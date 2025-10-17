Топ-13 способів повторного використання старих газет у прибиранні та садівництві

Замість того щоб купувати одноразові засоби чи дорогі аксесуари, використовуйте старі сторінки для прибирання, догляду за садом та творчості, про це розповіло видання Martha Stewart. Виявляється, ці тонкі аркуші паперу не тільки допомагають підтримувати чистоту, але й стають незамінними в садівництві, організації простору та творчих проєктах.

Підстилка для кліток та лотків. Старі газети ідеально підходять для кліток птахів і хом’яків, котячих лотків або щенячих ящиків. Вони добре вбирають вологу та запахи, а замінювати їх легко.

Чистка вікон і дзеркал. Склянки та дзеркала стануть ідеально чистими, якщо протерти їх складеними аркушами газети та розчином оцту з водою. Особлива текстура паперу не залишає розводів та ворсинок.

Упаковка та захист речей. Газети — надійний спосіб убезпечити крихкі предмети під час транспортування. Їх можна щільно обгорнути навколо речей чи використовувати як прошарки для амортизації.

Компост. Газети можна додавати у компост як матеріал, багатий на вуглець («коричневі» матеріали). Перед тим їх варто порвати чи подрібнити. Не використовуйте глянцеві сторінки, адже вони не розкладаються.

Пап’є-маше. Старі газети — ідеальний матеріал для творчих проєктів. Стрічки паперу змочують клеєм або клейстером і роблять форми, скульптури чи декоративні предмети. Це економно та екологічно.

Захист поверхонь під час фарбування. Листи газети можуть стати захисним покриттям під час фарбування стін або меблів. Вони замінюють одноразові пластикові покривала та оберігають поверхні від крапель фарби.

Упаковка подарунків. Замість дорогого обгорткового паперу використовуйте газети. Декоруйте мотузкою, стрічками та саморобними тегами і подарунок матиме стильний та оригінальний вигляд.

Протирка інструментів. Газети добре вбирають масло та бруд із домашніх інструментів, ножів або велосипедних ланцюгів. Також їх можна вистелити на полицях чи в ящиках, щоб уникнути плям.

Прискорення дозрівання фруктів. Фрукти, які виділяють етилен, наприклад, авокадо та банани, швидше дозрівають, якщо їх обгорнути у старі газети, адже газета затримує газ і прискорює процес.

Сушіння вологих речей. Для сушіння взуття, парасольок або інших вологих предметів використовуйте газету як підстилку. Вона добре вбирає воду та допомагає речам без шкоди висохнути.

Збереження садових горщиків взимку. Перед тим як скласти керамічні чи теракотові горщики на зиму, загорніть їх у газету. Вона захистить від тріщин, вологи та ударів.

Форма для взуття. Газету можна використовувати як наповнювач для чобіт і черевиків. Вона зберігає форму взуття та запобігає зморщуванню шкіри.