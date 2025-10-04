Топ-13 ідей планування кухні, які допоможуть максимально використати простір

Тож ефективне планування кухні стає ключем до зручності та гармонії у домі. Сучасний підхід до дизайну кухні орієнтується на функціональність, ергономіку та естетику, з урахуванням різноманітності розмірів та стилів житла. У своїй статті видання Martha Stewart розповіло про ідеї планування кухні, які допоможуть максимально використати простір, зокрема для українських жінок, які прагнуть створити комфортне та стильне середовище для своєї родини.

Оптимізація розташування для зручності. У компактних кухнях важливо розташувати елементи так, щоб вони відповідали вашому стилю приготування їжі. Наприклад, розмістіть сміттєвий ящик поруч з плитою для зручності під час готування.

Оновлений стиль. Галерейна кухня — ефективне рішення для обмеженого простору. Завдяки сучасним дизайнерським рішенням, таким як вбудовані ніші та висувні шафи, можна зберегти функціональність та естетику.

Великий центральний острів. Великий квадратний острів може стати центром кухні, слугувати місцем для приготування їжі, обідів і зберігання речей.

Півострів замість острова. Півострів може бути функціональнішим рішенням, зберігати відкритий простір та додавати додаткові місця для зберігання та сидіння.

Обідній стіл у центрі. У кухнях з формою «U» можна розмістити обідній стіл, який не лише слугуватиме для приймання їжі, а й додасть затишку та функціональності.

Плавучий острів. Для обмежених просторів ідеальним варіантом є плавучий острів на колесах, який можна переміщати залежно від потреби.

Використання форми «U» у маленькій кухні. Ця форма дозволяє максимально використовувати простір, забезпечити зручний доступ до всіх необхідних зон.

Два острови. У великих кухнях два острови можуть забезпечити додаткові робочі поверхні та місця для зберігання.

Кухня для шеф-кухаря. Організуйте кухню так, щоб вона відповідала вашому порядку дій під час приготування їжі, забезпечували зручний доступ до всіх необхідних інструментів та інгредієнтів.

Розміщення мийки під вікном. Мийка під вікном не лише додає естетики, а й дозволяє насолоджуватися видом під час миття посуду.

Центральна плита. Розміщення плити у центрі кухні може стати її фокусною точкою, додати стилю та функціональності.

Сидіння за островом. Інтегровані сидіння в острові можуть слугувати як місце для швидких перекусів або спілкування під час приготування їжі.