпсувати форму одягу. Крім того, вони мають неестетичний вигляд. Краще замінити їх на тонкі велюрові чи дерев’яні, які тримають форму речей та створюють порядок у шафі.

Пакети з хімчистки. Прозорі пластикові чохли, у яких повертають речі з хімчистки, небезпечні для тканини. Вони затримують запахи та можуть призвести до пожовтіння одягу. Замініть їх на тканинні чохли, які подовжать життя вашим улюбленим речам.

Одяг, який ви не носите. Класичне правило, якщо річ не викликає радості, від неї треба позбутися. Занадто тісні сукні, футболки з плямами чи речі, які лежать без одягання кілька років, тільки забирають простір і створюють відчуття захаращеності.

Зношене взуття. Старі кросівки без амортизації можуть шкодити здоров’ю спини та суглобів. Каблуки з підтертими набійками небезпечні для ходьби. Якщо взуття ще можна відновити, віднесіть його до майстра, якщо ж ні, не шкодуйте та викиньте.

Старі комплекти постільної білизни. Простирадла з дірками, наволочки з плямами косметики, ковдри, які втратили м’якість, все це пора замінити. До речі, стару білизну можна передати у притулки для тварин, де її використовують для облаштування лежанок.

Завалені шухляди тумбочок. Тумбочка біля ліжка часто перетворюється на смітник, адже там можна знайти старі книжки, чеки, рецепти, дрібниці «на потім». У результаті там немає місця для того, що справді потрібно, наприклад, крему для рук, улюбленої книжки чи ліхтарика. Виділіть 15 хв і розчистьте цей простір.

Невикористані хобі-матеріали. Якщо влітку ви захопились малюванням чи скрапбукінгом, а восени не плануєте продовжувати, перенесіть матеріали в інше місце. Інакше вони лежатимуть у спальні та створюватимуть враження незавершеності.

Зайві органайзери та контейнери. Коли ми позбуваємося речей, контейнери для зберігання стають непотрібними. Немає сенсу тримати порожні коробки чи кошики у кімнаті. Складіть їх у комору чи підвал, а спальню залиште для затишку.

Несезонний одяг. Осінь — це час теплих светрів і шарфів. Літні сарафани, пляжні капелюшки чи легкі футболки краще прибрати якомога далі, щоб звільнити простір для речей, які носите щодня.

Майже порожні косметичні засоби. У кожної жінки є шухляда з «майже порожніми» баночками, наприклад, засохлі серветки, тональний крем іншого відтінку, помада, якою вже давно не користуєтеся. Такі дрібниці тільки займають простір і створюють хаос. Позбудьтеся їх без жалю.